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वैभव सूर्यवंशी के नाम दो और वर्ल्ड रिकॉर्ड, 15 साल की उम्र में प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज जीत रचा इतिहास

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
लाइव हिन्दुस्तान
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भारत बनाम जिम्बाब्वे टी-20 सीरीज में वैभव सूर्यवंशी ने दो और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करके इतिहास रच दिया है। वे 15 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतने वाले और टी-20 में प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं।

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वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास

भारत बनाम जिम्बाब्वे टी-20 सीरीज में वैभव सूर्यवंशी ने अपनी क्लास और पावर दोनों का परिचय दिया है। इस सीरीज में सूर्यवंशी के बल्ले से शानदार लय में चौके- छक्कों की बरसात हुई। उन्होंने इस प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। साथ ही रविवार को खेले आखिरी मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच भी उनको ही दिया गया। इस मुकाबले में सूर्यवंशी के बल्ले से 81 रन निकले। वैभव ने ये 81 रन 49 गेंदों में 8 चौके और चार छक्कों की मदद से बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 165.31 का रहा। पूरी सीरीज में वैभव सूर्यवंशी ने दो अर्धशतकों की मदद से तीन मैचों की कुल 3 पारियों में 151 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 50.33 की औसत और 196. 10 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। वैभव सूर्यवंशी सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। ईशान किशन 145 रनों के साथ दूसरे नंबर पर रहे।

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सबसे कम उम्र में प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतने वाले प्लेयर बने

सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने के कारण ही वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। उन्होंने इस अवार्ड को जीतने के साथ ही एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। सूर्यवंशी अब दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं, जिन्होंने 15 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता है। एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके साथ जुड़ गया है। वे पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं, जिन्होंने 15 साल की उम्र में टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी अपने नाम किया है। इससे पहले किसी भी बल्लेबाज ने ऐसा नहीं किया था।

प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज जीत रचा इतिहास, बने ऐसे पहले

वे सबसे कम उम्र में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीतने वाले दुनिया के क्रिकेटर बने हैं। साथ ही सबसे कम उम्र में टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले प्लेयर भी बने हैं। वैभव सूर्यवंशी इस सीरीज में पहले ही सबसे कम उम्र में अर्धशतक जड़ने और सबसे कम उम्र में लगातार दो अर्धशतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। जिम्बाब्वे सीरीज में इस 15 वर्षीय वंडर बॉय ने चार वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं और इतिहास रच दिया है।

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इंग्लैंड के खिलाफ इसी महीने किया था डेब्यू

बता दें कि वैभव सूर्यवंशी ने इसी महीने इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हुई 5 मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में अपना डेब्यू किया था। तब वे भारत के सबसे कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले और दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले क्रिकेटर भी बने थे।

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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Vaibhav Suryavanshi
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