युवराज सिंह से हुई बस आधे घंटे की बातचीत…और वैभव सूर्यवंशी ने बना दिए एक साथ कई वर्ल्ड रिकॉर्ड
वैभव सूर्यवंशी ने दोहरा शतक जड़ने से एक दिन पहले एक शख्स से आधे घंटे बात की थी। इसका खुलासा खुद वैभव ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के बाद बताया है। वैभव ने जिन चार लोगों से बात की, उनमें युवराज सिंह भी शामिल हैं।
वैभव सूर्यवंशी ने लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वनडे मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का विश्व रिकॉर्ड भी उन्होंने कायम किया। इसके अलावा सबसे कम गेंदों में लिस्ट ए क्रिकेट में शतक जड़ने का विश्व रिकॉर्ड भी वैभव सूर्यवंशी के ही नाम दर्ज हो गया है। उन्होंने एशिया कप राइजिंग स्टार्स के मैच में यूएई के खिलाफ कोहराम मचाया। हालांकि, उनकी इस रिकॉर्ड तोड़ पारी में एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर का भी योगदान है, जिनसे वैभव ने एक दिन पहले आधे घंटे तक बात की थी।
दोहरा शतक जड़ने से एक दिन पहले वैभव सूर्यवंशी ने जिस शख्स से लंबी बात की थी, वह कोई और नहीं, बल्कि युवराज सिंह हैं। इसका खुलासा खुद वैभव ने एक ही मैच में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के बाद किया है। वैभव सूर्यवंशी का इंटरव्यू बीसीसीआई ने शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने चार लोगों से बात की थी। इनमें एक उनके पिता जी, दूसरे उनके कोच मनीष ओझा, तीसरे उनके दोस्त, जो अंडर 19 प्लेयर हैं प्रथम जाचक और चौथे थे युवराज सिंह।
युवराज को लेकर वैभव सूर्यवंशी ने बताया, "मैंने युवराज सिंह सर से लगभग आधे घंटे बात की, उन्होंने मुझे बैटिंग के बारे में बहुत कुछ समझाया। मैं बहुत परेशान था, इसलिए मैंने उनसे खुलकर बात की और बताया कि सर, जब मैं विकेट पर बैटिंग करने जा रहा होता हूं तो मुझे ये-ये दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने मुझे आधे घंटे तक सब कुछ समझाया। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं 20 बॉल खेलूंगा, तो स्कोर अलग होगा और उन्होंने बहुत सारी टेक्निकल बातें भी बताईं और इससे मुझे आज मदद मिली।"
वैभव ने अपनी 204 रनों की ऐतिहासिक पारी को लेकर बताया, "मेरा यही प्लान था कि मैं जाकर पहले विकेट को देखूं। मैंने कुछ गेंदों का सामना किया और देखा कि गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आ रही है। इसके बाद मैंने अपने गेम को बैक किया।" उन्होंने आगे बताया कि इस टूर्नामेंट में पहले दो मैच मेरे लिए अच्छे नहीं रहे। यहां तक कि डोमस्टिक क्रिकेट में भी एक मैच मैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खेला था। उसमें भी रन नहीं आए थे तो थोड़ा मेरा ध्यान भटक रहा था कि क्या चल रहा है ये, लेकिन यूवी सर से मैंने बात की, जो मेरे आइडल हैं। अगर आप आइडल से बात करोगे तो आपको उनकी हर बात सुननी चाहिए। मैंने उनकी सारी बातें सुनीं और उन्होंने चीजों को आसानी से समझाया। मैंने भी बाद में अपने वीडियोज देखे तो पता चला कि मैं गलती कर रहा था।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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