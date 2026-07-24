वैभव सूर्यवंशी ने खोला राज, बताया किसके लिए करते हैं 'A' सेलिब्रेशन?

वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तूफानी अर्धशतक जड़ इतिहास रचा। इस ऐतिहासिक पारी का उन्होंने अलग अंदाज में सेलिब्रेशन मनाया। पहले सेलिब्रेशन में उन्होंने A बनाया, दूसरे में अंगूठे दिखाए।

टीम इंडिया के स्टार ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने अपने सेलिब्रेशन से आखिरकार पर्दा उठा दिया है। जिम्बाब्वे के दौरान पहले टी20 में उन्होंने 18 गेंदों पर फिफ्टी जड़ने के बाद इसका जश्न दो अलग-अलग अंदाज में मनाया। पहले सेलिब्रेशेन में उन्होंने अपनी उंगलियों के साथ ‘A’ जेस्चर बनाया। यह जेस्चर वह आईपीएल के दौरान भी कई बार करते हुए नजर आए। वहीं दूसरे सेलिब्रेशन में उन्होंने थंब्स अप किया, यानी दोनों अंगूठे दिखाए। बीसीसीआई ने वैभव सूर्यवंशी का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह इन सेलिब्रेशन के पीछे की वजह बताते हुए नजर आ रहे हैं।

वैभव सूर्यवंशी ने कहा, “(पहला सेलिब्रेशन)मैंने यह अपनी मां के लिए किया था, और (दूसरा) यह भी उस चीज से जुड़ा था जिसके बारे में रिंकू भैया और मैंने बात की थी।"

बता दें, वैभव सूर्यवंशी की मां का नाम आरती सूर्यवंशी है। अपनी मां के नाम का पहला अक्षर मैदान पर दिखाकर वैभव अपनी कामियाबी का जश्न मनाते हैं।

सूर्यवंशी ने अपनी यह खास पारी अपने परिवार, कोच और दोस्तों को भी डेडिकेट की, जो उनके करियर के उतार-चढ़ाव में उनके साथ खड़े रहे।

उन्होंने कहा, "मैं यह पारी अपने परिवार और अपने कोच को, और उन सभी को डेडिकेट करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे पूरे सफर में मेरा साथ दिया, जो अच्छे और बुरे दोनों दौर में मेरे साथ खड़े रहे।”

इंग्लैंड में फ्लॉप शो के बाद वैभव सूर्यवंशी ने हरारे के इस मैदान पर तबाही मचाई। यह वही मैदान है जहां उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 80 गेंदों पर 175 रनों की धुआंधार पारी खेली थी।

इस मैदान को लेकर उन्होंने कहा, "आप कह सकते हैं कि मुझे यहां का माहौल पसंद है। कुछ मैदान ऐसे होते हैं जहां आपको रन बनाने में मजा आता है, और शायद यह उनमें से एक है। लेकिन मैं किसी भी चीज को हल्के में नहीं ले रहा हूं। मैं बस कोशिश कर रहा हूं कि जहां भी खेलूं अपना बेस्ट दूं, टीम में योगदान दूं और अच्छा परफॉर्म करता रहूं।"