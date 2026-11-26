डबल सेंचुरी के बाद थमा वैभव सूर्यवंशी का तूफान, सेमीफाइनल में फिफ्टी से चूके; 2026 में 9वीं बार हुआ ऐसा
Vaibhav Sooryavanshi IND A vs SL A: वैभव सूर्यवंशी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के सेमीफाइनल में फिफ्टी से चूक गए। उन्होंने श्रीलंका ए के खिलाफ 40 रनों की पारी खेली।
एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में ऐतिहासिक डबल सेंचुरी के बाद वैभव सूर्यवंशी का तूफान थम गया। वह गुरुवार को इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए सेमीफाइनल में अच्छी लय में दिखे लेकिन फिफ्टी से चूक गए। 15 वर्षीय ओपनर ने दोहा के मैदान पर 27 गेंदों में 40 रनों की पारी खेली। उनके बल्ले से चार चौके और तीन छक्के निकले। टॉस जीतकर बैटिंग करने उतरी इंडिया ए को सूर्यवंशी ने शानदार शुरुआत दिलाई। उन्होंने और अभिषेक शर्मा ने 80 रनों की ओनपिंग पार्टनरशिप की। सूर्यवंशी को जनिथ लियानागे ने आठवें ओवर की आखिरी गेंद पर आउट किया। वह शॉर्ट बॉल पर मिड-ऑन के ऊपर से हवा में शॉट मारने के चक्कर में लसिथ क्रूसपुल को कैच थमा बैठे।
साल 2026 में 9वीं बार हुआ ऐसा
सूर्यवंशी ने इस साल नॉकआउट मैचों में जबर्दस्त छाप छोड़ी है। उन्होंने 2026 में अब तक 12 नॉकआउट पारियां खेली हैं, जिसमें 9 बार 40 या उससे अधिक रन बनाए हैं। वह इस दौरान सिर्फ एक बार सिंगल डिजिट में लौटे जबकि एक मर्तबा 20 से कम रन बनाए। उन्होंने मौजूदा साल में नॉकआउट मैचों एक शतक लगाया जबकि तीन बार 90 प्लस रन बनाए। उन्होंने फरवरी में अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड के सामने 80 गेंदों में 175 रनों की पारी खेली थी, जिसमें 15 चौके और 15 छक्के मारे। गौरतलब है कि सूर्यवंशी ने हाल ही में एशिया कप राइजिंग स्टार्स में यूएई के खिलाफ ग्रुप मैच में 53 गेंदों में 204 रन बनाए थे। उन्होंने 28 छक्के और 4 चौके जड़े। यह लिस्ट-ए में सबसे तेज डबल सेंचुरी है। सलामी बल्लेबाज ने 28 गेंदों में शतक कंप्लीट किया था। यह भी लिस्ट-ए में वर्ल्ड रिकॉर्ड है।
2026 में नॉकआउट मैचों में वैभव सूर्यवंशी
33 गेंदों में 68 रन - अंडर-19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल बनाम अफगानिस्तान
80 गेंदों में 175 रन - अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल बनाम इंग्लैंड
29 गेंदों में 97 रन - आईपीएल एलिमिनेटर बनाम सनराइजर्स हैदराबाद
47 गेंदों में 96 रन - आईपीएल क्वालिफायर-2 बनाम गुजरात टाइटंस
29 गेंदों में 94 रन - वनडे ट्राई सीरीज फाइनल बनाम श्रीलंका ए
92 और 40 रन - दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल बनाम सेंट्रल जोन
44 और 8 रन - दलीप ट्रॉफी फाइनल बनाम साउथ जोन
21 गेंदों में 38 रन - एशियन गेम्स सेमीफाइनल बनाम श्रीलंका
9 गेंदों में 15 रन - एशियन गेम्स फाइनल बनाम पाकिस्तान
27 गेंदों में 40 रन - एशिया कप राइजिंग स्टार्स सेमीफाइनल बनाम श्रीलंका ए
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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