वैभव सूर्यवंशी पर सचिन तेंदुलकर की तरह भरोसा करना चाहिए और टेस्ट क्रिकेट में मौका देना चाहिए, क्यों और किसने कही ये बात?
मुझे लगता है कि उन्हें सचिन तेंदुलकर की तरह ही उन पर भरोसा करना चाहिए और उन्हें सीधे मौका देना चाहिए।” सूर्यवंशी को टेस्ट क्रिकेट में मौका दिए जाने में कोई संदेह नहीं है, लेकिन भरूचा का मानना है कि इस युवा खिलाड़ी में सलामी बल्लेबाज बनने की क्षमता से कहीं अधिक प्रतिभा है।
वैभव सूर्यवंशी के भारतीय टीम में पदार्पण की मांग पहले से ही काफी बढ़ रही थी और अब इस युवा खिलाड़ी को टेस्ट टीम में जगह मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सूर्यवंशी अभी सिर्फ 15 साल के हैं और पिछले एक साल में उन्होंने जो कुछ हासिल किया है, उसे देखते हुए पूर्व क्रिकेटर उन्हें भारतीय जर्सी में देखने के लिए बेताब हैं। उन्होंने ज्यादातर टी20 क्रिकेट खेला है और कभी-कभार वनडे भी खेले हैं। लाल गेंद का क्रिकेट वह प्रारूप है जिसमें उन्होंने सबसे कम खेला है। सिर्फ आठ प्रथम श्रेणी मैच और कुछ युवा टेस्ट मैचों के साथ सूर्यवंशी निश्चित रूप से भविष्य में भारतीय टेस्ट टीम के लिए एक मजबूत दावेदार बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल वह उस प्रारूप के लिए सबसे उपयुक्त हैं जिसमें उन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है।
सचिन की तरह वैभव पर जताना चाहिए भरोसा
फिर भी, सूर्यवंशी के गुरु और उन्हें राजस्थान रॉयल्स में लाने वाले जुबिन भरूचा का दृढ़ विश्वास है कि इस युवा खिलाड़ी को भारत के लिए पदार्पण कराना ही सबसे अच्छा विकल्प है। भरूचा को 1989 की याद आती है, जब बीसीसीआई ने युवा सचिन तेंदुलकर पर भरोसा जताते हुए उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट कैप सौंपी थी। उसके बाद जो हुआ, वह इतिहास है। सूर्यवंशी को सीधे मैदान में उतारकर ही उनकी समझदारी का सही आकलन किया जा सकता है। भरूचा ने विस्डेन को बताया “यह एक मुश्किल सवाल है क्योंकि, सच कहूं तो अगर आप इसे किसी भी पैमाने से देखें – स्कोर, स्ट्राइक रेट, रन तो वह पहले से ही लाइन में खड़े कई लोगों से आगे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें सचिन तेंदुलकर की तरह ही उन पर भरोसा करना चाहिए और उन्हें सीधे मौका देना चाहिए।” सूर्यवंशी को टेस्ट क्रिकेट में मौका दिए जाने में कोई संदेह नहीं है, लेकिन भरूचा का मानना है कि इस युवा खिलाड़ी में सलामी बल्लेबाज बनने की क्षमता से कहीं अधिक प्रतिभा है। सूर्यवंशी ने अपने पूरे करियर में सलामी बल्लेबाजी की है, लेकिन उनके गुरु के अनुसार, उनकी असली क्षमता निचले मध्य क्रम में है, जहां वर्तमान में भारत की टेस्ट टीम में ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुछ तकनीकी सुधारों के साथ, सूर्यवंशी महानता की ओर अग्रसर हो सकते हैं।
क्या सूर्यवंशी टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार हैं?
भरूचा ने वैभव सूर्यवंशी टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार हैं या नहीं इसके बारे में बात करते हुए आगे कहा “मेरा मानना है कि तकनीकी रूप से, वह पूरी तरह से प्रतिबद्ध नहीं होते। वह हमेशा बैकफुट पर रहते हैं और मेरे लिए बल्लेबाजी का यही मूल मंत्र है। इसलिए जब गेंद स्विंग हो रही हो, अगर आप अपना फ्रंट फुट ठीक से नहीं लगाते, तो यह महान खिलाड़ियों की श्रेणी में आता है। सवाल यह है कि क्या हम उन्हें स्विंग होती गेंद के दौरान भी यही क्रम अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मुझे यह भी लगता है कि ओपनिंग उनके लिए उपयुक्त नहीं है। उनमें अभी बहुत कुछ करने की क्षमता है, इसलिए उन्हें सीधे ओपनिंग स्लॉट में उतारना गलत होगा।”
मैं टेस्ट में वैभव को चौथे नंबर पर खिलाऊंगा
“फिलहाल मैं उन्हें चौथे नंबर पर नहीं खिलाऊंगा। वह उससे थोड़ा पीछे हैं। पांचवें-छठे नंबर पर, जहां वह संभवतः 60वें या 70वें ओवर में आकर 40-50 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल सकते हैं। फिर शायद जब बीच में कभी नई गेंद आए और वह उसे संभालना सीख जाएं। मेरा दीर्घकालिक विचार यह है कि अगर हम उन्हें गेंद की गति की बारीकियों को समझा सकें, तो वह विभिन्न संयोजनों में इसका सामना कैसे करें। उदाहरण के लिए, अगर बेंगलुरु में कोई टेस्ट मैच है, तो वह ओपनिंग करके रन बना सकते हैं, लेकिन अगर वह लीड्स या किसी और जगह जा रहे हैं, जहां सभी खिलाड़ियों के आसपास मंडराने के कारण गेंद दिखाई नहीं देती, तो यह एक चुनौती हो सकती है।” फिर भी, समय के साथ अगर वह इसे समझ लेता है, तो वह शीर्ष क्रम में भी उतना ही खतरनाक साबित होगा जितना कि निचले क्रम में।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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