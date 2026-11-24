वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 52 गेंदों में दोहरा शतक जड़कर बनाया महा वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिस्ट ए क्रिकेट में मचाया कोहराम
Vaibhav Sooryavanshi double century: एशिया कप राइजिंग स्टार्स में मंगलवार, 24 नवंबर को वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 52 गेंदों में दोहरा शतक जड़कर इतिहास रच दिया है। उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का महा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया।
Vaibhav Sooryavanshi double century: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में मंगलवार, 24 नवंबर को यूएई के खिलाफ लीग मैच में वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 52 गेंदों में दोहरा शतक जड़कर इतिहास रच दिया है। उन्होंने इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। सिर्फ 52 गेंदों में दोहरा शतक जड़ने के साथ उन्होंने महा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। वे लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए।
लिस्ट ए क्रिकेट में इससे पहले सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड चैड बोवेस के नाम था जिन्होंने कैंटरबरी के लिए खेलते हुए ओटागो के खिलाफ क्राइस्टचर्च में 103 गेंदों में बनाया था। वैभव सूर्यवंशी ने लगभग उससे आधी कम गेंदों में दोहरा शतक जड़कर कोहराम मचा दिया है और सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी रिकॉर्ड तोड़ पारी में कुल 53 गेंदों का सामना करते हुए 204 रन बनाए। उनकी खास बात यह रही कि इस पारी में उन्होंने सिर्फ 7 चौके लगाए, जबकि उनके बल्ले से 28 गगनचुंबी छक्के निकले। उन्होंने 384.91 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। उन्होंने इस मुकाबले में पहली गेंद से यूएई के गेंदबाजों को रडार पर लिया। पहले 16 गेंदों में फिफ्टी ठोकी, उसके बाद 28 गेंदों में शतक जड़कर लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और उसके बाद सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने का भी महा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।
15 वर्षीय वंडर बॉय ने विकेट के चारों तरफ शॉट खेले। सूर्यवंशी ने गगनचुंबी छक्के लगाए। उनकी शानदार पारी की बदौलत भारत ने अच्छी शुरुआत दी है। वैभव सूर्यवंशी ने बेसिल हमीद की गेंद पर छक्का जड़कर अपनी फिफ्टी कंप्लीट की और उसके बाद और तेज गति से रन बनाना जारी रखा।इस टूर्नामेंट में अब तक वैभव सूर्यवंशी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन 24 नवंबर, सोमवार को यूएई के गेंदबाजों को रडार पर लिया है। आईपीएल 2025 से वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में खेलना शुरू किया। उन्होंने अपने पहले सीजन में कुछ मुकाबले खेले जिसमें एक तूफानी शतक भी जड़ा। अपने दूसरे सीजन में वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में बेहद शानदार प्रदर्शन किया। 200 से अधिक की स्ट्राइक रेट से रन बनाए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। उसके बाद उन्हें भारतीय टीम के लिए चुना गया तब से तूफान मचा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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