वैभव सूर्यवंशी ने 28 गेंदों में शतक जड़कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिस्ट-ए क्रिकेट में सबते तेज सेंचुरी ठोकी
Vaibhav Sooryavanshi century: एशिया कप राइजिंग स्टार्स में यूएई के खिलाफ 28 गेंदों में शतक जड़कर वैभव सूर्यवंशी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। वे लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।
Vaibhav Sooryavanshi century: एशिया कप राइजिंग स्टार्स में यूएई के खिलाफ 28 गेंदों में शतक जड़कर वैभव सूर्यवंशी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। वे लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने जेक फ्रेजर- मैकगर्क को पीछे छोड़कर यह कारनामा किया है। वैभव से पहले लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड फ्रेजर- मैकगर्क के नाम था, जो उन्होंने साल 2023 में तस्मानिया एडिलेड के खिलाफ 29 गेंदों में बनाया था। लेकिन अब वैभव सूर्यवंशी ने उनके इस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने एबी डिविलियर्स को भी पीछे छोड़ दिया है।
लिस्ट ए क्रिकेट में गेंदों के हिसाब से सबसे तेज शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में वैभव सूर्यवंशी पहले स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने 24 नवंबर 2026 को सिर्फ एशिया कप राइजिंग स्टार्स के लीग मैच में यूएई के खिलाफ सिर्फ 28 गेंदों में सेंचुरी ठोककर यह कारनामा किया है। जैक फ्रेजर-मैकगर्क इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2023 में साउथ ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेलते हुए तस्मानिया एडिलेट के खिलाफ 29 गेंदों में शतक जड़ा था। सूची में तीसरे स्थान पर एबी डिविलियर्स का नाम है, जिन्होंने साउथ अफ्रीका की ओर से खेलते हुए वेस्टइंडीज के खिलाफ साल 2015 में जोबर्ग में 31 गेंदों में सेंचुरी ठोकी थी। लिस्ट में चौथे स्थान पर साकिब-उल गानी का नाम है, जो वैभव सूर्यवंशी के स्टेट से ही ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने साल 2025 में बिहार की ओर से खेलते हुए अरुणांचल प्रदेश के खिलाफ 32 गेंदों में शतकीय पारी खेली थी। लिस्ट में ईशान किशन का भी नाम है। उन्होंने साल 2025 में झारखंड की ओर से खेलते हुए कर्नाटक के खिलाफ अहमदाबाद में सिर्फ 33 गेंदों में सेंचुरी जड़ दी थी।
सबसे तेज लिस्ट ए शतक (गेंदों के हिसाब से)
28 वैभव सूर्यवंशी भारत ए बनाम यूएई 2026
29 जेक फ्रेजर-मैकगर्क साउथ ऑस्ट्रेलिया बनाम तस्मानिया एडिलेड 2023
31 एबी डिविलियर्स दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज जॉबबर्ग 2015
32 सकीबुल गनी बिहार बनाम अरुणाचल रांची 2025
33 ईशान किशन झारखंड बनाम कर्नाटक अहमदाबाद 2025
15 वर्षीय वंडर बॉय ने विकेट के चारों तरफ शॉट खेले। सूर्यवंशी ने गगनचुंबी छक्के लगाए। उनकी शानदार पारी की बदौलत भारत ने अच्छी शुरुआत दी है। वैभव सूर्यवंशी ने बेसिल हमीद की गेंद पर छक्का जड़कर अपनी फिफ्टी कंप्लीट की और उसके बाद और तेज गति से रन बनाना जारी रखा।इस टूर्नामेंट में अब तक वैभव सूर्यवंशी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन 24 नवंबर, सोमवार को यूएई के गेंदबाजों को रडार पर लिया है। आईपीएल 2025 से वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में खेलना शुरू किया। उन्होंने अपने पहले सीजन में कुछ मुकाबले खेले जिसमें एक तूफानी शतक भी जड़ा। अपने दूसरे सीजन में वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में बेहद शानदार प्रदर्शन किया। 200 से अधिक की स्ट्राइक रेट से रन बनाए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। उसके बाद उन्हें भारतीय टीम के लिए चुना गया तब से तूफान मचा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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