वैभव सूर्यवंशी की दोहरा शतक के बाद भी खत्म नहीं हुई भूख, कहा- कोई जश्न नहीं
वैभव सूर्यवंशी ने दोहरा शतक लगाने के बाद कहा है कि शुरुआती दो मैचों में वह अच्छा नहीं कर पाए थे इसलिए वह यूएई के खिलाफ लंबी पारी खेलना चाहते थे। उन्होंने बताया कि उनको भी दबाव महसूस होता है, हालांकि उनका जश्न मनाने का इरादा नहीं है।
युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के मात्र 53 गेंदों में सात चौकों और 28 छक्कों की मदद से 204 रन के 'बवंडर' से भारत ए ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को मंगलवार को सात विकेट से धूल चटाकर एशिया कप राइज़िंग स्टार्स टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई। पंद्रह वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज सूर्यवंशी 53 गेंद में 204 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस विस्फोटक पारी में सात चौके और 28 छक्के शामिल रहे। उन्होंने 384.90 के शानदार स्ट्राइक रेट से रन बनाए। दोहरा शतक लगाने के बाद वैभव सूर्यवंशी से जब पूछा गया कि पार्टी में क्या होने वाला है? तो उन्होंने जवाब दिया कि कोई जश्न नहीं होगा, वह सेमीफाइनल के बाद फाइनल में भी इस तरह का प्रदर्शन दोहराना चाहते हैं।
वैभव सूर्यवंशी का दोहरा शतक के बाद बयान
अपने तूफानी दोहरे शतक से 'प्लेयर ऑफ द मैच' बने वैभव सूर्यवंशी ने मंगलवार को कहा,''मैं पिछले दो मैचों में अच्छी शुरुआत के बाद आउट हो गया था, इसलिए आज मैं एक लंबी पारी खेलना चाहता था। विकेट अच्छा था, इसलिए मैंने खुलकर शॉट्स खेले।''
सूर्यवंशी ने मैच के बाद कहा, ''अगर पिच गेंदबाजी के लिए मददगार होती, तो मैं गेंद की मेरिट के हिसाब से खेलता, लेकिन आज का विकेट स्ट्रोक खेलने के लिए बहुत बढ़िया था। मैं बस अपने शॉट्स खेलता हूं और उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचता। मैं अपनी इस पारी से खुश हूं। मेरे सीनियर्स ने मुझे काफी मदद की है और वे खुलकर अपनी राय देते हैं।
उन्होंने कहा, ''हमारे कोच हमेशा कहते हैं कि गेंद को ध्यान से देखो, फिर आप उसे कहीं भी हिट कर सकते हैं। कोई जश्न नहीं, मैं बस अच्छे फ्लो के साथ खेलना चाहता हूं और सेमीफाइनल जीतना चाहता हूं। मुझे हर मैच में दबाव महसूस होता है, लेकिन 4-5 गेंदें खेलने के बाद यह कम हो जाता है।''
भारत ने सेमीफाइनल में बनाई जगह
भारत ए ने सूर्यवंशी की तूफानी पारी की बदौलत यूएई को सात विकेट से हराकर राइजिंग स्टार्स एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई। टीम ने 250 रन का लक्ष्य महज 14.2 ओवर में तीन विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। पिछले मैच में पाकिस्तान से हारने के बाद भारत ए ने जबर्दस्त वापसी की । पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच चुका है और तीन मैचों में दूसरी जीत के साथ भारत ए का पहुंचना भी तय है।
सूर्यवंशी ने इससे पहले लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। उन्होंने 28 गेंद में शतक पूरा कर ऑस्ट्रेलिया के जेक फ्रेजर-मैकगर्क का रिकॉर्ड तोड़ा। मैकगर्क ने 2023 में 29 गेंद में शतक लगाया था। सूर्यवंशी को 11वें ओवर में जीवनदान भी मिला था जिसका फायदा उठाकर उन्होंने दोहरा शतक पूरा किया ।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी