वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे सीरीज में एक दो नहीं, 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, डिटेल मे पढ़िए 15 वर्षीय खिलाड़ी की उपलब्धियां
भारत बनाम जिम्बाब्वे सीरीज में वैभव सूर्यवंशी ने एक दो नहीं बल्कि पांच वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। डिटेल में पढ़िए इस 15 वर्षीय खिलाड़ी द्वारा हासिल की गई खास उपलब्धियों के बारे में।
टी-20 विश्व कप 2026 समाप्त होने के बाद टीम इंडिया ने अब तक तीन टी-20 सीरीज खेली हैं, जिसमें से 1 में सफलता हाथ लगी है। भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 23 जुलाई से 26 जुलाई के बीच तीन टी-20 मैचों की सीरीज खेली, जिसमें 3-0 से जीत हासिल हुई है। इससे पहले आयरलैंड के खिलाफ भारत को 2-0 और इंग्लैंड के खिलाफ 4-0 से हार का सामना करना पड़ा था। वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में धमाल मचाया था, जिसकी वजह से उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज के लिए चुना गया। आयरलैंड सीरीज में सूर्यवंशी को खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैच खेलने को मिले। इन तीनों मुकाबलों में वैभव सूर्यवंशी ने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने क्रमश: 14, 13 और 15 रन बनाए, जिसके बाद उन्हें आखिरी मुकाबले में ड्रॉप भी कर दिया गया। वैभव सूर्यवंशी की खूब आलोचना हुई, कई लोगों ने कहा कि ये तो सिर्फ आईपीएल की पाटा पिचों पर ही रन बनाना जानते हैं तो कुछ लोगों ने यह भी आलोचना की कि उम्र से अधिक रन ही नहीं बना पा रहे।
हालांकि, जिम्बाब्वे सीरीज में वैभव सूर्यवंशी ने इन तमाम आलोचकों को जवाब दे दिया है और अपने बल्ले से उनका मुंह बंद कर दिया है। सूर्यवंशी ने इस सीरीज में 1 दो नहीं, बल्कि 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। पहले तो उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिक्रेट में सबसे कम उम्र में फिफ्टी जड़ने का रिकॉर्ड बनाया। पहले मैच में लगाई गई फिफ्टी के साथ ही उन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया। वे फुल मेंबर टीमों के खिलाड़ियों की सूची में भी सबसे कम उम्र में फिफ्टी लगाने वाले क्रिकेटर बने। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी का दूसरे टी-20 मुकाबले में बल्ला नहीं चला। लेकिन तीसरे मैच में अर्धशतक जड़ने के साथ एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वे 15 साल की उम्र में दो अर्धशतक लगाने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र क्रिकेटर बने। मैच समाप्त होने के बाद वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड और प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड भी दिया गया। इसके साथ वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड जीतने वाले प्लेयर बने। साथ ही टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीतने वाले भी प्लेयर बने। इस तरह सूर्यवंशी ने इस सीरीज में एक दो नहीं बल्कि पांच वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए।
1. सबसे कम उम्र में फिफ्टी जड़ने का रिकॉर्ड
वैभव सूर्यवंशी ने 23 जुलाई 2026 को जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 19 गेंदों में 50 रनों की पारी खेली। इस पारी के साथ उन्होंने विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में फिफ्टी जड़ने वाले क्रिकेटर बन गए। उन्होंने नेपाल के कुशन भल्ला का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सूर्यवंशी ने 15 साल 118 में अर्धशतक जड़ा, जबकि कुशन ने 15 साल 340 दिन की उम्र में यह कारनामा किया था।
2. सबसे कम उम्र में फिफ्टी लगाने वाले फुल मेंबर टीम के खिलाड़ी
वैभव सूर्यवंशी ने इसी फिफ्टी के दम पर फुल मेंबर देशों के खिलाड़ियों की सूची में सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में फिफ्टी जड़ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिन्होंने 1989 में फैसलाबाद टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ 16 साल 213 दिन की उम्र में अर्धशतक जड़ा था। वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल और 118 दिन की उम्र में ही 23 जुलाई 2026 को जिम्बाब्वे के खिलाफ यह मुकाम हासिल कर लिया।
3. सबसे कम उम्र में दो फिफ्टी जड़ने वाले प्लेयर
वैभव सूर्यवंशी ने 26 जुलाई को खेले गए तीसरे टी-20 मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ 81 रनों की पारी 49 गेंदों में खेली। इस पारी के साथ उन्होंने 15 साल की उम्र में दो फिफ्टी लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी होने का गौरव हासिल किया। साथ ही वे सबसे कम उम्र में दो अंतरराष्ट्रीय फिफ्टी जड़ने का विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। इससे पहले 15 साल की उम्र में सिर्फ 1 प्लेयर कुशन मल्ला ने अर्धशतक लगाया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक बार ऐसा किया था, वैभव सूर्यवंशी ने दो बार कर दिखाया।
4. सबसे कम उम्र में टी-20I में प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड
तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में वैभव सूर्यवंशी को उनकी 81 रनों की धमाकेदार पारी के कारण प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वे टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 15 साल की उम्र में प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने वाले पहले खिलाड़ी बने। साथ ही सबसे कम उम्र में क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में प्लेयर ऑफ द मैच बनने का विश्व रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया।
5. सबसे कम उम्र में प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड
वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में 151 रन बनाए जो किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सर्वाधिक रन थे। इसके कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया। वैभव सूर्यवंशी 15 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतने वाले खिलाड़ी बने और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। वे पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र में प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतने वाले क्रिकेटर बने।
सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले भारत के पहले और दुनिया के दूसरे प्लेयर बने थे
बता दें कि वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ 15 साल 99 दिन की उम्र में अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था। वे भारत के सबसे कम उम्र में और दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने थे। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में प्लेयर ऑफ द सीरीज रहने के साथ-साथ ऑरेंज कैप विनर भी रहे थे।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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