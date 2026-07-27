Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

वैभव सूर्यवंशी नंबर-1, ईशान-अय्यर टॉप-5 में; IND vs ZIM टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

वैभव सूर्यवंशी IND vs ZIM टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। 15 साल के इस खिलाड़ी ने तीसरे टी20 में 81 रनों की धमाकेदार पारी खेल पहला पायदान हासिल किया। उन्होंने इस सीरीज में सबसे अधिक 151 रन बनाए।

Vaibhav Sooryavanshi and Ishan Kishan
वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, IND vs ZIM टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन

श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को 3 मैच की टी20 सीरीज में 3-0 से सूपड़ा साफ किया। सीरीज शुरू होने से पहले मेजबान टीम के कप्तान इस सीरीज को फिफ्टी-फिफ्टी बता रहे थे, मगर सीरीज के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने हर डिपार्टमेंट में उन्हें रौंदा। सीरीज के दौरान भारतीय बल्लेबाज छाए रहे। बात IND vs ZIM टी20 सीरीज के दौरान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 खिलाड़ियों की करें तो यहां भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा साफ देखने को मिल रहा है। टॉप-5 में से 4 खिलाड़ी इस लिस्ट में भारत के हैं। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी लिस्ट में पहले पायदान पर हैं।

IND vs ZIM टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन

वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी टी20 में 81 रनों की धमाकेदार पारी खेली। इस पारी के दम पर वह पहला पायदान हासिल करने में कामयाब रहे। वैभव ने सीरीज में खेले तीन मैचों में 50 से अधिक की औसत और 196.10 के स्ट्राइक रेट के साथ 151 रन बनाए। वह सीरीज में 150 रन का आंकड़ा पार करने वाले एकमात्र खिलाड़ी रहे। उन्होंने इस सीरीज में दो फिफ्टी लगाई।

वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास

वैभव सूर्यवंशी के बाद इस लिस्ट में दूसरा नाम ईशान किशन का है, जिन्होंने 3 मैचों में 48 से अधिक की औसत के साथ 145 रन बनाए। तीसरे टी20 में किशन 29 रन बनाकर आउट हो गए, जिस वजह से वैभव सूर्यवंशी उन्हें पछाड़ने में कामयाब रहे।

वैभव सूर्यवंशी के अलावा लिस्ट में दो अन्य भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर और उप-कप्तान तिलक वर्मा रहे। वहीं जिम्बाब्वे की ओर से सीरीज में सबसे अधिक रन रयान बर्ल ने बनाए। तीसरे टी20 में उन्होंने भारत के खिलाफ शानदार अर्धशतक लगाते हुए 54 रनों की पारी खेली।

वैभव सूर्यवंशी151
ईशान किशन145
रयान बर्ल100
श्रेयस अय्यर80
तिलक वर्मा77

कैसा रहा IND vs ZIM तीसरा टी20?

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने वैभव सूर्यवंशी के तूफानी अर्धशतक के दम पर निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 192 रन बोर्ड पर लगाए। वैभव ने 49 गेंदों पर 8 चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 81 रनों की पारी खेली। वह अपने पहले इंटरनेशनल शतक से मात्र 19 रन से चूक गए। जब वैभव चलते हैं तो बाकी बल्लेबाजों की चमक फीकी पड़ जाती है। टीम इंडिया का कोई और बल्लेबाज इस मैच में 30 या उससे अधिक रन नहीं बना पाया। ईशान किशन 29 रनों के साथ वैभव के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। वहीं श्रेयस अय्यर ने 27 तो रिंकू सिंह ने 25 रन बनाए।

193 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 157 रन ही बना पाई। 5वें नंबर पर आए रयान बर्ल ने 54 रनों की पारी खेली और वह अंत तक एक छोर पर डटे रहे। उनके अलावा वेस्ली मधेवेरे ने 28 रन बनाए। भारत के लिए मयंक यादव 3 तो यश ठाकुर 2 विकेट चटकाने में कामयाब रहे।

वैभव सूर्यवंशी को उनकी कमाल की परफॉर्मंस के लिए प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवॉर्ड से नवाजा गया।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

और पढ़ें
Vaibhav Suryavanshi Ishan Kishan Shreyas Iyer अन्य..
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट Cricket Live Score, Cricket Schedule, और Cricket News in Hindi के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी बड़े मुकाबलों के पल-पल के अपडेट्स और देश-दुनिया की हर क्रिकेट खबर सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।