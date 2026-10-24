वैभव सूर्यवंशी की वापसी, भुवनेश्वर कुमार क्या होंगे बाहर? भारतीय XI में हो सकते हैं 2 बदलाव
IND vs NZ दूसरा टी20 आज क्राइस्टचर्च में खेला जाना है। वैभव सूर्यवंशी यह मैच खेल सकते हैं, वहीं भुवनेश्वर कुमार का टीम से पत्ता कट सकता है। टीम इंडिया एक अतिरिक्त स्पिनर खिलाने पर विचार कर सकता है।
भारत बनाम न्यूजीलैंड 5 मैच की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी शनिवार, 24 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में खेला जाना है। सीरीज का पहला मैच जीतकर 1-0 की बढ़त बनाने वाले श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया वैसे तो प्लेइंग XI में ज्यादा बदलाव के बारे में नहीं सोच रही होगी, लेकिन ईशान किशन के चोटिल होने की वजह से उन्हें मजबूरन कम से कम 1 बदलाव तो करना होगा। पहले टी20 के दौरान ईशान चोटिल हो गए थे, जिसकी वजह से वह बैटिंग करने भी देरी से आए। बीसीसीआई ने बताया कि ईशान किशन दूसरे टी20 से बाहर हो गए हैं, ऐसे में वैभव सूर्यवंशी के लिए वापसी के दरवाजे खुल गए हैं।
वैभव सूर्यवंशी के साथ कौन करेगा ओपनिंग?
वैभव सूर्यवंशी को कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर इस वजह से मौका नहीं दे रहे थे कि वह वर्ल्ड कप विनिंग ओपनिंग जोड़ी के साथ बने रहना चाहते थे। सैमसन और अभिषेक ने भारत के लिए पिछले काफी समय से अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट की सोच थी कि अगर कोई चीज टूटी नहीं है तो उसे जोड़ें क्यों?
मगर अब ईशान किशन के चोटिल होने की वजह से वैभव सूर्यवंशी की प्लेइंग XI में एंट्री हो सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग करेंगे या नंबर-3 पर खेलेंगे? अगर वैभव ओपनिंग करते हैं तो किसके साथ करेंगे और फिर नंबर-3 पर कौन खेलेगा?
वैभव सूर्यवंशी आखिरी बार एशियन गेम्स में भारत के लिए खेलते हुए दिखाई दिए थे, जहां टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल जीता था। इन खेलों में वैभव ने अभिषेक शर्मा के साथ पारी का आगाज किया था, जबकि सैमसन नंबर-3 पर खेले थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में भी भारत यही रणनीति अपना सकता है।
भुवनेश्वर कुमार होंगे टीम से बाहर?
भुवनेश्वर कुमार का कमबैक उम्मीदों के अनुसार नहीं रहा। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला ओवर तो उन्होंने किफायती डालाा, मगर अगले तीन ओवर में उनकी जमकर पिटाई हुई। 4 ओवर के कोटे में भुवी ने बिना कोई विकेट लिए 49 रन दिए। क्राइस्टचर्च में खेले गए पहले टी20 के दौरान देखा गया कि तेज गेंदबाजों से ज्यादा स्पिनर्स को खेलने में दिक्कत हो रही थी। ऐसे में क्या अय्यर-गंभीर कुलदीप यादव या फिर वरुण चक्रवर्ती में से किसी एक स्पिनर को मौका देने पर विचार कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो भुवी को बाहर बैठना पड़ सकता है।
न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 के लिए भारत की संभावित XI
वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, नमन धीर, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती/भुवनेश्वर कुमार और
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें