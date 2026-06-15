VIDEO: वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंका के खिलाड़ी को दिया धक्का, सुपर ओवर के बाद मैदान पर हुआ जमकर बवाल

युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने सोमवार को श्रीलंका ए के खिलाफ मुकाबले के दौरान एक खिलाड़ी को धक्का दिया। जिसका वीडियो सामने आया है।

इंडिया ए के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की श्रीलंका ए के खिलाफ सुपर ओवर खत्म होने के बाद श्रीलंकाई खिलाड़ियों से तीखी नोकझोंक हुई। श्रीलंका ए ने ट्राई नेशन ए सीरीज के चौथे मैच में भारत को सुपर ओवर में मात दी। लेकिन मैच टाई पर छूटने के बाद अंपायर और तिलक वर्मा के बीच काफी लंबी बहस हुई, इस दौरान वैभव सूर्यवंशी भी काफी गुस्से में दिखे। सुपर ओवर के लिए अंपायर राजी हो गए और फिर अंतिम गेंद पर नो बॉल को लेकर एक बार फिर अंपायर और तिलक के बीच बहस हो गई। भारतीय खिलाड़ी लीगल डिलीवरी समझ कर मैदान के बाहर चले गए थे लेकिन फिर उन्हें वापस बुलाया गया। इन सब ड्रामे के बीच श्रीलंका ने भारत को सुपर ओवर में 17 रनों का लक्ष्य दिया लेकिन वैभव सूर्यवंशी और सुयांश शेडगे की जोड़ी 9 रन ही बटोर सकी।

वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंका के खिलाड़ी को दिया धक्का वैभव सूर्यवंशी सोमवार को मैच के बाद अपने आप पर काबू नहीं रख पाए और मैच की आखिरी गेंद खत्म होने के बाद श्रीलंकाई खिलाड़ी से भिड़ गए। भारत को सुपर ओवर में आखिरी गेंद पर 8 रन चाहिए थे लेकिन मथुलन ने वैभव को परफेक्ट यॉर्कर डाली, जिसके बाद वह जश्न मनाने लगे और उनके साथी खिलाड़ी भी साथ आ गए। हालांकि ये नहीं पता चल पाया कि वैभव जश्न को लेकर नाखुश हुए या मथुलन की किसी हरकत को लेकर। जिसके कारण वह मैच खत्म होते ही खिलाड़ियों से बात करते दिखे। हालांकि इसी दौरान श्रीलंका के एक खिलाड़ी और वैभव ने एक दूसरे को धक्का दिया, जिसके बाद श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने दोनों को अलग किया। हालांकि मैदान से बाहर जाते समय वैभव काफी गुस्से में दिखे और अपनी नाराजगी जताते हुए नजर आए।

सुपर ओवर में आया रिजल्ट श्रीलंका ए ने भारत ए के खिलाफ ए-टीम त्रिकोणीय सीरीज़ में सोमवार को मुकाबला टाई होने के बाद सुपर ओवर में रोमांचक जीत हासिल की। भारत ए ने 49.2 ओवर में 265 रन बनाये जबकि श्रीलंका ने 50 ओवर में नौ विकेट पर 265 रन बनाये और मैच टाई रहा। नियमित ओवरों में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अरशद खान ने अंतिम ओवर में कई स्टीक यॉर्कर डालकर मुकाबले को टाई कराया। अंतिम ओवर में आउट होने वाले सदीरा समरविक्रम (91) ने इससे पहले श्रीलंका को जीत की दहलीज पर पहुंचाया।

आईपीएल में गुजरात टाइटन्स की ओर से खेलने वाले अरशद ने अंतिम ओवर में सिर्फ चार रन दिए जबकि मेजबान टीम को जीत के लिए पांच रन की जरूरत थी। मैच टाई होने के बाद खेल के नतीजे को लेकर उलझन की स्थिति बन गई थी। भारत ए के कप्तान तिलक वर्मा अंपायरों पर दबाव बना रहे थे कि खेल को सुपर ओवर के जरिए आगे बढ़ाया जाए। काफी सोच-विचार के बाद अंपायरों ने अपना फैसला बदला और मैच को सुपर ओवर में ले जाने का निर्णय लिया।