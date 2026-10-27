वैभव सूर्यवंशी फर्स्ट चॉइस इंडियन T-20 टीम का प्लेयर नहीं है.., ईशान के आते ही बाहर जाना होगा: अश्विन
क्या ईशान किशन के फिट हो जाने के बाद भी वैभव सूर्यवंशी को टीम में रखना चाहिए इस सवाल के जवाब में पूर्व भारतीय क्रिकेटर अश्विन बहुत स्पष्ट नजर आए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वैभव पहली चॉइस नहीं हैं, ईशान के आने के बाद उन्हें प्लेइंग XI से बाहर जाना होगा।
मंगलवार को वेलिंगटन में खेले गए तीसरे टी-20 मैच में वैभव सूर्यवंशी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 गेंदों में 45 रनों की पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान चार चौके और चार छक्के लगाए। वैभव ने टीम इंडिया को अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर विस्फोटक शुरुआत दिलाई। उन्होंने मैच के शतकवीर अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 133 रनों की साझेदारी सिर्फ 43 गेंदों में की। 15 वर्षीय वंडर बॉय को ईशान किशन के चोटिल होने के बाद टीम में प्लेइंग XI में मौका मिला है। उन्होंने सीरीज के दूसरे टी-20 मैच में नंबर-3 पर बल्लेबाजी की थी, लेकिन इस मुकाबले में उन्हें संजू की जगह ओपनिंग करने का मौका मिला।
वैभव सू्र्यवंशी के शानदार प्रदर्शन करने के बाद अब यह सवाल लोगों के मन में खड़ा हो रहा है कि क्या ईशान किशन के फिट हो जाने के बाद भी वैभव सूर्यवंशी प्लेइंग XI का हिस्सा होंगे या नहीं? यही सवाल खेल पत्रकार विमल कुमार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर अश्विन से पूछा जिसका उन्होंने स्पष्ट जवाब देते हुए कहा कि वैभव सूर्यवंशी भारतीय टी-20 टीम के पहली पंसद वाले प्लेयर नहीं हैं। ऐसे में ईशान किशन के वापस आने के बाद उन्हें बाहर जाना ही होगा।
वैभव पहली चॉइस नहीं हैं
अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल के खास शो ‘ऐश की बात’ में इस सवाल का जवाब देते हुए कहा- “ये पूरी तरह साफ-साफ है। आप लोग जबरदस्ती अपना संशय बढ़ा रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी फर्स्ट चॉइंट इंडियन टी-20 टीम का प्लेयर नहीं है। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की बतौर ओपनर जगह बनेगी और जब ईशान किशन फिट हो जाएंगे तो वे अपनी जगह खेलेंगे। वैभव सूर्यवंशी को तब बाहर जाना होगा।” हालांकि, अश्विन ने गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर के इस निर्णय को पंसद किया कि उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को ओपनिंग कराया। अश्विन ने कहा कि “मैं गौतम और अय्यर के इस फैसले को पसंद करता हूं क्योंकि वैभव सूर्यवंशी का सही स्लॉट ओपनिंग है। जब तक ईशान किशन नहीं आता है तो नंबर 3 पर संजू सबसे बेहतर विकल्प है और वैभव सूर्यवंशी को ओपनिंग करना चाहिए।”
क्या चौथे मैच में लौटेंगे ईशान किशन?
बता दें कि पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में ईशान किशन को चोट लग गई थी। जिसके बाद उन्हें दूसरे टी-20 मैच के लिए बाहर कर दिया गया था। उनकी जगह कुमार कुशाग्र को रिप्लेसमेंट के तौर पर रखा गया। हालांकि, प्लेइंग XI में खेलने का मौका वैभव सूर्यवंशी को मिला। सूर्यवंशी ने पिछले मुकाबले में नंबर-3 पर बल्लेबाजी की जहां उन्होंने 8 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 4 रन बनाए। ईशान किशन की चोट तीसरे टी-20 मैच तक भी ठीक नहीं हुई और वैभव को इस मुकाबले में भी खेलने का मौका मिला। क्या बचे हुए शेष मैचों में ईशान किशन की वापसी होगी और वैभव सूर्यवंशी प्लेइंग XI से बाहर होंगे देखना दिलचस्प होगा।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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