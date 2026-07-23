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जिम्बाब्वे सीरीज में टीम इंडिया के देने हैं ये 4 बड़े इम्तिहान, श्रेयस की कप्तानी और वैभव सूर्यवंशी की…

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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India vs Zimbabwe T20I Series में भारत की तरफ से बहुत कुछ दांव पर होगा। वैभव सूर्यवंशी की फॉर्म और रिंकू सिंह के मैच फिनिश करने की क्षमता के अलावा श्रेयस अय्यर की कप्तानी और नए पेस अटैक की क्षमता पर नजर होगी।

जिम्बाब्वे सीरीज में टीम इंडिया के देने हैं ये 4 बड़े इम्तिहान, श्रेयस की कप्तानी और वैभव सूर्यवंशी की…

टीम इंडिया को आज यानी 23 जुलाई से जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलनी है। वैसे तो दोनों देशों को देखते हुए कोई मुकाबला दोनों टीमों के बीच नजर नहीं आता, लेकिन टीम इंडिया की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह एक रोमांचक सीरीज भी हो सकती है। इस सीरीज में कुल 4 चीजों पर ध्यान देना होगा, जिसमें श्रेयस अय्यर की कैप्टेंसी, वैभव सूर्यवंशी की फॉर्म, रिंकू सिंह द फिनिशर और पेस अटैक का ऑडिशन? बहुत कुछ इस सीरीज में दांव पर होगा।

1. श्रेयस अय्यर की कप्तानी

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की विजेता टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव से कप्तानी छीनकर श्रेयस अय्यर को दी गई, लेकिन पहले सात मैचों में से वह एक भी मैच नहीं जीत पाए। 2 मैच आयरलैंड के खिलाफ हारे और 5 में से 4 मैच इंग्लैंड के खिलाफ हारे। ऐसे में यह सीरीज श्रेयस की कप्तानी की अग्निपरीक्षा भी होगी।

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2. वैभव सूर्यवंशी द ओपनर

आईपीएल और अंडर 19 क्रिकेट में धमाल मचाने के बाद वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड में पारी की शुरुआत करने का मौका मिला। हालांकि, इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही। संजू सैमसन को ड्रॉप करके उन्हें खिलाया गया था, लेकिन वे खरे नहीं उतरे। हालांकि, ये सीरीज तय करेगी कि क्या वे इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए आगे तैयार हैं या अभी उस दबाव को झेलने में वक्त लगेगा। शॉर्ट गेंदबाजी से वे परेशानी नजर आए थे।

3. रिंकू सिंह द फिनिशर

रिंकू सिंह की वापसी भारत की टी20 टीम में हो गई है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 का वे हिस्सा रहे थे, लेकिन आखिर में उन्हें बाहर बैठना पड़ा था। रिंकू बीते कुछ समय से उतनी अच्छी तरह से गेम फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में जिम्बाब्वे की सीरीज उनके लिए वरदान साबित हो सकती है। अगर उन्हें मैच फिनिश करने का मौका मिलता है तो उन्हें दिखना होगा कि वह प्रोपर फिनिशर हैं।

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4. पेस अटैक का ऑडिशन

जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए एक नया पेट अटैक चुना गया है, जिसे बहुत कम अनुभव है। इसे टीम इंडिया का स्टॉक पेस अटैक कहा जा रहा है। मयंक यादव, प्रिंस यादव, अशोक शर्मा और यश ठाकुर जैसे नाम पेस अटैक का हिस्सा हैं। इन सभी के लिए यह सीरीज किसी ऑडिशन से कम नहीं है। इन्हें दिखाना होगा कि जरूरत पड़ने पर यह टीम इंडिया के गेंदबाजी विभाग की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं या तैयार हो रहे हैं।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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