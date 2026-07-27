वैभव सूर्यवंशी नंबर-1, ईशान-अय्यर टॉप-5 में; IND vs ZIM टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी

वैभव सूर्यवंशी IND vs ZIM टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। 15 साल के इस खिलाड़ी ने तीसरे टी20 में 81 रनों की धमाकेदार पारी खेल पहला पायदान हासिल किया। उन्होंने इस सीरीज में सबसे अधिक 151 रन बनाए।

श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को 3 मैच की टी20 सीरीज में 3-0 से सूपड़ा साफ किया। सीरीज शुरू होने से पहले मेजबान टीम के कप्तान इस सीरीज को फिफ्टी-फिफ्टी बता रहे थे, मगर सीरीज के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने हर डिपार्टमेंट में उन्हें रौंदा। सीरीज के दौरान भारतीय बल्लेबाज छाए रहे। बात IND vs ZIM टी20 सीरीज के दौरान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 खिलाड़ियों की करें तो यहां भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा साफ देखने को मिल रहा है। टॉप-5 में से 4 खिलाड़ी इस लिस्ट में भारत के हैं। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी लिस्ट में पहले पायदान पर हैं।

IND vs ZIM टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी टी20 में 81 रनों की धमाकेदार पारी खेली। इस पारी के दम पर वह पहला पायदान हासिल करने में कामयाब रहे। वैभव ने सीरीज में खेले तीन मैचों में 50 से अधिक की औसत और 196.10 के स्ट्राइक रेट के साथ 151 रन बनाए। वह सीरीज में 150 रन का आंकड़ा पार करने वाले एकमात्र खिलाड़ी रहे। उन्होंने इस सीरीज में दो फिफ्टी लगाई।

वैभव सूर्यवंशी के बाद इस लिस्ट में दूसरा नाम ईशान किशन का है, जिन्होंने 3 मैचों में 48 से अधिक की औसत के साथ 145 रन बनाए। तीसरे टी20 में किशन 29 रन बनाकर आउट हो गए, जिस वजह से वैभव सूर्यवंशी उन्हें पछाड़ने में कामयाब रहे।

वैभव सूर्यवंशी के अलावा लिस्ट में दो अन्य भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर और उप-कप्तान तिलक वर्मा रहे। वहीं जिम्बाब्वे की ओर से सीरीज में सबसे अधिक रन रयान बर्ल ने बनाए। तीसरे टी20 में उन्होंने भारत के खिलाफ शानदार अर्धशतक लगाते हुए 54 रनों की पारी खेली।

वैभव सूर्यवंशी 151 ईशान किशन 145 रयान बर्ल 100 श्रेयस अय्यर 80 तिलक वर्मा 77

कैसा रहा IND vs ZIM तीसरा टी20? टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने वैभव सूर्यवंशी के तूफानी अर्धशतक के दम पर निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 192 रन बोर्ड पर लगाए। वैभव ने 49 गेंदों पर 8 चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 81 रनों की पारी खेली। वह अपने पहले इंटरनेशनल शतक से मात्र 19 रन से चूक गए। जब वैभव चलते हैं तो बाकी बल्लेबाजों की चमक फीकी पड़ जाती है। टीम इंडिया का कोई और बल्लेबाज इस मैच में 30 या उससे अधिक रन नहीं बना पाया। ईशान किशन 29 रनों के साथ वैभव के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। वहीं श्रेयस अय्यर ने 27 तो रिंकू सिंह ने 25 रन बनाए।

193 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 157 रन ही बना पाई। 5वें नंबर पर आए रयान बर्ल ने 54 रनों की पारी खेली और वह अंत तक एक छोर पर डटे रहे। उनके अलावा वेस्ली मधेवेरे ने 28 रन बनाए। भारत के लिए मयंक यादव 3 तो यश ठाकुर 2 विकेट चटकाने में कामयाब रहे।