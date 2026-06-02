वैभव सूर्यवंशी अब सीधे नीली जर्सी में आएंगे मैदान पर नजर, इंडिया ए के मैचों का शेड्यूल कर लीजिए नोट
वैभव सूर्यवंशी ने पिछले दो महीने तक आईपीएल में कोहराम मचाया है। इससे पहले अंडर 19 क्रिकेट में उन्होंने तहलका मचाया था। उनकी अब अच्छा खासी फैन फॉलोइंग है। ऐसे में सभी इंतजार कर रहे हैं कि वे कब मैदान पर उतरेंगे?
15 साल के ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने पिछले दो महीने तक इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए कोहराम मचाया है। आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। उन्होंने सीजन में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का भी रिकॉर्ड कायम किया था। कई अवॉर्ड उनको आईपीएल 2026 खत्म होने के बाद मिले, लेकिन अब फैंस को इंतजार है कि यूनिवर्सल बेबी बॉस यानी वैभव सूर्यवंशी कब मैदान पर नजर आएंगे।
आईपीएल 2026 से पहले अंडर 19 क्रिकेट में तहलका मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी अब अच्छी खासी फैन फॉलोइंग अर्जित कर चुके हैं। ऐसे में सभी इंतजार कर रहे हैं कि वे कब और किस दिन मैदान पर उतरेंगे? आखिरी मैच आईपीएल 2026 में उन्होंने 29 मई को खेला था, जो राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स के बीच क्वालीफायर 2 था। उस मैच में वह शतक से चूक गए थे। यही हाल उनका एलिमिनेटर में रहा था, जहां एसआरएच के खिलाफ वे शतक नहीं बना सके थे।
अब आते हैं, उस सवाल पर कि वैभव सूर्यवंशी किस दिन मैदान पर उतरेंगे? तो इसका जवाब है वैभव सूर्यवंशी सीधे नीली जर्सी में खेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि, वह इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं, बल्कि इंडिया ए के लिए खेलने वाले हैं। 9 जून से इंडिया ए को श्रीलंका में ट्राई नेशन सीरीज खेलने वाली है। इसमें इंडिया और श्रीलंका के अलावा अफगानिस्तान ए टीम भी शामिल है। वैभव सूर्यवंशी उस त्रिकोणीय सीरीज के लिए इंडिया ए टीम में चुने गए हैं, जहां वे इस वनडे सीरीज में खेलने वाले हैं।
इंडिया ए को मंगलवार 9 जून को दांबुला में श्रीलंका ए के खिलाफ ट्राई नेशन वनडे सीरीज का पहला मैच खेलना है। इसके बाद 11 जून को भारत की युवा टीम इसी मैदान पर अफगानिस्तान से भिड़ेगी। इसके बाद डबल रोबिन राउंड फॉर्मेट में दूसरा मुकाबला इंडिया ए टीम श्रीलंका ए से खेलेगी, जो 15 जून को खेला जाएगा, जबकि 17 जून को फिर से इंडिया ए टीम मैदान में होगी और अफगानिस्तान ए टीम से दो-दो हाथ करेगी। अगर 2 से 3 मैच बड़े अंतर से टीम ने जीते तो फिर फाइनल में भी टीम पहुंच जाएगी, जो 21 जून को खेला जाना है।
श्रीलंका में होने वाली ट्राई नेशन सीरीज का शेड्यूल
9 जून को इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए
11 जून को इंडिया ए वर्सेस अफगानिस्तान ए
13 जून को श्रीलंका ए वर्सेस अफगानिस्तान ए
15 जून को इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए
17 जून को इंडिया ए वर्सेस अफगानिस्तान ए
19 जून को श्रीलंका ए वर्सेस अफगानिस्तान ए
21 जून को फाइनल
वेन्यू: सभी मैच दांबुला में खेले जाएंगे
टाइम: सभी मैच सुबह 10 बजे से शुरू होंगे
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
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स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
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