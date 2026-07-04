वैभव सूर्यवंशी की बेखौफ बल्लेबाजी जादुई, लेकिन उसकी नकल हर युवा खिलाड़ी के लिए सही नहीं: मैथ्यू हेडन
ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने वैभव सूर्यवंशी की जादुई बैटिंग की तारीफ की है, लेकिन युवा खिलाड़ियों को सलाह दी है कि वे इस बैटिंग स्टाइल को कॉपी ना करें। हर किसी के लिए यह रवैया लंबे समय तक टिके रहने के लिए सही नहीं है। हेडन का पूरा बयान पढ़िए।
ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज मैथ्यू हेडन का मानना है कि 15 वर्षीय भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की बेखौफ और आक्रामक बल्लेबाजी देखने में जितनी रोमांचक और जादुई लगती है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी है। उन्होंने युवा खिलाड़ियों को आगाह किया कि सूर्यवंशी की शैली की नकल करने से पहले यह जरूर सोचना चाहिए कि क्या इस तरह का खेल लंबे समय तक लगातार सफल रह सकता है।
सूर्यवंशी और गिल बिल्कुल अलग-अलग हैं
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने बहुप्रतीक्षित पदार्पण को लेकर चर्चा के केंद्र में बने सूर्यवंशी ने कम उम्र में ही आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। टी20 क्रिकेट में उनका हर गेंद पर हमला करने का अंदाज नई शैली का प्रतीक बनकर उभरा है। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में हाल में गुजरात टाइटंस के डगआउट से सूर्यवंशी का खेल देखने वाले हेडन से जब पूछा गया कि क्या शुभमन गिल की पारंपरिक और तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाजी तथा सूर्यवंशी की विस्फोटक शैली टी20 क्रिकेट में साथ-साथ सफल हो सकती हैं, तो उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया। हेडन ने 'पीटीआई' से कहा, ''हम दो बिल्कुल अलग व्यक्तित्वों की बात कर रहे हैं। क्या शुभमन गिल और वैभव सूर्यवंशी, दोनों की बल्लेबाजी शैली साथ-साथ सफल हो सकती है? बिल्कुल। ऐसा अभी भी हो रहा है। लेकिन किसी भी युवा खिलाड़ी के सामने असली सवाल यह है कि क्या वैभव जैसी शैली को लंबे समय तक कायम रखा जा सकता है।''
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 40 शतकों के साथ 15,000 से अधिक रन बनाने वाले हेडन के अनुसार, शुभमन गिल पहले ही यह साबित कर चुके हैं कि तकनीक और निरंतरता के बल पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार सफलता हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा, ''शुभमन गिल ने दिखाया है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में निरंतर प्रदर्शन संभव है और मेरे लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ही सर्वोच्च मानक है।'' हेडन ने फुटबॉल का उदाहरण देते हुए कहा, ''जिस तरह लियोनेल मेस्सी क्लब और देश, दोनों के लिए अलग-अलग परिस्थितियों में सफल रहे हैं, उसी तरह क्रिकेट में भी अलग-अलग बल्लेबाजी शैलियों के लिए पर्याप्त जगह है।'' ऑस्ट्रेलिया के इस पूर्व सलामी बल्लेबाज ने कहा, '' मैं हमेशा खिलाड़ियों को उनका अपना 'अंदर के योद्धा' खोजने में मदद करने पर विश्वास करता हूं। वैभव सूर्यवंशी और शुभमन गिल पूरी तरह अलग व्यक्तित्व हैं। उनकी पृष्ठभूमि, उनका सफर और उनकी सोच अलग है। यही क्रिकेट की खूबसूरती है। यह कौशल आधारित खेल है, जहां हर खिलाड़ी अपनी अलग तकनीक और अनुभव के साथ आगे बढ़ता है।''
हेडन ने अपने करियर का उदाहरण देते हुए कहा कि वह महान बल्लेबाज ब्रायन लारा के प्रशंसक थे, लेकिन उन्होंने कभी उनकी नकल करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा, ''मैं ब्रायन लारा की बल्लेबाजी से बेहद प्रभावित था, लेकिन मैं ब्रायन लारा नहीं था और न ही वेस्टइंडीज से था। मेरा बचपन क्वींसलैंड के क्षेत्रीय इलाके में बीता, जहां खेल जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। मैंने अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार अपनी बल्लेबाजी विकसित की और उसी ने मुझे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में शामिल होने का अवसर दिया।'' उन्होंने जोर देकर कहा कि खेल में हर महान खिलाड़ी अपनी अलग पहचान के कारण महान बनता है। हेडन ने कहा, ''खेल की दुनिया अनोखे व्यक्तित्वों से भरी हुई है। दूसरा जोना लोमू (रग्बी खिलाड़ी), दूसरा लियोनेल मेस्सी या दूसरा केली स्लेटर (सर्फर) कभी नहीं होगा। एक कोच के रूप में हमारी जिम्मेदारी ऐसे खिलाड़ियों की प्रतिभा पहचानना, उनकी मौलिकता को निखारना और यह सुनिश्चित करना है कि उनका विकास लंबे समय तक टिकाऊ बना रहे।''
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।