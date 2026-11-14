वैभव सूर्यवंशी का कैप्टंसी में वर्ल्ड रिकॉर्ड, बने टी-20 क्रिकेट के सबसे युवा कप्तान
वैभव सूर्यवंशी ने इंदौर के होलकर स्टेडियम में सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मैदान पर उतरते ही इतिहास रच दिया। वे पूरी दुनिया में टी-20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में कप्तान बनने वाले प्लेयर बन गए हैं। उन्होंने क्रोएशिया के बल्लेबाज का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रचा है।
भारतीय डोमेस्टिक टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट सैय्यद मुश्ताक अली के एक और संस्करण का आगाज शनिवार, 14 नवंबर 2026 से हो रहा है। यह टूर्नामेंट 15 वर्षीय वंडर बॉय के लिए ऐतिहासिक है। वे सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बिहार टीम के कप्तान चुने गए हैं। आज उनकी टीम का मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में रौषाष्ट्र की टीम से है। बिहार ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इस मुकाबले के लिए इंदौर के होलकर स्टेडियम में टॉस के लिए मैदान पर उतरते ही वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। वे टी-20 क्रिकेट में पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र में कप्तानी करने वाले प्लेयर बन गए हैं। उनके नाम यह वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया है।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड डोमेस्टिक ने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी दी। टॉस अपडेट देने के साथ बीसीसीआई डोमेस्टिक ने एक्स पर लिखा- “बिहार ने टॉस जीतकर सौराष्ट्र के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 15 साल की उम्र में पुरुषों के टी 20 इतिहास में सबसे कम उम्र के कप्तान बन गए हैं और अपना कार्यभार संभाला है।” वैभव सूर्यवंशी से पहले यह रिकॉर्ड क्रोएशिया के प्लेयर ज़ैक वुकुसिक के पास था, जिन्होंने साइप्रस के खिलाफ 7 अगस्त 2025 को 17 साल 311 दिन में टी-20 टीम की कप्तानी संभाली थी।
वैभव कर चुके हैं कई कारनामें
बता दें कि इस वर्ल्ड रिकॉर्ड से पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी वैभव सूर्यवंशी के नाम कई वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। वे सबसे कम उम्र में प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतने वाले टी-20 प्लेयर हैं। भारत के सबसे कम उम्र के डेब्यू करने वाले प्लेयर हैं। इसके अलावा उन्होंने आईपीएल में भी कई बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं। वैभव सूर्यवंशी का क्रिकेट में उदय साल 2025 के आईपीएल से हुआ। वे राजस्थान रॉयल्स की टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने अपने पहले आईपीएल सीरीज में ही कमाल किया था और उसके बाद दूसरे सीरीज 2026 में तहलका मचाकर रख दिया। उन्होंने प्लेयर ऑफ द सीरीज, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता और ऑरेंज कैप भी अपने नाम की। आईपीएल 2026 में उनके शानदार प्रदर्शन के कारण आयरलैंड सीरीज से उन्हें भारतीय टी-20 टीम में शामिल किया है। वे अब भारतीय टीम के नियमित स्क्वॉड का हिस्सा रहते हैं, लेकिन प्लेइंग XI में जगह कम मिलती है। वैभव सूर्यवंशी का बतौर कप्तान सैय्यद मुश्ताक अली में यह संस्करण कैसा जाता है और कैसी शुरुआत होती है देखना दिलचस्प होगा। वे दिलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन के उप-कप्तान भी बनाए जा चुके हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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