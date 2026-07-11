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‘आज वैभव सूर्यवंशी 33 गेंदों में शतक लगाएगा’..., फैंस को आखिरी मैच में हैं काफी उम्मीदें, क्या उतर पाएंगे खरे?

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
लाइव हिन्दुस्तान
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इंग्लैंड के खिलाफ साउथहैंप्टन में खेले जाने वाले पांचवें और आखिरी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में फैंस को उम्मीद है कि वैभव सूर्यवंशी शतक लगाएंगे। एक फैन ने तो यहां तक भविष्यवाणी कर दी है कि वैभव सूर्यवंशी 33 गेंदों में ही शतक लगा देंगे औैर इतिहास में नाम दर्ज कराएंगे।

‘आज वैभव सूर्यवंशी 33 गेंदों में शतक लगाएगा’..., फैंस को आखिरी मैच में हैं काफी उम्मीदें, क्या उतर पाएंगे खरे?

भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला आज साउथहैंप्टन में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। इस मैच में भारतीय प्रशंसकों को एक बार फिर 15 वर्षीय खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी से काफी उम्मीदें हैं। कई लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कह रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी आज के मैच में शतक लगाएंगे। साथ ही इसके विपरीत भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि आज के मैच में सूर्यवंशी का बल्ला बोलेगा और जोफ्रा आर्चर जैसे गेंदबाजों से बदला लेंगे।

अब तक वैभव के बल्ले से निकले हैं सिर्फ 42 रन

वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज में दूसरे मैच से संजू सैमसन की जगह मौका दिया गया था। अब तक वे तीन मैच खेल चुके हैं, लेकिन कोई भी करतब नहीं दिखा पाए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ अपने करियर के पहले मुकाबले में उन्होंने 10 गेंदों में 33 रन बनाए थे, दूसरे मैच में 5 गेंदों में 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे थे और चौथे मुकाबले में 10 गेंदों 15 रन बनाए थे। सूर्यवंशी के बल्ले से अब तक 3 मैचों में सिर्फ 42 रन निकले हैं। हालांकि, उनकी क्लास और आईपीएल में किए गए दमदार प्रदर्शन को देखते हुए क्रिकेट प्रशंसकों को पूरी उम्मीद है कि आज के दिन वैभव सूर्यवंशी का बल्ला गरजेगा जरूर।

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फैंस को 33 गेंदों में ही शतक की उम्मीद

लाइव हिंदुस्तान ने 11 जुलाई को वैभव सूर्यवंशी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोल किया, जिसमें पूछा गया कि क्या इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें मैच में करिश्मा कर पाएंगे वैभव सूर्यवंशी? आपकी क्या राय है बताएइ। इस सवाल के साथ चार विकल्प दिए गए- चलेंगे, फ्लॉप रहेंगे, जिताएंगे, कह नहीं सकते। इस पोल पर लोगों ने अपनी दिलचस्प प्रतिक्रियाएं साझा कीं। एक यूजर ने लिखा- "आज वैभव 100 मारेगा वो भी 33 गेंदों में।" एक अन्य यूजर ने लिखा जिताएंगे। वहीं एक और इंस्टाग्राम उपयोग कर्ता ने लिखा सूर्यवंशी आखिरी मैच में कमबैक करेंगे। हालांकि, कुछ ने उनके खिलाफ भी प्रतिक्रियाएं दी हैं, जिनमें उनके अनुमानित रन 16, फ्लॉप, आदि लिखा है। एक यूजर ने सकारात्मक कमेंट करते हुए लिखा- "बिल्कुल चलेंगे- खेल आत्मविश्वास पर ही चलता है।”

बता दें कि वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल 2026 की दमदार फॉर्म की वजह से आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज के लिए टीम में चुना गया था। आयरलैंड के खिलाफ उन्हें 2 मैचों और इंग्लैंड के खिलाफ 1 मैच में मौका नहीं मिला, लेकिन उसके बाद लगातार तीनों मैच खेले, हालांकि, अब तक वैसा कमाल नहीं दिखा पाए हैं, जिसके लिए जाने जाते हैं। आईपीएल 2026 में उन्होंने 776 रन बनाए थे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और ऑरेंज कैप विनर भी रहे थे।

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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