वैभव सूर्यवंशी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी-20I में ऐसा करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने
जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले मैच में वैभव सूर्यवंशी ने विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वे टी-20I में 15 साल की उम्र में शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं। साथ ही क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक जड़ने वाले प्लेयर भी बने हैं। 19 गेंदों में 50 रन बनाए हैं।
भारत बनाम जिम्बाब्वे, गुरुवार को खेले जा रहे पहले मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया है। वे दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं, जिन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 15 साल की उम्र में अर्धशतक जड़ दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले प्लेयर बन गए हैं। उन्होंने यह खास विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड जिब्राल्टर के प्लेयर लुई ब्रूस के पास था, जिन्होंने साल 2021 में 16 साल 56 दिन की उम्र में टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में फिफ्टी जड़ी थी। वैभव सूर्यवंशी ने यह कारनामा सिर्फ 15 वर्ष और 118 दिन की उम्र में ही कर दिया है।
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में फिफ्टी जड़ने के मामले में वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 118 दिन के साथ नंबर वन पर हैं। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 23 जुलाई 2026 को हरारे में यह कारनामा किया। लिस्ट में दूसरे स्थान पर जिब्राल्टर के लुई ब्रूस हैं, जिन्होंने माल्टा के खिलाफ अल्बर्टा में साल 2021 में 16 वर्ष और 56 दिन की उम्र में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इस सूची में तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया के कविन चड्ढा हैं, जिन्होंने साल 2026 में स्वीडन के खिलाफ बाली में 16 साल और 76 दिन की उम्र में टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में फिफ्टी जड़ी थी। एलुसिन तुरे जो सिएरा लियोन के हैं ने घाना के खिलाफ बेनोनी में साल 2023 में 16 साल और 89 दिन की उम्र में फिफ्टी जड़ी थी। वे लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। इस सूची में पांचवें स्थान पर भूटान के क्रिकेटर तेनजिन रबगी हैं, जिन्होंने चीन के खिलाफ कुआलालंपुर में साल 2023 में 16 साल और 118 दिन की उम्र में फिफ्टी जड़ी थी।
टी-20I में सबसे कम उम्र में फिफ्टी जड़ने वाले क्रिकेटर
1. 15 वर्ष 118 दिन - वैभव सूर्यवंशी (IND) बनाम ZIM, हरारे, 2026
2. 16 वर्ष 56 दिन - लुई ब्रूस (जिब्राल्टर) बनाम माल्टा, अल्बर्टा, 2021
3. 16 वर्ष 76 दिन - कविन चड्ढा (इंडोनेशिया) बनाम स्वीडन, बाली, 2026
4. 16 वर्ष 89 दिन - एलुसिन तुरे (सिएरा लियोन) बनाम घाना, बेनोनी, 2023
5. 16 वर्ष 118d - तेनजिन रबगी (भूटान) बनाम चीन, कुआलालंपुर, 2023
वैभव सूर्यवंशी ने जड़ी तूफानी फिफ्टी
भारत और जिम्बाब्वे के बीच हरारे में खेले जा रहे इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा के संघर्ष करने के बावजूद वैभव सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उन्होंने आज के मुकाबले में 19 गेंदों में 50 रनों की पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान चार चौके और चार छक्के जड़े। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 263.16 का रहा।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।