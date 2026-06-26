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वैभव सूर्यवंशी का नहीं हुआ डेब्यू, 2023 के बाद श्रेयस अय्यर की वापसी, देखिए भारत की प्लेइंग XI

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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भारत और आयरलैंड के बीच दो टी-20 मैचों की सीरीज का आगाज आज 26 जून, शुक्रवार को बेलफास्ट में होने जा रहा है। भारत ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। वैभव सूर्यवंशी अपना डेब्यू नहीं करेंगे। अभिषेक-संजू ओपनर होंगे। अय्यर ने 2023 के बाद वापसी की है।

वैभव सूर्यवंशी का नहीं हुआ डेब्यू, 2023 के बाद श्रेयस अय्यर की वापसी, देखिए भारत की प्लेइंग XI

भारत और आयरलैंड के बीच दो टी-20 मैचों की सीरीज का आगाज आज 26 जून, शुक्रवार को बेलफास्ट में होने जा रहा है। भारत ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। भारतीय प्लेइंग में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। 2023 के बाद पहली बार श्रेयस अय्यर भारतीय टी-20 टीम का हिस्सा बने हैं। हर्षित राणा की टी-20 सेटअप में वापसी हुई है। वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल को एक साथ टीम में रखा गया है। आज के मैच में भारतीय टीम के लिए सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैममन होंगे। यानी सलामी जोड़ी के रूप में एक तरफ वैभव सूर्यवंशी को शामिल करने की चर्चाओं पर अब विराम लग गया है। वैभव को अपने डेब्यू के लिए इंतजार करना पड़ेगा। ईशान किशन भारतीय विश्व कप की टीम का हिस्सा थे और तीसरे नंबर पर वही बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। सूर्यकुमार यादव की जगह इस सेटअप में अब कप्तान श्रेयस अय्यर हैं। तिलक वर्मा को पांच नंबर पर बल्लेबाजी के लिए रखा गया है। शिवम दुबे 6 नंबर पर भारतीय टीम की में हिटर की भूमिका निभाएंगे। अक्षर पटेल ऑलराउंडर के रूप में प्लेइंग XI का हिस्सा हैं। गेंदबाजी की जिम्मेदारी हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्ण के हाथों में है। वाशिंगटन सुंदर विशेषज्ञ स्पिनर और ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे।

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भारत और आयरलैंड की टीमों की प्लेइंग XI

भारत (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा।

आयरलैंड (प्लेइंग इलेवन): टिम टेक्टर, रॉस एडायर, हैरी टेक्टर, लोरकान टकर (विकेटकीपर/कप्तान), बेंजामिन कैलिट्ज़, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, लियाम मैकार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीज़, जय मूंदरा, मैथ्यू हॉलार्ड।

टॉस के दौरान भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे। उन्होंने कहा “दुर्भाग्य से, वैभव नहीं खेल रहे हैं। समय आने पर उन्हें मौका मिलेगा। फिलहाल हम तीन अनुभवी तेज गेंदबाजों और एक ऑलराउंडर के साथ खेल रहे हैं।” श्रेयस अय्यर ने टॉस के दौरान गौतम गंभीर की सोच के बारे में भी बात की। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को अपना गेम खेलने का संदेश दिया है। अय्यर ने वैभव के ना खेलने पर तर्क दिया कि भारतीय स्क्वॉड में पहले से ही कई सीनियर खिलाड़ी हैं ऐसे में उन्हें फिलहाल मौका देना मुश्किल है। हालांकि, उन्होंने कहा कि सही समय आने पर वैभव को मौका मिलेगा।

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आयरलैंड ने भी अपनी प्लेइंग XI में बड़े बदलाव किए हैं। उनके टी-20 क्रिकेट के सबसे बड़े खिलाड़ी पॉल स्टर्लिंन इस सीरीज में नहीं खेल रहे हैं। 6 सीनियर खिलाड़ियों के स्थान पर नए खिलाड़ियों को स्थान दिया गया है। चोट के कारण ये सीनियर खिलाड़ी सीरीज में हिस्सा नहीं ले सके।

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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Vaibhav Suryavanshi
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