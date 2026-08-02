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'वैभव सूर्यवंशी बन सकते हैं टीम इंडिया के कप्तान', ईस्ट जोन सिलेक्टर ने दिया बड़ा बयान

By Md.Akram
लाइव हिन्दुस्तान
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15 वर्षीय सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को दलीप ट्रॉफी के लिए ईस्ट जोन का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। सूर्यवंशी को लेकर ईस्ट जोन सिलेक्टर ने अब बड़ा बयान दिया है। सूर्यवंशी इंटरनेशनल डेब्यू कर चुके हैं।

Vaibhav Sooryavanshi
वैभव सूर्यवंशी

दलीप ट्रॉफी 2026 की 23 अगस्त से शुरुआत होने जा रही है। वैभव सूर्यवंशी को दलीप ट्रॉफी के लिए ईस्ट जोन का उपकप्तान बनाया गया है। विकेटकीपर ईशान किशन कप्तान हैं। 15 वर्षीय ओपनर ने आईपीएल में धमाल मचाने के बाद जमकर सुर्खियां बटोरी हैं। वह इंटरनेशनल डेब्यू कर चुके हैं। हालांकि, लाल गेंद के क्षेत्रीय टूर्नामेंट में सूर्यवंशी को उपकप्तान नियुक्त करने पर अनेक लोग हैरान हैं क्योंकि ईस्ट जोन स्क्वॉड में अभिमन्यु ईश्वरन और मोहम्मद शमी जैसे अनुभवी प्लेयर हैं। वहीं, ईस्ट जोन के सिलेक्टर्स ने अपने फैसले का बचाव किया है। प्रवंजन मुल्लिक ने तो यहां तक कह दिया कि सूर्यवंशी एक दिन टीम इंडिया के कप्तान बन सकते हैं। सूर्यवंशी ने अब तक बिहार के लिए आठ फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं। वह इस साल अंडर-19 वनडे वर्ल्ड कप में उपकप्तान थे। वह बिहार के भी उपकप्तान रह चुके हैं। सूर्यवंशी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ यूथ सीरीज में कप्तानी की थी।

‘वैभव सूर्यवंशी को टीम की कप्तानी…’

ओडिशा के पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा सिलेक्टर-कोच प्रवंजन ने क्रिकइंफो से कहा, ''ईशान कप्तान हैं और विकेटकीपर के तौर पर गेम के हर फेज में शामिल रहता है। इससे वैभव को टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी दिए बिना लीडरशिप को समझने का मौका मिलेगा। हम चाहते हैं कि सूर्यवंशी आगे बढ़े, शायद एक दिन वह भारत की कप्तानी भी कर सकता है। उसे उपकप्तान नियुक्त करने के पीछे यही सोच है।'' अन्य सिलेक्टर मनीष वर्धन ने भी प्रवंजन के सुर में सुर मिलाए और कहा कि इस फैसले का मकसद युवा ओपनर को लीडरशिप को करीब से समझने में मदद करना है।

ईशान की गैर मौजूदगी में ऐसा नहीं होगा

ईस्ट जोन सिलेक्शन कमिटी में झारखंड के प्रतिनिधि मनीष ने कहा, ''हम सिर्फ आज के बारे में नहीं सोच रहे हैं। एक उपकप्तान को कप्तान को करीब से देखने पर यह समझने का मौका मिलता है कि टीम कैसे चलती है। हम चाहते थे कि वैभव ग्रुप के साथ ज्यादा जुड़े क्योंकि हमें लगता है कि इससे उसे डेवलप होने में मदद मिलेगी। वह बहुत प्रतिभाशाली क्रिकेटर है और लगातार मैच्योर हो रहा है। उसे यह जिम्मेदारी देना उसी प्रोसेस का एक और हिस्सा है।'' हालांकि, मनीष ने स्पष्ट किया कि अगर ईशान मौजूद नहीं होंगे तो सूर्यवंशी जरूरी नहीं कि सूर्यवंशी कार्यवाहक कप्तान बन जाएं। सिलेक्ट ने कहा कि कोई अनुभवी प्लेयर ही कार्यवाहक कप्तान की जिम्मेदारी संभालेगा और सूर्यवंशी उपकप्तान बने रहेंगे। उन्होंने कहा, ''उपकप्तान का रोल स्टेटस के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि एक युवा खिलाड़ी कप्तान के साथ काम करते हुए क्या सीख सकता है।''

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ईस्टन जोन स्कॉड: ईशान किशन (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी (उपकप्तान), शाहबाज अहमद, सूरज सिंधू जायसवाल, मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार, कुमार कुशाग्र, शिक्जार मोहन, अनुकूल रॉय, विराट सिंह, सुभ्रांशु सेनापति, डेनिश दास, अभिजीत सरकार, अभिमन्यु ईश्वरन, सुदीप कुमार घरामी।

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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