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वैभव सूर्यवंशी पर नहीं होता शून्य का असर, अगले मैच में ऐसा करने का दम; टीममेट का बड़ा दावा

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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वैभव सूर्यवंसी के टीममेट सूर्यांश शेडगे ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि सूर्यवंशी अगर शून्य पर आउट हो जाते हैं तो अगले मैच में शतक मारने का दम रखते हैं।

वैभव सूर्यवंशी पर नहीं होता शून्य का असर, अगले मैच में ऐसा करने का दम; टीममेट का बड़ा दावा

15 साल के वैभव सूर्यवंशी की तूफानी अंदाज में बैटिंग की दुनियाभर में चर्चा है। सूर्यवंशी की तुलना अक्सर सचिन तेंदुलकर से की जाती है, लेकिन उनमें वीरेंद्र सहवाग की ज्यादा झलक दिखती है। यह कोई खतरनाक स्ट्रोकप्ले नहीं है बल्कि एक ऐसी खूबी है जिसने सहवाग को सफल होने में मदद की। सहवाग की तरह सूर्यवंशी भी पिछले मैच में जो हुआ उससे परेशान नहीं होते हैं। वह हर मैच में नई सिरे से शुरुआत करने पर यकीन करते हैं। सूर्यवंशी के साथ इंडिया ए के लिए खेल चुके सूर्यांश शेडगे ने युवा ओपनर को लेकर बड़ा दावा किया है। दोनों भारतीय टी20 टीम के साथ फिलहाल इंग्लैंड दौरे पर हैं। हालांकि, सूर्यवंशी को अभी तक इंटरनेशनल डेब्यू का मौका नहीं मिला है। सूर्यांश ने आयरलैंड में डेब्यू किया था।

'अगले मैच में 30 गेंदों पर शतक'

सूर्यांश शेडगे ने जियोस्टार से कहा, ''सूर्यवंशी की सोच जबर्दस्त है। उसे बैटिंग में वाकई मजा आता है और वह कभी भी चीजों को बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं बनाते। उसे अपनी काबिलियत पर मजबूत यकीन है कि अगर वह शून्य पर भी आउट हो गया तो खुद पर उसका असर नहीं पड़ने देता। उसे इतना विश्वास है कि वह अगले मैच में 30 गेंदों पर शतक बना सकता है। इस तरह का आत्मविश्वास बहुत कम देखने को मिलता है। वह पिछली गेंद या पिछले मैच का कोई बोझ अपने ऊपर नहीं रखता। वह मोमेंट में जीता है और पूरी आजादी से खेलते है। यही चीज उसे इतना खतरनाक बनाती है। वह सहज होने और बेखौफ खेलने का सबसे अच्छा उदाहरण हैं।''

हालांकि, यह सब कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल। उन्होंने वर्षों की कड़ी मेहनत से इस तरह का माइंडसेट का बनाया है। सूर्यवंशी नाकामी से इसलिए परेशान नहीं होते क्योंकि उन्हें पता है कि वह इसकी भरपाई कर सकते हैं। सूर्यवंशी को बहुत छोटी उम्र से ही सिखाया गया कि वह जितना आक्रामक होकर खेलेंगे, विरोधी टीम पर उनका उतना ही गहरा असर होगा।

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बहुत कम उम्र से ही ऐसी ट्रेनिंग

सूर्यवंशी के बचपन के कोच मनीष ओझा ने हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल को बताया, ''मुझे लगता है कि इसके पीछे दो बड़ी वजहें हैं। उसे बहुत कम उम्र से ही अग्रेसिव शॉट खेलने की ट्रेनिंग दी गई थी। जैसा कि मैंने पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि वह प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा गेंदों का सामना करता था, हर सेशन में कम से कम 500 से 600 गेंदें। अगर वह अपना कट शॉट बेहतर करना चाहता था तो वह उतनी ही गेंदें खेलता था, सिर्फ उसी स्ट्रोक पर ध्यान देता था। अगर वह पुल शॉट होता, तो हर गेंद उसे पुल को परफेक्ट करने में मदद करने के लिए होती थी। अगर वह लॉफ्टेड शॉट होता, तो वह सिर्फ उसी एक स्ट्रोक की लगातार तीन से चार घंटे प्रैक्टिस करता था। और उसे एक के बाद एक गेंद दी जाती थी।"

सूर्यवंशी की मसल मेमोरी बहुत अच्छी

उन्होंने आगे कहा, ''इस वजह से सूर्यवंशी की मसल मेमोरी बहुत अच्छी हो गई और उसकी बैकलिफ्ट भी शानदार हो गई। जैसे-जैसे वह बड़ा हुआ, हमने उसे ओपन नेट सेशन और मैच सिमुलेशन भी सिखाना शुरू कर दिया। वह 10 साल का भी नहीं था जब उसने सीनियर बॉलर्स का सामना करना शुरू किया, जिसमें अंडर-19, अंडर-23 और रणजी ट्रॉफी के खिलाड़ी भी शामिल थे। उन मैच सिमुलेशन में, वह टारगेट का पीछा करता, टोटल डिफेंड करता और अलग-अलग मैच सिनेरियो के हिसाब से बैटिंग करता।''

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लेखक के बारे में

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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