वैभव सूर्यवंशी ने फ्लॉप शो की लगाई हैट्रिक, इंग्लैंड ने फिर से इस कमजोरी का उठाया फायदा
Vaibhav Sooryavanshi Bristol T20I: वैभव सूर्यवंशी भारत बनाम इंग्लैंड चौथे टी20 मैच में भी सस्ते में पवेलियन लौटे। युवा सलामी बल्लेबाज ने इंग्लैंड में फ्लॉप शो की हैट्रिक लगा दी है।
आईपीएल में धमाल मचाने वाले युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी का इंग्लैंड में फ्लॉप शो जारी है। संजू सैमसन की जगह प्लेइंग इलेवन में आए 15 साल के सूर्यवंशी लगातार तीन मैचों में 15 का आंकड़ा पार नहीं सके। वह इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी हैं। सलामी बल्लेबाज सूर्यवंशी गुरुवार को इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 मैच में भी सस्ते आउट हुए। उन्होंने ब्रिस्टल के मैदान पर 10 गेंदों का सामना करने के बाद 15 रन बनाए। उनके बल्ले से एक चौका और एक छक्का निकला। उन्होंने फ्लॉप शो की हैट्रिक लगाई है। वह इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में 10 गेंदों में 14 जबकि तीसरे मैच में 5 गेंदों में 13 रन बनाकर लौटे थे।
इंग्लैंड ने फिर से इस कमजोरी का उठाया फायदा
सूर्यवंशी की शॉर्ट गेंदों पर कमजोरी का इंग्लैंड ने एक बार फिर फायदा उठाया। वह पिछले तीन इंटरनेशनल मैचों में बैक ऑफ लेंथ गेंदों पर संघर्ष करते हुए नजर आए हैं। तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने लगातार दूसरे मैच में सूर्यवंशी का विकेट चटकाया। उन्होंने ब्रिस्टल में पांचवें स्टंप की लाइन में बैक ऑफ लेंथ गेंद डाली, जिसपर सूर्यवंशी ने पुल शॉट खेलने का प्रयास किया। हालांकि, गेंद सिर्फ ऊंची गई और मिडऑन पर मौजूद सैम करन ने आसान कैच लपक लिया। आर्चर ने तीसरे मैच में बाउंसर डालकर युवा ओपनर की पारी का अंत किया था। आर्चर और सूर्यवंशी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं। आर्चर ने कहा था कि उन्हें सूर्यवंशी की कमजोरी का बखूबी पता है।
भारत ने लड़खड़ाने के बाद सम्मानजनक स्कोर
भारत ने ब्रिस्टल में टॉस जीतकर बैटिंग चुनी लेकिन शुरुआत उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही। वैभव सूर्यवंशी के बाद ईशान किशन (4) और अभिषेक शर्मा (16) भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए। 48 रन पर तीन विकेट गिरने पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने मोर्चा संभाला। उन्होंने शिवम दुबे (22) के साथ चौथे विकेट के लिए 53 रनों की पार्टनरशिप की। दुबे 14वें ओवर में आउट हुए। उपकप्तान तिलक वर्मा ने 11 और वॉशिंगटन सुंदर ने 5 रनों का योगदान दिया। ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने अपने 100वें टी20 इंटरनेशनल मैच में एक रन बनाया। वह भारतीय पारी की आखिरी गेंद पर रनआउट हुए। श्रेयस ने 49 गेंदों का सामना करने के बाद नाबाद 80 रन जोड़े, जिसमें चार चौके और पांच सिक्स शामिल हैं। यह श्रेयस की T20I में दसवीं अर्धशतकीय पारी है। उनकी पारी की बदौलत भारत ने 158/7 का सम्मानजनक स्कोर बनाया।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
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