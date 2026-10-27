वैभव सूर्यवंशी को मिला अपना बेस्ट स्पॉट, तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को दिखा दी अपनी क्लास
वैभव सूर्यवंशी को अपना बेस्ट स्पॉट मिल गया। इस तरह उन्होंने दूसरे टी20 मैच में फेल होने के बावजूद न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को अपनी क्लास दिखा दी। सिर्फ 19 गेंदों का सामना उन्होंने किया और 45 रन ठोककर दम लिया।
वैभव सूर्यवंशी को जब ईशान किशन के चोटिल होने पर न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में मौका मिला था और वह फेल हो गए थे, तो लोग उनकी आलोचना भी कर रहे थे। हालांकि, उस मैच में भी सोचने और समझने वाली बात यह थी कि उन्हें नंबर 3 पर भेजा गया था, जो उनका बेस्ट स्पॉट नहीं है। उनका बेस्ट स्पॉट है पारी की शुरुआत करना। उन्हें 5 मैचों की टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में जब ओपनर के तौर पर मौका मिला तो पहली गेंद पर ही चौका जड़कर दिखा दिया कि उनका अपना बेस्ट स्पॉट क्या है।
वैभव ने दूसरे टी20 मैच में फेल होने के बावजूद न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को अपनी क्लास महज कुछ ही गेंदों में दिखा दी। सिर्फ 19 गेंदों का सामना उन्होंने किया और 45 रन ठोककर दम लिया। इस पारी में 4 चौके और 4 छक्के उनके बल्ले से आए। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह पारी कितनी खतरनाक थी, क्योंकि सिर्फ 5 रन उन्होंने दौड़कर लिए थे। वैभव ने पारी की पहली गेंद को चौके के लिए भेजा था और जल्द ही पहला छक्का भी पहले ओवर में जड़कर दिखाया था कि वे कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं।
भारत ने अभी तक नहीं खेले हैं वैभव
बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अभी तक भारत में नहीं खेले हैं, लेकिन विदेशी सरजमीं पर लगभग एक दर्जन मैच खेलने के करीब पहुंच गए हैं। वैभव को इसलिए भी भरपूर मौके नहीं मिल रहे, क्योंकि भारत के लिए अभी तक अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग कर रहे थे और भारत की यह जोड़ी खूब सफल रही है। यहां तक कि सीरीज के पहले और दूसरे मैच में भी इस जोड़ी ने दिखाया था कि ये क्या कर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट को वैभव को ओपनर के तौर पर भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा।
संजू सैमसन को नंबर 3 पर खेलने के लिए कहा गया, जबकि पिछले मैच में श्रेयस अय्यर ने खुद टॉस के दौरान कहा था कि वैभव नंबर 3 पर खेलेंगे, क्योंकि वे ईशान किशन की जगह आए थे, जो चोट के कारण दो मैचों से बाहर हो गए थे। ईशान भी नंबर 3 पर खेल रहे थे, लेकिन वैभव को वह नंबर रास नहीं आया था। ऐसे में सैमसन को तीसरे मैच के लिए डिमोट किया गया और वैभव से ओपनिंग कराई गई। वे अपनी तीसरी हाफ सेंचुरी से चूक गए, लेकिन जब वे आउट हुए तो स्कोर 7.1 ओवर में 133/1 था।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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