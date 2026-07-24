विराट कोहली-शुभमन गिल से पहले वैभव सूर्यवंशी ने हासिल किया ये मुकाम, लिस्ट में धोनी सबसे फिसड्डी

वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पहली फिफ्टी के साथ कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। इस अर्धशतक के साथ वह विराट कोहली और शुभमन गिल जैसे स्टार खिलाड़ियों को भी पछाड़ने में कामयाब रहे। उन्होंने 19 गेंदों पर पहली फिफ्टी ठोकी।

वैभव सूर्यवंशी की तूफानी फिफ्टी के दम पर भारत ने तीन मैच की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में मेजबान जिम्बाब्वे को 7 विकेट से धूल चटाकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। वैभव ने 19 गेंदों पर अपना पहला इंटरनेशनल अर्धशतक जड़ कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। वह इंटरनेशनल क्रिकेट में अब किसी भी फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में फिफ्टी जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इस दौरान उन्होंने एक खास लिस्ट में भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और शुभमन गिल को भी पछड़ा है। बता दें, इस लिस्ट में पूर्व कप्तान एमएस धोनी और हार्दिक पांड्या जैसे धाकड़ बल्लेबाज सबसे फिसड्डी हैं।

जी हां, यह लिस्ट है भारत के लिए सबसे कम पारियों में पहली टी20 फिफ्टी जड़ने का। वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू इंग्लैंड दौरे पर हुआ था, जहां वह कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे। पहले तीन मैचों में फ्लॉप शो के बाद उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ गर्दा उड़ाया और 19 गेंदों पर फिफ्टी ठोक डाली। वैभव को टी20 में भारत के लिए पहली फिफ्टी ठोकने के लिए 4 मैच लग गए।

भारत के लिए सबसे कम टी20 पारियों में फिफ्टी जड़ने का रिकॉर्ड 5 खिलाड़ियों के नाम है, जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही अर्धशतक जड़ दिए थे। इस लिस्ट में रॉबिन उथप्पा, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, ईशान किशन और अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ी शामिल है।

वहीं 4 पारियों में यह कारनामा वैभव सूर्यवंशी के अलावा वीरेंद्र सहवाग, केएल राहुल, शिवम दुबे और केदार जाधवन ने किया है।

शुभमन गिल को भारत के लिए पहली टी20 फिफ्टी जड़ने में 6 पारियों लगी थी, जबकि विराट कोहली ने पहली फिफ्टी जड़ने के लिए 8 पारियां ली थीं।

इस लिस्ट में पूर्व कप्तान एमएस धोनी सबसे आखिरी पायदान पर हैं। माही भारतीय टीम में फिनिशर की भूमिका अदा करते थे। उन्हें टी20 में भारत के लिए पहली फिफ्टी लगाने के लिए 66 पारियां लगई थी। वह इस लिस्ट में 50 से अधिक पारियां लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। हार्दिक पांड्या को ऐसा करने के लिए 43 पारियां लगी थीं।

T20I में 50+ रन बनाने में सबसे कम पारियां

1 - रॉबिन उथप्पा

1 - रोहित शर्मा

1 - अजिंक्य रहाणे

1 - सूर्यकुमार यादव

1 - ईशान किशन

2 - गौतम गंभीर

2 - मंदीप सिंह

2 - यशस्वी जायसवाल

2 - तिलक वर्मा

2 - अभिषेक शर्मा

2 - नितेश

3 - युवराज सिंह

3 - सुरेश रैना

3 - दीपक हुड्डा

4 - वीरेंद्र सहवाग

4 - केएल राहुल

4 - शिवम दुबे

4 - केदार जाधवन

4 - वैभव सूर्यवंशी*

6 - रुतुराज गायकवाड़

6 - शुभमन गिल

7 - मनीष पांडे

7 - ऋषभ पंत

7 - रिंकू सिंह

8 - विराट कोहली

10 - श्रेयस अय्यर

13 - शिखर धवन

13 - संजू सैमसन

13 - वॉशिंगटन सुंदर

24 - अक्षर पटेल

29 - दिनेश कार्तिक

43 - हार्दिक पांड्या