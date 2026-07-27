रोहित शर्मा के साथ वर्ल्ड कप 2027 में ओपनिंग करें वैभव सूर्यवंशी; गंभीर-अगरकर को मिला सुझाव

गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को फारुख इंजीनियर ने सुझाव दिया है कि वर्ल्ड कप 2027 में रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल को नहीं बल्कि वैभव सूर्यवंशी को ओपनिंग करनी चाहिए। वहीं गिल नंबर-4 पर खेलें।

पूर्व भारतीय क्रिकेटर फारूख इंजीनियर का मानना ​​है कि 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को रोहित शर्मा के साथ सलामी बल्लेबाज के रूप में वनडे टीम में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने साथ ही सुझाव दिया कि रोहित के साथ पारी का आगाज करने वाले शुभमन गिल चौथे नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, जिससे मध्य क्रम को और मजबूती मिलेगी। इंजीनियर ने पीटीआई से कहा, ''आदर्श स्थिति शुभमन गिल और वैभव सूर्यवंशी की है। गिल एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। मेरे विचार से गिल इस समय टीम के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। इसलिए गिल को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आना चाहिए।''

उन्होंने कहा, ''गिल गेंद को हवा में उठाकर नहीं मारते हैं। इसके अलावा वनडे में बाएं-दाएं हाथ के बल्लेबाजों का संयोजन आदर्श रहेगा। मेरा मानना है कि रोहित को टीम में रहना चाहिए और उन्हें सूर्यवंशी के साथ पारी की शुरुआत करनी चाहिए।''

इंजीनियर ने कहा, ''सूर्यवंशी पारी की शुरुआत करने के लिए आदर्श खिलाड़ी है। विराट कोहली तीसरे और गिल चौथे नंबर पर आ सकते हैं। इससे भारत की बल्लेबाजी भी मजबूत हो जाएगी।''

सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20I सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने तीसरे वनडे में 81 रनों की धुआंधार पारी खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता, वहीं सीरीज में सीरीज में सबसे अधिक 151 रन बनाकर वह प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने। इंजीनियर ने कहा कि इस 15 वर्षीय खिलाड़ी को वनडे टीम में शामिल करने का यह उपयुक्त समय है।

उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि सूर्यवंशी को भारत की वनडे टीम में शामिल करने का यही सही समय है। मुझे समझ नहीं आता कि लोग वनडे और टी20 में इतना अंतर क्यों करते हैं। वह रन बना रहा है और उसमें पारी की शुरुआत करने का आत्मविश्वास भी है।''

वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल करियर वैभव सूर्यवंशी को यूके टूर के लिए पहली बार सीनियर इंटरनेशनल टीम में चुना गया था। आयरलैंड दौरे पर तो उन्हें मौका नहीं मिला। वहां अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने पारी का आगाज किया था। वहीं इंग्लैंड दौरे पर भी पहले टी20 में यह जोड़ी दिखाई दी थी। सैमसन के लगातार फेल होने के बाद वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका मिला।

वैभव सूर्यवंशी ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी का रिकॉर्ड अपने नाम किया। हालांकि बल्ले से उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा। 3 मैचों में वैभव 42 रन रन बना पाए, जिस वजह से उन्हें सीरीज के आखिरी मुकाबले के लिए ड्रॉप कर दिया गया।