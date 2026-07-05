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‘नाम करेगा रौशन, जग में मेरा राजदुलारा’, वैभव सूर्यवंशी की क्यूट फोटो के साथ पिता ने शेयर की इमोशनल पोस्ट, क्या लिखा?

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू के दिन उनके पिता संजीव सूर्यवंशी ने एक क्यूट से फोटो के साथ फेसबुक पर एक इमोशनल पोस्ट साझा की है। उन्होंने वैभव की सफलता का क्रेडिट उनकी मेहनत को दिया है। लोग इस पोस्ट पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

‘नाम करेगा रौशन, जग में मेरा राजदुलारा’, वैभव सूर्यवंशी की क्यूट फोटो के साथ पिता ने शेयर की इमोशनल पोस्ट, क्या लिखा?

वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में डेब्यू करने के साथ ही इतिहास रच दिया। वे भारत के सबसे कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले क्रिकेटर बने हैं। उन्होंने 15 साल 99 दिन की उम्र में डेब्यू किया और सचिन तेंदुलकर के 16 साल 205 दिन के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। साथ ही वे दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले क्रिकेटर बने। उनसे आगे सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर हसन रजा हैं। वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू के ऐलान के बाद पूरा देश खुशी से मानो झूम उठा हो। हर घर की खुशी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं के रूप में साफ देखी जा सकती थी।

वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू की जानकारी उनके पिता संजीव सूर्यवंशी को रही हो या ना रही हो, लेकिन उन्होंने डेब्यू से कुछ घंटे पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक बहुत ही भावनात्मक पोस्ट साझा की। इस पोस्ट में वैभव सूर्यवंशी की बचपन की फोटो लगी है, जिसमें वे बेहद क्यूट नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते वक्त वैभव सूर्यवंशी के पिता संजीव सूर्यवंशी काफी इमोशनल नजर आए। उन्होंने पोस्ट के माध्यम से वैभव की सफलता का क्रेडिट खुद वैभव की मेहनत को दिया। वैभव के पिता ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा- "आज वैभव जो कुछ भी है वो उसके मेहनत और ईश्वर के साथ-साथ आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से संभव हुआ है।" इस पोस्ट के साथ उनके पिता ने बेहद सुदंर और मधुर संगीत भी लगाया। गाने के बोल थे- तुझे सूरज कहूं या चंदा? तुझे दीप कहूं या तारा? मेरा नाम करेगा रौशन, जग में मेरा राज दुलारा।

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लोगों ने दीं तरह- तरह की प्रतिक्रियाएं

वैभव सूर्यवंशी के पिता संजीव सूर्यवंशी की इस पोस्ट पर सभी लोग उनको बधाइंया दे रहे हैं। वैभव के समस्तीपुर से लंदन तक के सफर की सराहना कर रहे हैं और एक पिता के रूप में संजीव सूर्यवंशी की मेहनत की भी भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे हैं। एक राहुल मन्हार नाम के यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा- "वास्तव में यह प्रत्यक्ष हो गया कि वैभव का समस्तीपुर से लन्दन तक का सफर कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण, संघर्षपूर्ण रहा होगा इसका अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। वैभव ने उन सभी निराश बिहारी क्रिकेटरों के लिए एक आशा की ज्योत जलाई हैं कि आप सभी भी अपनी अथक परिश्रम से इंडियन टीम तक पहुंच सकते हैं, ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद है वैभव सूर्यवंशी पर। एक अन्य यूजर ने लिखा "भैया सब आपकी मेहनत और ऊपर वालों का आशीर्वाद है। इतनी भारी उपलब्धि के बाद भी आज आप में वही सादगी दिखाई देती है जो पहले थी।आप सच में महान है भैया। लोग थोड़े में ही घमंडी हो जाते हैं। लोगों को आपसे सीखने की जरूरत है।" इस तरह की तमाम प्रतिक्रियाएं वैभव सूर्यवंशी की सफलता पर उनके पिता को प्राप्त हो रही हैं।

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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Vaibhav Suryavanshi
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