वैभव सूर्यवंशी के लिए 10 करोड़ लुटाने के लिए तैयार थी राजस्थान टीम, 157 KPH गेंद को छक्का मार सबको चौंकाया
राजस्थान रॉयल्स के क्रिकेट निदेशक जुबिन भरूचा ने बताया कि जब वैभव सूर्यवंशी के लिए टीम नीलामी में गई थी तो फ्रेंचाइजी ने उनके लिए अलग से 10 करोड़ रुपये रखे थे। वैभव ने राजस्थान के ट्रायल्स में 157 किमी/घंटा की रफ्तार वाली गेंद को छक्का मारकर सबको चौंका दिया था।
आईपीएल की शुरुआत 2007 में हुई थी, जिसके बाद से अब तक कुल 18 सीजन खेले जा चुके हैं। इस दौरान कई भारतीय और इंटरनेशनल खिलाड़ी आईपीएल की बदौलत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमक बिखरने में कामयाब हुए हैं। भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए घरेलू क्रिकेट के साथ आईपीएल का प्रदर्शन भी काफी मायने रखता है। पिछले कुछ समय में कई खिलाड़ी आईपीएल के प्रदर्शन के दम पर ही टीम में डायरेक्ट एंट्री लेने में सफल रहे हैं। आईपीएल का 19वां सीजन शनिवार से खेला जाएगा और इस बार भी ऐसे ही कई टैलेंटेड खिलाड़ियों पर सबकी नजरें रहने वाली हैं। इस लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी का नाम सबसे आगे हैं। वैभव ने 12 साल की उम्र में बिहार के लिए फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। 13 तक पहुंचते ही वह आईपीएल का हिस्सा बन गए। उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2025 नीलामी में 1.1 करोड़ रुपये में खरीदा था। इस सीजन उन्होंने 35 गेंद में शतक लगाकर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवा लिया था। आज वैभव 15 साल के हो गए हैं और अब उन्हें पूर्व क्रिकेटर्स भविष्य का सितारा बता रहे हैं।
वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में समाप्त अंडर-19 विश्व कप फाइनल में 80 गेंद में 175 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी। उनकी इस पारी ने भारत को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे। आगामी सीजन से पहले राजस्थान रॉयल्स के क्रिकेट निदेशक जुबिन भरूचा ने ईएसपीएनक्रिकइंफो से खुलासा किया कि वैभव की प्रतिभा को देखते हुए नीलामी से पहले ही उनके लिए 10 करोड़ रुपये का बजट अलग रख दिया गया था। आईपीएल 2025 की नीलामी में वैभव के बेस प्राइस 30 लाख से दिल्ली कैपिटल्स ने शुरुआत की और फिर राजस्थान रॉयल्स ने कड़ी टक्कर देते हुए 1.1 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया।
जुबिन भरूचा के इस भरोसे को वैभव ने सही साबित किया। वैभव की तकनीक और साहस को परखने के लिए राजस्थान रॉयल्स ने एक बेहद कठिन 'ट्रायल' का आयोजन किया था। राजस्थान रॉयल्स के तलेगांव एकेडमी में हुए ट्रॉयल्स में वैभव सूर्यवंशी ने पहली ही गेंद से खुद को भारत के उभरते हुए युवा खिलाड़ियों के क्लब में शामिल कर दिया।
यशस्वी-सैमसन की याद दिलाया
जुबिन भरूचा ने कहा, ''मुझे ये जायसवाल की डीवाई पाटिल स्टेडियम में पहली गेंद का सामना करने की याद दिलाता है। वह आए और शार्ट फाइन लेग की तरफ फ्लिक करके चौका मारा। संजू सैमसन ने भी यही किया था। जयपुर में प्रैक्टिस ग्राउंड पर उन्होंने पहली गेंद पर अमित सिंह के खिलाफ छक्का जड़ा था। पहली गेंद पर कुछ अलग ही किया।'' उन्होंने ये भी बताया कि वैभव के लिए उन्होंने कुछ अच्छे गेंदबाजों को बुलाया था। उन्होंने कहा, ''शुरुआती कुछ गेंदों उनसे छोड़ी लेकिन वो भी देखकर अच्छा लगा। जिस तरह वह गेंद को छोड़ रहा था ऐसा लगा कि गेंद में रफ्तार ही नहीं है। कीपर 30 गज दूर खड़ा था और वह आराम से गेंद छोड़ रहा था।''
उन्होंने आगे कहा, ''एक थ्रो-डाउन स्पेशलिस्ट ने गेंद को पूरी ताकत से पिच पर पटका और वैभव ने उसे सीधे साइटस्क्रीन के ऊपर से छक्के मारा। मैंने गेंद की रफ्तार पूछी और ये 157 किमी/घंटा की थी। ऐसा चौथी या पांचवीं गेंद पर करना और इस रफ्तार की गेंद पर, तब लगा कि ये कुछ बेहद खास है।''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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