वैभव सूर्यवंशी से पहले 15 साल की उम्र में ये खिलाड़ी ठोक चुका है फिफ्टी, मगर वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के नाम

वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 साल की उम्र में फिफ्टी ठोकने वाले पहले खिलाड़ी नहीं है। उनसे पहले ये कारनामा नेपाल का क्रिकेटर कर चुका है। हालांकि वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के नाम ही है।

वैभव सूर्यवंशी ने उस समय इतिहास रचा, जब उन्होंने 15 साल की उम्र में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी पहली इंटरनेशनल फिफ्टी ठोकी। वैभव इस अर्धशतक के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में फिफ्टी ठोकने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। हालांकि 15 साल की उम्र में वह ऐसा कारनामा करने वाले पहले खिलाड़ी नहीं है। जी हां, अब आपके जहन में चल रहा होगा कि और किस ने 15 साल की उम्र में ऐसा कोहराम मचा दिया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह क्रिकेटर नेपाल का है।

नेपाल के कुशल मल्ला ने भी 15 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में फिफ्टी ठोकी है। उन्होंने यह कारनामा वनडे फॉर्मेट में 8 फरवरी 2020 को किया था। यूएसए के खिलाफ एक वनडे मुकाबले में उन्होंने यह ऐतिहासिक फिफ्टी ठोकी थी। हालांकि वर्ल्ड रिकॉर्ड अब भारत के नाम है।

दरअसल, जब कुशल मल्ला ने जह यह फिफ्टी ठोकी थी तो उनकी उम्र 15 साल 340 दिन की थी, जबकि वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल 118 दिन की उम्र में फिफ्टी जड़ सबसे युवा खिलाड़ी का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।

इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में फिफ्टी जड़ने वाले खिलाड़ी-

वैभव सूर्यवंशी (भारत)- 15 साल 118 दिन कुशन मुल्ला (नेपाल)- 15 साल 340 दिन लुइस ब्रूस (जिब्राल्टर) 16 साल 56 दिन लुइस ब्रूस (जिब्राल्टर) 16 साल 57 दिन कविन चड्ढा (इंडोनेशिया) 16 साल 76 दिन

वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर और शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर ने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ फैसलाबाद टेस्ट में 16 साल 213 दिन की उम्र में फिफ्टी ठोक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने 37 साल तक फुल मेंबर टीमों में सबसे कम उम्र में फिफ्टी जड़ने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट पर राज किया। 1996 में शाहिद अफरीदी जरूर उनके करीब पहुंचे थे, जब इस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने 16 साल 214 दिन की उम्र में यह कारनामा किया था। मगर वह 1 दिन के गैप की वजह से चूक गए थे। मगर अब वैभव सूर्यवंशी ने 37 साल बाद इतिहास ही पलट दिया है। वह 15 साल की उम्र में फिफ्टी ठोकने वाले पहले फुल मेंबर टीम के खिलाड़ी बन गए हैं।

इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली फिफ्टी लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी (फुल मेंबर टीमें)

15 साल 118 दिन - वैभव सूर्यवंशी (IND) बनाम ZIM, हरारे, 2026 (T20I)

16 साल 213 दिन - सचिन तेंदुलकर (IND) बनाम PAK, फैसलाबाद, 1989 (टेस्ट)

16 साल 214 दिन - शाहिद अफरीदी (PAK) बनाम SL, नैरोबी, 1996 (ODI)

17 साल 39 दिन - मुश्ताक मोहम्मद (PAK) बनाम IND, कोलकाता, 1960 (टेस्ट)