Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में ठोक दी फिफ्टी, बना दिया वनडे क्रिकेट का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

वैभव सूर्यवंशी ने महज 11 गेंदों में अर्धशतक बनाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड वनडे क्रिकेट यानी लिस्ट ए क्रिकेट में बना दिया है। वैभव सूर्यवंशी से तेज किसी भी खिलाड़ी ने इस फॉर्मेट में अर्धशतक पूरा नहीं किया है।

वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में ठोक दी फिफ्टी, बना दिया वनडे क्रिकेट का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ने इंडिया ए के लिए ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में श्रीलंका ए के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी करते हुए एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। वैभव वनडे क्रिकेट यानी लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। वैभव सूर्यवंशी से तेज किसी भी खिलाड़ी ने इस फॉर्मेट में अर्धशतक पूरा नहीं किया है। श्रीलंका ए खिलाफ खिताबी मैच में अर्धशतक तक पहुंचने के लिए वैभव को सिर्फ 11 गेंदें लगीं और अपनी पहली फिफ्टी इस सीरीज में पूरी की। 12 गेंदों में श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज के वीररत्ने ने लिस्ट ए क्रिकेट में अर्धशतक बनाया था।

बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अभी सिर्फ 15 साल के हैं, लेकिन क्रिकेट में हर रोज नए आयाम गढ़ रहे हैं। वैभव से पहले लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में अर्धशतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड 12 गेंदों का था। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में 5 चौके और 5 छक्कों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया। इसमें एक भी रन दौड़कर उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि 5 चौके और 5 छक्के ही 50 रन हो गए। एक गेंद उनकी इस पारी में डॉट रही। 450 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट इस अर्धशतकीय पारी के दौरान था।

ये भी पढ़ें:LIVE: वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में ठोक दी फिफ्टी, बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड

बल्ले से दिया करारा जवाब

वैभव सूर्यवंशी का आखिरी मैच जो श्रीलंका ए के खिलाफ था, उसके बारे में आपको पता ही होगा। उनकी खूब किरकिरी हुई थी कि वह श्रीलंकाई खिलाड़ी से उलझ गए थे और उसके साथ धक्का-मुक्की कर दी थी। हर कोई इस बात की दलील दे रहा था कि वैभव को अपने बल्ले से जवाब देना चाहिए और श्रीलंका ए की पूरी टीम को उन्होंने अपने बल्ले से ही जवाब दिया, क्योंकि सुपर ओवर में वह टीम इंडिया को जीत नहीं दिलाने से नाखुश थे और श्रीलंकाई खिलाड़ी द्वारा लगातार टीज किए जाने से भी नाखुश थे।

15 साल का बच्चा नहीं, ये गेंदबाजों का काल है

उम्र भले ही वैभव सूर्यवंशी की 15 साल है, लेकिन यह गेंदबाजों का काल है। आईपीएल 2026 में भी हम यह देख चुके हैं और अब इंडिया ए के लिए ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में देख रहे हैं। पहले चार मैचों में उनके रन नहीं आए थे, लेकिन खिताबी मैच में उन्होंने कमाल कर दिया। आईपीएल की बात करें तो इस सीजन उन्होंने 5 बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए थे। इनमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के अलावा, ऑरेंज कैप, सबसे ज्यादा छक्के, इमर्जिंग प्लेयर और सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी थे।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

और पढ़ें
Vaibhav Suryavanshi
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट, IPL 2026 , Orange Cap in IPL 2026 और Purple Cap की रेस, IPL 2026 Points Table , IPL 2026 Schedule आज के बड़े मुकाबले PBKS vs MI Live Score और पल-पल के Live Cricket Score अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी क्रिकेट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।