'वैभव सूर्यवंशी गली क्रिकेट खेले, एग्जाम की तैयारी करे और…', SA दिग्गज ने सचिन से मिलने को क्यों कहा?

साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर डेरिल कलिनन ने वैभव सूर्यवंशी को महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से मिलने की सलाह दी है। सूर्यवंशी फिलहाल 15 साल के हैं। वह भारतीय टीम का हिस्सा हैं।

युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने कम वक्त में सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से बेशुमार लोगों को अपना प्रशंसक बना लिया है। सूर्यवंशी की उम्र अभी 15 साल है। उन्हें आईपीएल में गदर काटने के बाद टीम इंडिया में एंट्री दी गई। हालांकि, सूर्यवंशी को अभी तक इंटरनेशनल डेब्यू का मौका नहीं मिला है। भारतीय टीम मैनेजमेंट जहां सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में शामिल करने की जल्दबाजी नहीं दिख रहा वहीं फैंस ओपनर को जल्द से जल्द मैदान पर देखने के लिए बेकरार हैं। साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज डेरिल कलिनन का मानना है कि सूर्यवंशी को लाइमलाइट में रखने से फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। कलिनन की नजर में सूर्यवंशी अभी मासूमियत वाली उम्र में हैं और उनके सामने पूरी जिंदगी है। ऐसे में अगर सब ठीक रहा तो उनका करियर कम से कम 20 से 25 साल का हो सकता है। कलिनन ने कहा कि उसे बचाना और सही देखभाल का होना ज्यादा जरूरी है।

'इससे पहले कि बहुत देर हो जाए...' कलिनन ने क्रिकइन्फो के लिए लिखे अपने कॉलम में कहा, ''वैभव सूर्यवंशी में हम जो देख रहे हैं, वह सिर्फ एक प्रतिभाशाली लड़का नहीं है जो अपनी उम्र से ज्यादा खेल रहा है। यह कुछ ऐसा है जिससे क्रिकेट को सच में पहले कभी निपटना नहीं पड़ा। वह एक बच्चा है जो अब तक के सबसे ज्यादा कमर्शियली पावरफुल, दुनिया भर में दिखने वाले और सोशली एम्प्लिफाइड स्पोर्टिंग माहौल में से एक के सेंटर (इंडियन क्रिकेट और आईपीएल) में है।। क्रिकेट ने कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी देखे हैं। यहां युवा खिलाड़ियों को जल्दी आते और ऐसे लेबल लगते देखा है जिनकी उन्होंने मांग नहीं की। हालाकि, क्रिकेट ने मासूमियत, असाधारण प्रतिभा और सोशल मीडिया की दुनिया का ऐसा सटीक कॉम्बिनेशन पहले कभी नहीं देखा, जिसने एक बच्चे और करोड़ों लोगों की राय के बीच लगभग हर दूरी खत्म कर दी है। सूर्यवंशी 15 साल का है। वह एक ऐसी जिंदगी जी रहा है जो आमतौर पर बड़े होने की सामान्य रफ्तार से नहीं बढ़ रही है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इसपर ध्यान से सोचने की जरूरत है।''

'गली क्रिकेट खेलना चाहिए और...' उन्होंने कहा, ''मेरे हिसाब से सूर्यवंशी को घर पर अपने एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, अपने दोस्तों के साथ गली क्रिकेट खेलना चाहिए, और जब तक मौका है, तब तक जवान रहना चाहिए। इसका मतलब उसकी प्रतिभा को नजरअंदाज करना नहीं है। इसका मतलब यह समझना है कि टैलेंट तभी सही मायने में काम आएगा जब उसे आगे बढ़ने दिया जाए।'' पिछले कुछ सालों में कई युवा क्रिकेटर्स ने प्रभावित किया लेकिन चुनिंदा ही अपनी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल कर पाए। पृथ्वी शॉ ऐसे खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हैं।। उनका करियर शानदार तरीक से शुरुआत हुआ था। शॉट ने भारत के लिए अपने डेब्यू टेस्ट में सेंचुरी बनाई लेकिन कुल 12 इंटरनेशनल मैच ही खेल पाए। हालांकि, सूर्यवंशी जैसा खिलाड़ी इंडियन क्रिकेट में पहले कभी नहीं देखा गया। उनकी सबसे करीबी तुलना 14 साल के सचिन तेंदुलकर से की जाती है, जो उस उम्र में धूम मचा रहे थे। कलिनन का मानना ​​है कि सूर्यवंशी पहले से ही सबकी नजरों में हैं तो उन्होंने चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

'सेलिब्रेशन के पीछे छिपी शांत उदासी' पूर्व दिग्गज ने आगे कहा, ''सूर्यवंशी का दरवाजा बहुत जल्दी बंद हो गया। उसकी पहचान उसके अपने गिफ्ट से तय हुई। यह ऐसी चीज है जो किसी इंसान के पास बिना मर्जी के हो सकती है। उसे दूसरे ऑप्शन देखने के ज्यादा मौका नहीं मिले। यही सारे सेलिब्रेशन के पीछे छिपी शांत उदासी है। 15 साल की उम्र में महानता तब तक इंतजार नहीं करती जब तक इंसान आगे न बढ़ जाए। यह एक फ्रेम सेट करता है। यह लोगों के मन में एक इमेज बनाता है। इसके बाद जो कुछ भी होता है, गलतियां, बड़ा होना, कन्फ्यूजन, निराशा, खुद जैसा बनने का आम इंसानी काम, उसे उसी फ्रेंम के अंदर होना होता है। लड़का लेजेंड बन जाता है, इससे पहले कि उसे बस आदमी बनने का मौका मिले।'' अंत में कलिनन ने सूर्यवंशी को शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जताई कि उनका करियर तेंदुलकर से भी लंबा हो। तेंदुलकर का इंटरनेशनल करियर 24 साल लंबा था। उन्होंने सूर्यवंशी को तेंदुलकर से मिलने की सलाह दी, जिन्होंने लगभग तीन दशक पहले यह सब अनुभव किया था। तेंदुलकर ने 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू किया था।