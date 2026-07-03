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वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू का इंतजार बहुत छोटा है, अभिमन्यु ईश्वरन पांच साल तक वेट करते रहे फिर भी नहीं मिला एक भी मौका

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वैभव सूर्यवंशी ने अभी अपने डेब्यू के लिए तीन ही मैचों में इंतजार किया है। संजू सैसमन की फॉर्म को देखते हुए उन्हें अगल मैच में मौका भी मिल सकता है। हालांकि, अभिमन्यु ईश्वरन को 5 साल तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब भी 1 मैच के लिए तरस रहे हैं। उनका डेब्यू आज तक नहीं हुआ है।

वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू का इंतजार बहुत छोटा है, अभिमन्यु ईश्वरन पांच साल तक वेट करते रहे फिर भी नहीं मिला एक भी मौका

क्रिकेट की दुनिया में इन दिनों एक ही नाम छाया हुआ है, वह है वैभव सूर्यवंशी का। आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करने के बाद 15 वर्षीय वैभव को भारतीय टी-20 टीम में शामिल किया। आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए घोषित हुई सीरीज में उन्हें 15 सदस्यीय टीम में जगह दी गई, लेकिन उन्हें अब तक मौका नहीं मिला। वैभव सूर्यवंशी को टीम में आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और उन्होंने सिर्फ तीन ही मैचों का इंतजार अब तक अपने डेब्यू के लिए किया है। लेकिन भारतीय क्रिकेट में एक खिलाड़ी ऐसा भी है, जिसने एक- दो दिन या कुछ महीने नहीं बल्कि पांच साल अपने डेब्यू के लिए इंतजार किया है, लेकिन अभी तक एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला है। इस खिलाड़ी का नाम अभिमन्यु ईश्वरन है। घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन के कारण उन्हें बार-बार भारतीय टेस्ट टीम के सेटअप में शामिल तो किया जाता है, टीम के साथ ट्रैवल भी करते हैं, लेकिन प्लेइंग 11 में बीते पांच सालों में कोई जगह नहीं बना पाए हैं।

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6 सितंबर 1995 को उत्तराखंड के देहरादून में जन्मे अभिमन्यु ईश्वरन बंगाल के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। वे घरेलू क्रिकेट में बेहद भरोसेमंद बल्लेबाज माने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में अब तक कुल 113 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जिसमें 47.61 की शानदार औसत के साथ 8381 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 27 शतक और 36 अर्धशतकीय पारियां निकली हैं। उन्होंने 96 लिस्ट ए मैच भी खेले हैं, जिसमें 10 शतक और 24 अर्धशतकों की मदद से कुल 4107 रन बनाए हैं। अभिन्यु का टी-20 क्रिकेट में भी रिकॉर्ड बेहतर है। उन्होंने 41 मैचों में 2 शतक और 6 अर्धशतकों की मदद से कुल 1282 रन बनाए हैं। उनके आंकड़े चीख-चीखकर गवाही देते हैं कि उन्हें भारतीय टेस्ट टीम की प्लेइंग XI में शामिल किया जाए। लेकिन बीते पांच सालों में ऐसा नहीं हो सका है।

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2021 में हुए चयनित लेकिन नहीं खेल पाए एक भी मैच

अभिमन्यु को पहली बार साल 2021 में इंग्लैंड दौरे के लिए भेजी गई भारतीय टीम में चुना गया था। उस समय रोहित शर्मा और केएल राहुल भारतीय टीम के स्थापित ओपनर थे। ऐसे में उन्हें जगह नहीं मिल सकी। ठीक ऐसे जैसे अब टी-20 सेटअप में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा विश्व कप जीतने के बाद से स्थापित ओपनर बन चुके हैं। अभिमन्यु एक बार नहीं कई बार टीम में शामिल हुए, स्क्वॉड का हिस्सा रहे। वह 2024-25 की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया गए, लेकिन पांचों टेस्ट मैचों में बेंच पर ही बैठे रहे। इसके बाद साल 2025 में जब भारतीय टीम को इंग्लैंड भेजा गया, वहां भी ईश्वरन का चयन हुआ लेकिन वे प्लेइंग XI का हिस्सा नहीं बन सके। ऐसा नहीं है कि अभिमन्यु के लिए टीम में जगह ही नहीं है, क्योंकि जब 2021 में उनका चयन हुआ था तब से भारत के लिए कुल 17 खिलाड़ियों ने अपना डेब्यू कर लिया है, लेकिन ईश्वरन को आज भी इंतजार करना पड़ रहा है।

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17 खिलाड़ी उनके सामने कर चुके डेब्यू

भारत को अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है, इसके बाद न्यूजीलैंड का दौरा भी करना है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अभिमन्यु को इन सीरीजों के लिए स्क्वॉड में शामिल किया जाएगा या नहीं, यदि शामिल किया जाएगा तो क्या प्लेइंग XI में जगह बना पाएंगे। अभिमन्यु को पहली बार स्क्वॉड में चुने जाने के बाद से श्रेयस अय्यर, केएस भरत, सूर्यकुमार यादव, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, मुकेश कुमार, प्रसिद्ध कृष्णा, रजत पाटीदार, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल, आकाश दीप, देवदत्त पडिक्कल, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, साई सुदर्शन, अंशुल कम्बोज और मानव सुथार जैसे खिलाड़ियों का डेब्यू हो गया लेकिन अभिमन्यु अब भी अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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Vaibhav Suryavanshi
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