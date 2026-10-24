वैभव सूर्यवंशी नंबर-1, अभिषेक शर्मा चौथे पायदान पर; टी20 क्रिकेट में बेस्ट स्ट्राइक रेट

वैभव सूर्यवंशी को IND vs NZ दूसरे टी20 में मौका मिल सकता है। ईशान किशन चोटिल होने की वजह से इस मैच से बाहर हो गए हैं, ऐसे में भारतीय टीम को प्लेइंग XI में मजबूरन बदलाव करना होगा।

वैभव सूर्यवंशी के चाहने वालों का इंतजार खत्म होने को है। IND Vs NZ दूसरे टी20 में 15 साल के इस खिलाड़ी की वापसी हो सकती है। दरअसल, ईशान किशन चोटिल होने की वजह से इस मैच से बहार हो गए हैं। ऐसे में हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग XI में मौका दे सकते हैं। वैभव आखिरी बार भारत के लिए एशियन गेम्स में खेले थे, मगर अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज के खिलाफ हुई टी20 सीरीज के दौरान वह बेंच गर्म करते ही रह गए थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वैभव सूर्यवंशी को खेलने का मौका मिलेगा, क्योंकि टीम इंडिया संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी के साथ बना रहना चाहती थी, मगर ईशान किशन की चोट ने गंभीर-अय्यर को वैभव को खिलाने के लिए मजबूर कर दिया है। वैभव सूर्यवंशी के कमबैक से पहले हम आपके लिए एक ऐसा आंकड़ा लेकर आए हैं जो हैरान कर देगा। यह आंकड़ा टी20 में कम से कम 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट से जुड़ा है।

वैभव सूर्यवंशी नंबर-1 तो अभिषेक शर्मा चौथे पायदान पर टी20 क्रिकेट में कम से कम 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों में बेस्ट स्ट्राइक रेट की बात करें तो 15 साल के वैभव सूर्यवंशी लिस्ट में पहले पायदान पर नजर आते हैं। जी हां, वैभव सूर्यवंशी ने इंटरनेशनल, आईपीएल और डोमेस्टिक क्रिकेट मिलाकर कुल 42 टी20 पारियां खेलीं हैं, जिसमें उन्होंने 42 से अधिक की औसत और 214.83 के स्ट्राइक रेट के साथ 1723 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका बाउंड्री प्रतिशत 36.15 का रहा। टॉप-5 बल्लेबाजों की इस लिस्ट में कई तूफानी बल्लेबाज मौजूद है, मगर वैभव सूर्यवंशी के अलावा किसी का भी स्ट्राइक 200 के पार का नहीं है।

भारतीय टीम में मौजूद अभिषेक शर्मा लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने टी20 क्रिकेट में खेली 215 पारियों में 178.32 की औसत के साथ 6466 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका औसत 32.65 का रहा है। माना कि वैभव सूर्यवंशी का सैंपल साइज कम है, मगर जिस तरह वह अपने बल्ले से गदर मचाते हैं उसे देखकर लगता है कि वह अपने करियर में 200 के आस-पास का स्ट्राइक रेट मैंटेन कर सकते हैं।

मिच ओवन दूसरे पायदान पर। टी20 क्रिकेट में कम से कम 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों में दूसरा बेस्ट स्ट्राइक रेट ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज मिच ओवन का है। इस तूफानी बल्लेबाज ने अभी तक 86 टी20 पारियों में 181.3 के स्ट्राइक रेट के साथ 1813 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका औसत 22.66 का रहा है। वैभव सूर्यवंशी और ओवन के रनों में ज्यादा अंतर नहीं है, मगर स्ट्राइक रेट में काफी गैप है।

प्लेयर्स इनिंग रन औसत स्ट्राइक रेट वैभव सूर्यवंशी 42 1723 42.02 214.83 मिच ओवन 86 1813 22.66 181.3 उर्विल पटेल 64 1554 25.9 180.69 अभिषेक शर्मा 215 6466 32.65 178.32 प्रियांश आर्या 59 1683 29.01 176.78