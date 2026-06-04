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वैभव सूर्यवंशी को मिल सकती है भारत की टीम में जगह, इसी महीने कर सकते हैं इंटरनेशनल डेब्यू

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वैभव सूर्यवंशी को IPL 2026 में दमदार प्रदर्शन करने का इनाम जल्द से जल्द मिलने की उम्मीद है। टीम इंडिया के लिए वे इसी महीने डेब्यू कर सकते हैं। वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड के दौरे पर टी20 सीरीज के लिए चुना जा सकता है।

वैभव सूर्यवंशी को मिल सकती है भारत की टीम में जगह, इसी महीने कर सकते हैं इंटरनेशनल डेब्यू

वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह का प्रदर्शन आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए किया है, उसके बाद से हर कोई इस बात की दलील दे रहा है कि उन्हें भारतीय टीम में अब चुन लिया जाना चाहिए। आईपीएल 2025 के कुछ मैच खेलने के बाद से ही उनकी चर्चा हो रही है। इसके बाद घरेलू क्रिकेट में भी उन्होंने खूब रन बनाए हैं। इसके अलावा अंडर 19 क्रिकेट में वे धमाल मचा चुके हैं और अब आईपीएल 2026 में उन्होंने जसप्रीत बुमराह समेत तमाम दिग्गज गेंदबाजों के होश उड़ाए। ऐसे में अब उनकी दावेदारी भारत की टी20 टीम के लिए हो रही है, लेकिन टॉप ऑर्डर में स्लॉट ही खाली नहीं है। हालांकि, फिर भी उन्हें भारत की टीम में मौका मिल सकता है और इसी महीने वे डेब्यू कर सकते हैं।

दरअसल, आईपीएल 2026 में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले वैभव सूर्यवंशी को जून के आखिर में आयोजित होने वाले आयरलैंड के दौरे पर दो मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम में चुना जा सकता है। शनिवार को भारतीय टीम के सिलेक्टर्स आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम का चयन करने बैठेंगे। इस सीरीज के लिए वैभव सूर्यवंशी को भी चुना जा सकता है, जिन्हें अगले सप्ताह से श्रीलंका में इंडिया ए के लिए ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है। इस ट्राई नेशन सीरीज के बाद उन्हें आयरलैंड दौरे पर भेजा जा सकता है।

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वैसे भी बीसीसीआई आयरलैंड के दौरे पर ज्यादातर समय अपनी बी टीम को भेजती है। ऐसे में टॉप प्लेयर्स को रोटेट करके वैभव सूर्यवंशी को टीम में मौका दिया जा सकता है और अगर उन्हें टीम में जगह मिली तो फिर उनका डेब्यू करना भी लगभग पक्का हो जाएगा। आयरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया को 26 और 28 जून को बेलफास्ट में दो टी20 मैच खेलने हैं। इसके बाद इंग्लैंड का दौरा शुरू हो जाएगा और वहां पर भारतीय टीम में मुख्य ओपनर्स को शामिल कर लिया जाएगा।

वैभव सूर्यवंशी को पहले ही एशियन गेम्स के लिए संभावित 30 खिलाड़ियों में जगह मिल गई है। ऐसे में उन्हें थोड़ा बहुत इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया जा सकता है। इंडिया ए के लिए वे खेलने वाले हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट होती है। आयरलैंड में अगर वे दो मैचों की टी20 सीरीज में खेलते हैं तो अभिषेक शर्मा या संजू सैमसन में से किसी एक को बाहर बैठना पड़ेगा। ईशान किशन की जगह फिर भी नंबर तीन पर पक्की है। नए कप्तान को हम आयरलैंड सीरीज से ही देख सकते हैं।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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Vaibhav Suryavanshi
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