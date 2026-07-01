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'वैभव सूर्यवंशी गली क्रिकेट खेले, एग्जाम की तैयारी करे और…', SA दिग्गज ने सचिन से मिलने को क्यों कहा?

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर डेरिल कलिनन ने वैभव सूर्यवंशी को महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से मिलने की सलाह दी है। सूर्यवंशी फिलहाल 15 साल के हैं। वह भारतीय टीम का हिस्सा हैं।

'वैभव सूर्यवंशी गली क्रिकेट खेले, एग्जाम की तैयारी करे और…', SA दिग्गज ने सचिन से मिलने को क्यों कहा?

युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने कम वक्त में सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से बेशुमार लोगों को अपना प्रशंसक बना लिया है। सूर्यवंशी की उम्र अभी 15 साल है। उन्हें आईपीएल में गदर काटने के बाद टीम इंडिया में एंट्री दी गई। हालांकि, सूर्यवंशी को अभी तक इंटरनेशनल डेब्यू का मौका नहीं मिला है। भारतीय टीम मैनेजमेंट जहां सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में शामिल करने की जल्दबाजी नहीं दिख रहा वहीं फैंस ओपनर को जल्द से जल्द मैदान पर देखने के लिए बेकरार हैं। साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज डेरिल कलिनन का मानना है कि सूर्यवंशी को लाइमलाइट में रखने से फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। कलिनन की नजर में सूर्यवंशी अभी मासूमियत वाली उम्र में हैं और उनके सामने पूरी जिंदगी है। ऐसे में अगर सब ठीक रहा तो उनका करियर कम से कम 20 से 25 साल का हो सकता है। कलिनन ने कहा कि उसे बचाना और सही देखभाल का होना ज्यादा जरूरी है।

'इससे पहले कि बहुत देर हो जाए...'

कलिनन ने क्रिकइन्फो के लिए लिखे अपने कॉलम में कहा, ''वैभव सूर्यवंशी में हम जो देख रहे हैं, वह सिर्फ एक प्रतिभाशाली लड़का नहीं है जो अपनी उम्र से ज्यादा खेल रहा है। यह कुछ ऐसा है जिससे क्रिकेट को सच में पहले कभी निपटना नहीं पड़ा। वह एक बच्चा है जो अब तक के सबसे ज्यादा कमर्शियली पावरफुल, दुनिया भर में दिखने वाले और सोशली एम्प्लिफाइड स्पोर्टिंग माहौल में से एक के सेंटर (इंडियन क्रिकेट और आईपीएल) में है।। क्रिकेट ने कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी देखे हैं। यहां युवा खिलाड़ियों को जल्दी आते और ऐसे लेबल लगते देखा है जिनकी उन्होंने मांग नहीं की। हालाकि, क्रिकेट ने मासूमियत, असाधारण प्रतिभा और सोशल मीडिया की दुनिया का ऐसा सटीक कॉम्बिनेशन पहले कभी नहीं देखा, जिसने एक बच्चे और करोड़ों लोगों की राय के बीच लगभग हर दूरी खत्म कर दी है। सूर्यवंशी 15 साल का है। वह एक ऐसी जिंदगी जी रहा है जो आमतौर पर बड़े होने की सामान्य रफ्तार से नहीं बढ़ रही है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इसपर ध्यान से सोचने की जरूरत है।''

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'गली क्रिकेट खेलना चाहिए और...'

उन्होंने कहा, ''मेरे हिसाब से सूर्यवंशी को घर पर अपने एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, अपने दोस्तों के साथ गली क्रिकेट खेलना चाहिए, और जब तक मौका है, तब तक जवान रहना चाहिए। इसका मतलब उसकी प्रतिभा को नजरअंदाज करना नहीं है। इसका मतलब यह समझना है कि टैलेंट तभी सही मायने में काम आएगा जब उसे आगे बढ़ने दिया जाए।'' पिछले कुछ सालों में कई युवा क्रिकेटर्स ने प्रभावित किया लेकिन चुनिंदा ही अपनी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल कर पाए। पृथ्वी शॉ ऐसे खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हैं।। उनका करियर शानदार तरीक से शुरुआत हुआ था। शॉट ने भारत के लिए अपने डेब्यू टेस्ट में सेंचुरी बनाई लेकिन कुल 12 इंटरनेशनल मैच ही खेल पाए। हालांकि, सूर्यवंशी जैसा खिलाड़ी इंडियन क्रिकेट में पहले कभी नहीं देखा गया। उनकी सबसे करीबी तुलना 14 साल के सचिन तेंदुलकर से की जाती है, जो उस उम्र में धूम मचा रहे थे। कलिनन का मानना ​​है कि सूर्यवंशी पहले से ही सबकी नजरों में हैं तो उन्होंने चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

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'सेलिब्रेशन के पीछे छिपी शांत उदासी'

पूर्व दिग्गज ने आगे कहा, ''सूर्यवंशी का दरवाजा बहुत जल्दी बंद हो गया। उसकी पहचान उसके अपने गिफ्ट से तय हुई। यह ऐसी चीज है जो किसी इंसान के पास बिना मर्जी के हो सकती है। उसे दूसरे ऑप्शन देखने के ज्यादा मौका नहीं मिले। यही सारे सेलिब्रेशन के पीछे छिपी शांत उदासी है। 15 साल की उम्र में महानता तब तक इंतजार नहीं करती जब तक इंसान आगे न बढ़ जाए। यह एक फ्रेम सेट करता है। यह लोगों के मन में एक इमेज बनाता है। इसके बाद जो कुछ भी होता है, गलतियां, बड़ा होना, कन्फ्यूजन, निराशा, खुद जैसा बनने का आम इंसानी काम, उसे उसी फ्रेंम के अंदर होना होता है। लड़का लेजेंड बन जाता है, इससे पहले कि उसे बस आदमी बनने का मौका मिले।'' अंत में कलिनन ने सूर्यवंशी को शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जताई कि उनका करियर तेंदुलकर से भी लंबा हो। तेंदुलकर का इंटरनेशनल करियर 24 साल लंबा था। उन्होंने सूर्यवंशी को तेंदुलकर से मिलने की सलाह दी, जिन्होंने लगभग तीन दशक पहले यह सब अनुभव किया था। तेंदुलकर ने 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू किया था।

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'उम्मीद है कि सचिन तेंदुलकर से…'

कलिनन ने कहा, ''हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वह 40 साल की उम्र में रिटायर हो, न कि 25 साल की उम्र में फिनिश हो जाए। उसके पास और 25 साल हैं। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि उसका टैलेंट अपनी शर्तों पर रहे। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि उसकी जिंदगी के कुछ हिस्से ऐसे हों जिनमें वह आम और बिना किसी की नजर में आए रह सके, जिसमें वह चुपचाप फेल हो सके, खुलकर हंस सके, अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, बिना कैमरे के खेल सके, और अपने घर की शांति में, अपने परिवार और दोस्तों के बीच जो कुछ भी हो रहा है, उसे समझ सके। ऐसा होने का सबसे अच्छा मौका अगले तीन साल हैं। वे उसके बारे में होने चाहिए, क्रिकेट के बारे में नहीं। क्या यह बहुत ज्यादा मांगना है? मुझे पूरी उम्मीद है कि वह मार्गदर्शन के लिए तेंदुलकर से बात करेगा। वह इससे ज्यादा खुशकिस्मत नहीं हो सकता कि उसे एक भारतीय क्रिकेटर के रूप में मेंटोर मिला है जो यह सब झेल चुका है और सब कुछ देख चुका है, और जो उसके भले के बारे में सोचेगा।''

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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