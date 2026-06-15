क्या IPL 2026 के बाद भी जारी है वैभव सूर्यवंशी का जलवा? जानिए 3 मैचों में कैसा रहा है प्रदर्शन?
IPL 2026 के स्टार वैभव सूर्यवंशी इंडिया ए के लिए लगातार तीसरे मैच में बड़ी पारी नहीं खेल पाए। एक मैच में 44 रन जरूर उन्होंने बनाए, लेकिन 3 मैचों में 79 रन ही अब तक इस आईपीएल के स्टार के बल्ले से निकले हैं।
IPL 2026 के सबसे बड़े सुपरस्टार और भारत की टी20 टीम में जगह पा चुके वैभव सूर्यवंशी इस वक्त इंडिया ए के लिए ट्राई नेशन सीरीज में खेल रहे हैं। आईपीएल के इस स्टार का प्रदर्शन अब तक श्रीलंका में ए टीमों के बीच जारी त्रिकोणीय सीरीज में कैसा रहा है? उसके बारे में जान लीजिए। आईपीएल में जिस बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा छक्के एक सीजन में लगाने का रिकॉर्ड बनाया है, वह अब तक इंडिया ए के लिए इस सीरीज में सिर्फ एक ही छक्का लगा सका है। 3 मैचों में उनके रनों की संख्या भी 80 के पार नहीं जा सकी है।
दरअसल, इंडिया, श्रीलंका और अफगानिस्तान की ए टीमों के बीच ट्राई नेशन वनडे सीरीज श्रीलंका में खेली जा रही है। इस सीरीज के तीन मैचों में वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक सिर्फ 79 रन ही 3 पारियों में कुल बनाए हैं। एक छक्का ही उनके बल्ले से इन तीन मैचों में निकला है, जो आईपीएल में भरभरकर छक्के लगा रहे थे। वनडे क्रिकेट की मांग अलग होती है। ऐसे में वह सिर्फ ग्राउंड शॉट्स पर फोकस करते दिखे, लेकिन जब-जब आउट हुए तो बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ही आउट हुए।
वैभव ने दो पारी श्रीलंका ए और एक पारी अफगानिस्तान ए टीम के खिलाफ खेली है। पहले मैच में सिर्फ 14 रन वैभव के बल्ले से श्रीलंका ए टीम के खिलाफ आए थे, जबकि अफगानी टीम के खिलाफ उन्होंने 44 रनों की पारी खेली थी। वहीं, फिर से मेजबान श्रीलंका की टीम के सामने वैभव ने 21 रन ही बनाए। आईपीएल 2026 में 5 बड़े अवॉर्ड जीतने और टीम इंडिया में सिलेक्शन पाने के बाद का उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। हालांकि, अभी भी कम से कम एक और पारी उनके पास इस सीरीज में है।
स्ट्राइकरेट अभी भी वैभव का दमदार
15 साल का यह वंडर किड उस पारी को बड़ा बनाने की कोशिश करेगा। अगर भारत ने इस ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में प्रवेश किया तो वैभव को एक और अतिरिक्त पारी मिल जाएगी। इसके बाद वे आयरलैंड के दौरे पर जाएंगे, जहां टीम इंडिया को दो मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। हालांकि, अच्छी बात यह रही है कि उन्होंने भले ही सिर्फ एक ही छक्का इस सीरीज में लगाया है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट अच्छा खासा रहा है। एक मैच में 200 और एक मैच में 150 और पहले मैच में 116 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट वैभव का था।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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