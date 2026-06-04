वैभव सूर्यवंशी को मिल सकती है भारत की टीम में जगह, इसी महीने कर सकते हैं इंटरनेशनल डेब्यू
वैभव सूर्यवंशी को IPL 2026 में दमदार प्रदर्शन करने का इनाम जल्द से जल्द मिलने की उम्मीद है। टीम इंडिया के लिए वे इसी महीने डेब्यू कर सकते हैं। वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड के दौरे पर टी20 सीरीज के लिए चुना जा सकता है।
वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह का प्रदर्शन आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए किया है, उसके बाद से हर कोई इस बात की दलील दे रहा है कि उन्हें भारतीय टीम में अब चुन लिया जाना चाहिए। आईपीएल 2025 के कुछ मैच खेलने के बाद से ही उनकी चर्चा हो रही है। इसके बाद घरेलू क्रिकेट में भी उन्होंने खूब रन बनाए हैं। इसके अलावा अंडर 19 क्रिकेट में वे धमाल मचा चुके हैं और अब आईपीएल 2026 में उन्होंने जसप्रीत बुमराह समेत तमाम दिग्गज गेंदबाजों के होश उड़ाए। ऐसे में अब उनकी दावेदारी भारत की टी20 टीम के लिए हो रही है, लेकिन टॉप ऑर्डर में स्लॉट ही खाली नहीं है। हालांकि, फिर भी उन्हें भारत की टीम में मौका मिल सकता है और इसी महीने वे डेब्यू कर सकते हैं।
दरअसल, आईपीएल 2026 में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले वैभव सूर्यवंशी को जून के आखिर में आयोजित होने वाले आयरलैंड के दौरे पर दो मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम में चुना जा सकता है। शनिवार को भारतीय टीम के सिलेक्टर्स आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम का चयन करने बैठेंगे। इस सीरीज के लिए वैभव सूर्यवंशी को भी चुना जा सकता है, जिन्हें अगले सप्ताह से श्रीलंका में इंडिया ए के लिए ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है। इस ट्राई नेशन सीरीज के बाद उन्हें आयरलैंड दौरे पर भेजा जा सकता है।
वैसे भी बीसीसीआई आयरलैंड के दौरे पर ज्यादातर समय अपनी बी टीम को भेजती है। ऐसे में टॉप प्लेयर्स को रोटेट करके वैभव सूर्यवंशी को टीम में मौका दिया जा सकता है और अगर उन्हें टीम में जगह मिली तो फिर उनका डेब्यू करना भी लगभग पक्का हो जाएगा। आयरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया को 26 और 28 जून को बेलफास्ट में दो टी20 मैच खेलने हैं। इसके बाद इंग्लैंड का दौरा शुरू हो जाएगा और वहां पर भारतीय टीम में मुख्य ओपनर्स को शामिल कर लिया जाएगा।
वैभव सूर्यवंशी को पहले ही एशियन गेम्स के लिए संभावित 30 खिलाड़ियों में जगह मिल गई है। ऐसे में उन्हें थोड़ा बहुत इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया जा सकता है। इंडिया ए के लिए वे खेलने वाले हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट होती है। आयरलैंड में अगर वे दो मैचों की टी20 सीरीज में खेलते हैं तो अभिषेक शर्मा या संजू सैमसन में से किसी एक को बाहर बैठना पड़ेगा। ईशान किशन की जगह फिर भी नंबर तीन पर पक्की है। नए कप्तान को हम आयरलैंड सीरीज से ही देख सकते हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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