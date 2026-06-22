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‘वैभव सूर्यवंशी लगाएंगे टेस्ट में सबसे तेज शतक’; पूर्व चयनकर्ता ने सचिन तेंदुलकर से भी की तुलना

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वैभव सूर्यवंशी अपने बल्ले से लगातार गदर मचा रहे हैं। उन्होंने आईपीएल में बतौर भारतीय सबसे तेज शतक जड़ा है। अब पूर्व चयनकर्ता किरन मोरे का कहना है कि वह टेस्ट क्रिकेट में भी सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं।

‘वैभव सूर्यवंशी लगाएंगे टेस्ट में सबसे तेज शतक’; पूर्व चयनकर्ता ने सचिन तेंदुलकर से भी की तुलना

वैभव सूर्यवंशी के बल्ले की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। आईपीएल ही नहीं बल्कि वह डोमेस्टिक क्रिकेट और इंडिया ए के लिए भी लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। अब हर किसी को वैभव सूर्यवंशी के इंडिया डेब्यू का इंतजार है। उनका चयन यूके टूर के लिए हुआ है, जहां आयरलैंड के खिलाफ उम्मीद की जा रही है कि उन्हें पहली बार सीनियर टीम में खेलने का मौका मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो 15 साल के वैभव भारत के लिए खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे, इस मामले में वह ‘क्रिकेट के भगवान’ कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ेंगे जिन्होंने 16 साल 205 दिन की उम्र में डेब्यू किया था।

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वैभव सूर्यवंशी को वनडे और टेस्ट में भी मिले मौका

वैभव सूर्यवंशी जैसा टैलेंट देखने के बाद हर क्रिकेट एक्सपर्ट उन्हें फास्ट्रैक करने की मांग कर रहा है। टी20 के अलावा वनडे और टेस्ट में भी उन्हें लोग खेलता और भारत के लिए कमाल करता हुआ देखना चाहते हैं। इस कड़ी में पूर्व भारतीय विकेट कीपर और मुख्य चयनकर्ता किरन मोरे ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उनका कहना है कि वैभव टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं, वो भी लंच से पहले।

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लंच से पहले अगर शतक की बात करें तो ऐसा कारनामा बहुत ही कम बल्लेबाजों ने किया है। इस लिस्ट में भारत के शिखर धवन का नाम भी शामिल हैं। उन्होंने 2018 में अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में ये कमाल किया था।

वैभव सूर्यवंशी टेस्ट में उड़ा देंगे धुआं

किरन मोरे ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा, “वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाएगा, वो भी लंच से पहले। अगर मैं कप्तान या चयन समिती में होता तो 100 प्रतिशत वैभव सूर्यवंशी को मौका देता। ये स्पेशल टैलेंट है। पहले गावस्कर थे, फिर सचिन आए, फिर विराट और अब वैभव सूर्यवंशी। ये खिलाड़ी खेलना चाहिए, इसे बनाओ आप।”

उन्होंने आगे वैभव सूर्यवंशी की सचिन तेंदुलकर से तुलना करते हुए कहा, “ग्राउंड पर इसके साथ थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सी (श्रीलंका ए दौरे पर विवाद) हो गई, मगर मुझे यकीन था कि वह वापस देगा। ऐसे जो प्लेयर होते हैं, मैंने टेंडलया (सचिन तेंदुलकर) को देखा है, वो भी ऐसा करता था। ऐसे प्लेयर छोड़ते नहीं हैं। 29 गेंदों पर उन्होंने 94 रन बनाए, यह एक अलग प्लेयर है। ”

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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Vaibhav Suryavanshi
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