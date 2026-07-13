वैभव सूर्यवंशी ने किया विंबलडन सेंटर कोर्ट में डेब्यू, बताया अपना फेवरेट टेनिस स्टार

इंग्लैंड में अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू के बाद वैभव सूर्यवंशी ने विंबलडन सेंटर कोर्ड में डेब्यू किया। वह यानिक सिनर वर्सेस अलेक्जेंडर ज्वेरेव मेंस सिंगल फाइनल देखने पहुंचे।

वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद विंबलडन सेंटर कोर्ड में अपना पदार्पण किया। वह युवराज सिंह, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन जैसे स्टार्स के साथ पहली बार टेनिस टूर्नामेंट देखने पहुंचे। बता दें, मेंस सिंगल का फाइनल यानिक सिनर वर्सेस अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच खेला गया था। इस मुकाबले में सिनर ने जीत दर्ज करते हुए लगातार दूसरी बार यह खिताब उठाया। वैभव सूर्यवंशी ने इस कड़े मुकाबले का खूब लुत्फ उठाया। इस दौरान उन्होंने अपने फेवरेट टेनिस प्लेयर के नाम का भी खुलासा किया।

वैभव ने जियोहॉटस्टार पर कहा, "मैं यहां फाइनल मैच देखने और यह देखने आया हूं कि लाइव मैच देखना और फाइनल में खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा होता है। यह एक शानदार अनुभव होना चाहिए।"

वैभव सूर्यवंशी का फेवरेट टेनिस प्लेयर कौन? इस युवा खिलाड़ी ने बताया कि वह पिछले चार-पांच सालों से टेनिस को फॉलो कर रहा है और उसने नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल का नाम लिया, जिन्हें वह बड़े होते हुए सबसे ज्यादा पसंद करता था।

उसने कहा, "मैं नडाल और जोकोविच को बहुत देखता था। मुझे जोकोविच बहुत पसंद हैं, लेकिन ये दो खिलाड़ी थे जिन्हें मैं सबसे ज्यादा फॉलो करता था।"

जब पूछा गया कि टेनिस की नई पीढ़ी के किस खिलाड़ी ने उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, तो वैभव ने विंबलडन फाइनल में दुनिया के नंबर 1 जैनिक सिनर के टॉप पर आने का समर्थन किया।

उसने कहा, "मुझे सिनर बहुत पसंद आया, जिस तरह से उसने पूरे टूर्नामेंट में दबदबा बनाया। उम्मीद है, वह आज जीतेगा।"

सिनर ने जीता लगातार दूसरा विंबलडन खिताब वर्ल्ड नंबर एक इटली के यानिक सिनर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पेरिस की निराशा का जवाब वह विम्बलडन में खिताब जीतकर देना जानते हैं। सिनर ने रविवार को खेले गए पुरुष एकल फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-7, 7-6 , 6-3, 6-4 से हराकर लगातार दूसरी बार विम्बलडन का खिताब अपने नाम किया। यह उनके करियर का पांचवां ग्रैंड स्लैम खिताब है।

जीत के बाद जैसे ही सिनर ने मैच प्वाइंट पर शानदार फोरहैंड विनर लगाया, वह जश्न मनाने के लिए कोर्ट की घास पर पीठ के बल लेट गए। पिछले वर्ष भी उन्होंने रोलां गैरां (फ्रेंच ओपन) फाइनल में कार्लोस अल्कारेज के खिलाफ तीन मैच प्वाइंट गंवाने की निराशा के बाद विम्बलडन जीतकर शानदार वापसी की थी।