16 गेंदों में फिफ्टी, 28 में शतक और 52 में दोहरा शतक, वैभव सूर्यवंशी की 204 रनों की पारी से टूटे 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड
एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में यूएई के खिलाफ लीग मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी की सिर्फ 53 गेंदों में 204 रनों की पारी से 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड धराशायी हो गए हैं। इन सभी विश्व रिकॉर्डों पर वैभव सूर्यवंशी ने अपना कब्जा जमा लिया है।
मंगलवार, 24 नवंबर को एशिया कप राइजिंग स्टार्स के लीग मैच में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी की। उन्होंने भारत ए की ओर से खेलते हुए सिर्फ 52 गेंदों मं ही दोहरा शतक जड़ दिया। वैभव सूर्यवंशी ने पूरे मुकाबले में कुल 53 गेंदों का सामना करते हुए 204 रन बनाए।
उन्होंने पहली गेंद से यूएई के गेंदबाजों को रडार पर लिया। 15 वर्षीय वंडर बॉय ने पहले सिर्फ 16 गेंदों में फिफ्टी जड़ी उसके बाद 28 गेंदों में शतक जड़कर रिकॉर्ड बुक को हिलाना शुरू किया। सूर्यवंशी यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने पूरे मैदान पर चौके और छक्कों की बारिश करनी शुरू की और सिर्फ 52 गंदों में ही दोहरा शतक जड़कर महा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी इस तूफानी पारी से एक दो नहीं बल्कि पांच वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।
वैभव सूर्यवंशी ने ये पांच वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम किए
- वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 52 गेंदों में दोहरा शतक जड़कर लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने चैड बोवेस के वर्ल्ड रिकॉर्ड को धराशायी करते हुए अपना स्थान इस सूची में बनाया। चैड बोवेस ने साल 2024 में कैंटरबरी की ओर से खलते हुए आटोगा के खिलाफ क्राइस्टचर्च के मैदान पर 103 गेंदों में दोहरा शतक जड़ा था। सूर्यवंशी ने उनके इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को लगभग आधी गेंदें कम खेलकर तोड़ दिया।
- यूएई के खिलाफ इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 28 गेंदों में ही शतक जड़ा। इस शतकीय पारी के साथ वे लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने साउथ अफ्रीका के जेक फ्रेजर- मैकगर्क के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने में सफलता हासिल की। फ्रेजर मैकगर्क ने साल 2023 में साउथ ऑस्ट्रेलिया की ओर से खलते हुए तस्मानिया एडिलेट के खिलाफ 29 गेंदों में सेंचुरी ठोकी थी।
- वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड जुड़ गया है। वे सभी प्रोफेशनल क्रिकेट की एक पारी में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने यूएई के खिलाफ अपनी इस पारी के दौरान कुल 28 छक्के जड़ दिए जो प्रोफेशनल क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज द्वारा एक पारी में जड़े गए सर्वाधिक छक्के हैं। उन्होंने तन्मय अग्रवाल के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा है, जिन्होंने साल 2024 में रणजी ट्रॉफी के मैच में हैदराबाद की ओर से खेलते हुए अरुणांचल प्रदेश के खिलाफ एक पारी में 26 छक्के जड़ दिए थे।
- लिस्ट ए वनडे क्रिकेट में 100 या उससे अधिक रनों की पारी सर्वाधिक स्ट्राइक रेट से खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी वैभव सूर्यवंशी के ही नाम हो गया है। इससे पहले यह महा वर्ल्ड रिकॉर्ड एबी डिविलियर्स के पास था, लेकिन सूर्यवंशी ने इसे छीन लिया है। सूर्यवंशी ने इस मैच में 53 गेंदों में 204 रनों की पारी खली, जिसमें उन्होंने स्ट्राइक रेट को 384,.90 तक मेंटेन रखा। इससे पहले एबी डिविलियर्स ने वेस्टइंडीड के खिलाफ जोबर्ग में साल 44 गेंदों मं 149 रनों की पारी खेली थी, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 338.63 का था।
- वैभव सूर्यवंशी के नाम पांचवां वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जुड़ा है। वे लिस्ट ए क्रिकेट में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने यूएई के खिलाई साल 2026 में एशिया कप राइजिंग स्टार्स के मुकाबले में एक पारी में 28 छक्के जड़े। सूर्यवंशी ने डार्सी शॉर्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया जिन्होंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेलते हुए क्वींसलैंड के खिलाफ सिडनी में साल 2018 में एक पारी में 23 छक्के जड़े थे। अब वे सूर्यवंशी से पीछे हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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