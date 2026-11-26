क्रिस श्रीकांत ने टीम इंडिया के चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट को वैभव सूर्यवंशी के टैलेंट को ना बिगाड़ने की सलाह दी है और कहा है कि इस युवा बल्लेबाज को वर्ल्ड कप 2027 के लिए ले जाओ।

वैभव सूर्यवंशी का टैलेंट बिगाड़ो मत, उसे वर्ल्ड कप 2027 में ले जाओ। ऐसा कहना है पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मुख्य चयनकर्ता क्रिस श्रीकांत का। एशिया कप राइजिंग स्टार में वैभव सूर्यवंशी की धमाकेदार बैटिंग देखने के बाद श्रीकांत ने चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट को चेताया है। उन्होंने सलाह दी है कि अगर वह सही में इस 15 साल के युवा खिलाड़ी को डेवलप करना चाहती है तो उसे हर फॉर्मेट में अभी से मौका मिलना चाहिए। वैभव ने हाल ही में यूएई के खिलाफ 52 गेंदों पर दोहरा शतक जड़ एक बार फिर हर किसी का ध्यान खींचा है। इस पारी में उन्होंने 28 छक्के लगाए थे।

क्रिस श्रीकांत ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी को टेस्ट टीम में भी होना चाहिए भले ही वह प्लेइंग XI में ना हो, इसके अलावा उन्होंने आगामी श्रीलंका वनडे सीरीज में भी उनका चयन करने और मौका देने की बात कही है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर का कहना है कि अगर वैभव का चयन वर्ल्ड कप 2027 में होता है तो वह अकेले दम पर मैच जिता सकते हैं।

उन्होंने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो में कहा, "वह सभी फॉर्मेट का खिलाड़ी है। आप उसे टेस्ट में नहीं खिलाना चाहते, ठीक है, लेकिन कम से कम उसे 15 में तो रखो। अब कोई शक नहीं है। श्रीलंका ODI के लिए आएगा, उसे वहां मौका दो। उसे रखो और उनके खिलाफ ODI खेलने दो। अगर आप सच में सूर्यवंशी को डेवलप करना चाहते हैं, तो उसे 2027 वर्ल्ड कप में ले जाओ। उसे 15 में रहने दो। एक दिन वह अकेले ही तुम्हें मैच जिताएगा। जिस तरह से वह बैटिंग कर रहा है, सिर्फ पावर काफी नहीं है। आपको टाइमिंग की भी जरूरत है।"

सचिन-कोहली से की वैभव सूर्यवंशी की तुलना उन्होंने कहा, "यह सिर्फ पावर की बात नहीं है, यह उसके कॉन्फिडेंस की भी बात है। वह बहुत शांत और स्थिर दिख रहा था। वह परेशान नहीं लग रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि उसे ठीक-ठीक पता है कि वह क्या कर रहा है। यह जीनियस है। पहले क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर आए, फिर किंग विराट कोहली, और अब वह क्रिकेट के भगवान का बेटा है। अगर आप इस खिलाड़ी को बढ़ावा नहीं देते और कहते रहते हैं कि उसे तैयार करना होगा, तो यह गलत है। आप इस तरह एक क्रिकेटर को बिगाड़ रहे हैं। टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स, प्लीज जाग जाओ।"