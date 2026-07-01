वैभव सूर्यवंशी पर नहीं होता शून्य का असर, अगले मैच में ऐसा करने का दम; टीममेट का बड़ा दावा

वैभव सूर्यवंसी के टीममेट सूर्यांश शेडगे ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि सूर्यवंशी अगर शून्य पर आउट हो जाते हैं तो अगले मैच में शतक मारने का दम रखते हैं।

15 साल के वैभव सूर्यवंशी की तूफानी अंदाज में बैटिंग की दुनियाभर में चर्चा है। सूर्यवंशी की तुलना अक्सर सचिन तेंदुलकर से की जाती है, लेकिन उनमें वीरेंद्र सहवाग की ज्यादा झलक दिखती है। यह कोई खतरनाक स्ट्रोकप्ले नहीं है बल्कि एक ऐसी खूबी है जिसने सहवाग को सफल होने में मदद की। सहवाग की तरह सूर्यवंशी भी पिछले मैच में जो हुआ उससे परेशान नहीं होते हैं। वह हर मैच में नई सिरे से शुरुआत करने पर यकीन करते हैं। सूर्यवंशी के साथ इंडिया ए के लिए खेल चुके सूर्यांश शेडगे ने युवा ओपनर को लेकर बड़ा दावा किया है। दोनों भारतीय टी20 टीम के साथ फिलहाल इंग्लैंड दौरे पर हैं। हालांकि, सूर्यवंशी को अभी तक इंटरनेशनल डेब्यू का मौका नहीं मिला है। सूर्यांश ने आयरलैंड में डेब्यू किया था।

'अगले मैच में 30 गेंदों पर शतक' सूर्यांश शेडगे ने जियोस्टार से कहा, ''सूर्यवंशी की सोच जबर्दस्त है। उसे बैटिंग में वाकई मजा आता है और वह कभी भी चीजों को बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं बनाते। उसे अपनी काबिलियत पर मजबूत यकीन है कि अगर वह शून्य पर भी आउट हो गया तो खुद पर उसका असर नहीं पड़ने देता। उसे इतना विश्वास है कि वह अगले मैच में 30 गेंदों पर शतक बना सकता है। इस तरह का आत्मविश्वास बहुत कम देखने को मिलता है। वह पिछली गेंद या पिछले मैच का कोई बोझ अपने ऊपर नहीं रखता। वह मोमेंट में जीता है और पूरी आजादी से खेलते है। यही चीज उसे इतना खतरनाक बनाती है। वह सहज होने और बेखौफ खेलने का सबसे अच्छा उदाहरण हैं।''

हालांकि, यह सब कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल। उन्होंने वर्षों की कड़ी मेहनत से इस तरह का माइंडसेट का बनाया है। सूर्यवंशी नाकामी से इसलिए परेशान नहीं होते क्योंकि उन्हें पता है कि वह इसकी भरपाई कर सकते हैं। सूर्यवंशी को बहुत छोटी उम्र से ही सिखाया गया कि वह जितना आक्रामक होकर खेलेंगे, विरोधी टीम पर उनका उतना ही गहरा असर होगा।

बहुत कम उम्र से ही ऐसी ट्रेनिंग सूर्यवंशी के बचपन के कोच मनीष ओझा ने हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल को बताया, ''मुझे लगता है कि इसके पीछे दो बड़ी वजहें हैं। उसे बहुत कम उम्र से ही अग्रेसिव शॉट खेलने की ट्रेनिंग दी गई थी। जैसा कि मैंने पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि वह प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा गेंदों का सामना करता था, हर सेशन में कम से कम 500 से 600 गेंदें। अगर वह अपना कट शॉट बेहतर करना चाहता था तो वह उतनी ही गेंदें खेलता था, सिर्फ उसी स्ट्रोक पर ध्यान देता था। अगर वह पुल शॉट होता, तो हर गेंद उसे पुल को परफेक्ट करने में मदद करने के लिए होती थी। अगर वह लॉफ्टेड शॉट होता, तो वह सिर्फ उसी एक स्ट्रोक की लगातार तीन से चार घंटे प्रैक्टिस करता था। और उसे एक के बाद एक गेंद दी जाती थी।"