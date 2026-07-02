वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू के लिए मजबूर हो गया टीम मैनेजमेंट, अगले ही मैच में मिल सकता है मौका
वैभव सूर्यवंशी की किस्मत को चमकने में अब देर नहीं लगेगी। वैभव को इंटरनेशनल डेब्यू कैप 4 जुलाई को मिल सकती है, जब टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने उतरेगी।
वैभव सूर्यवंशी के चाहने वालों को अब उनके इंटरनेशनल डेब्यू के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। संभावना है कि वैभव शनिवार 4 जुलाई को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हैं। टीम में आने के बाद प्लेइंग इलेवन की दावेदारी पेश कर रहे वैभव सूर्यवंशी अभी तक बाहर बैठे हैं, लेकिन उनको प्लेइंग इलेवन में आने के लिए अब ज्यादा वक्त का इंतजार नहीं करना होगा। भारतीय टीम मैनेजमेंट भी अब वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू कैप थमाने के लिए मजबूर हो गया है।
दरअसल, जब से भारतीय टीम यूके के दौरे पर गई है, तभी से यह बातें हो रही हैं कि 15 साल के इस बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी को टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका मिलना चाहिए। हालांकि, टीम मैनेजमेंट अभी तक इस बात पर अड़ा हुआ था कि पहले उन खिलाड़ियो को मौका दिया जाएगा, जिन्होंने टीम के लिए पिछले समय में अच्छा किया है। यही कारण है कि टॉप 3 में संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन थे और वैभव सूर्यवंशी को मौका ही नहीं मिल पा रहा था।
संजू सैमसन आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, जबकि अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी का हर कोई कायल है। ईशान किशन तो अब नंबर वन बल्लेबाज भी बन गए हैं। ऐसे में किसी को भी ड्रॉप करना बेहद चुनौती टीम मैनेजमेंट के लिए थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बर्फ पिघल चुकी है और वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू कैप मिलने की पूरी संभावना दूसरे ही टी20 इंटरनेशनल मैच में बन गई है।
वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू की उम्मीद
वैभव को इंटरनेशनल डेब्यू कैप मिलने की उम्मीद इसलिए बढ़ गई है, क्योंकि संजू सैमसन बुरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। आयरलैंड के खिलाफ दो मैच और अब इंग्लैंड में पहले मैच में वे 7 गेंदों में सिर्फ एक रन बना सके। आयरलैंड में एक मैच में 5 रन और एक मैच में उनका खाता नहीं खुला था। इसके अलावा ईशान किशन भी इन 3 मैचों में फ्लॉप रहे हैं। ऐसे में टीम मैनेजमेंट मजबूर है कि दो ऐसे खिलाड़ियों को टॉप 3 में नहीं रख सकता, जो आउट ऑफ फॉर्म हैं।
संजू सैमसन के साथ समस्या यह भी है कि वह ओवरसीज कंडीशन्स में रन नहीं बना पा रहे हैं। साउथ अफ्रीका में लगाए गए दो शतकों को छोड़ दें तो पिछली 10 पारियों में वह एक बार भी घर से बाहर दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाए हैं। इसके साथ-साथ पिछले तीन मैचों की फॉर्म, मीडिया का वैभव को लेकर दवाब, यह सब टीम मैनेजमेंट को मजबूर कर रहा है कि वैभव को डेब्यू कैप थमा दी जाए।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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