वैभव सूर्यवंशी नंबर-1, अभिषेक शर्मा चौथे पायदान पर; टी20 क्रिकेट में बेस्ट स्ट्राइक रेट
वैभव सूर्यवंशी को IND vs NZ दूसरे टी20 में मौका मिल सकता है। ईशान किशन चोटिल होने की वजह से इस मैच से बाहर हो गए हैं, ऐसे में भारतीय टीम को प्लेइंग XI में मजबूरन बदलाव करना होगा।
वैभव सूर्यवंशी के चाहने वालों का इंतजार खत्म होने को है। IND Vs NZ दूसरे टी20 में 15 साल के इस खिलाड़ी की वापसी हो सकती है। दरअसल, ईशान किशन चोटिल होने की वजह से इस मैच से बहार हो गए हैं। ऐसे में हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग XI में मौका दे सकते हैं। वैभव आखिरी बार भारत के लिए एशियन गेम्स में खेले थे, मगर अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज के खिलाफ हुई टी20 सीरीज के दौरान वह बेंच गर्म करते ही रह गए थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वैभव सूर्यवंशी को खेलने का मौका मिलेगा, क्योंकि टीम इंडिया संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी के साथ बना रहना चाहती थी, मगर ईशान किशन की चोट ने गंभीर-अय्यर को वैभव को खिलाने के लिए मजबूर कर दिया है। वैभव सूर्यवंशी के कमबैक से पहले हम आपके लिए एक ऐसा आंकड़ा लेकर आए हैं जो हैरान कर देगा। यह आंकड़ा टी20 में कम से कम 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट से जुड़ा है।
वैभव सूर्यवंशी नंबर-1 तो अभिषेक शर्मा चौथे पायदान पर
टी20 क्रिकेट में कम से कम 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों में बेस्ट स्ट्राइक रेट की बात करें तो 15 साल के वैभव सूर्यवंशी लिस्ट में पहले पायदान पर नजर आते हैं। जी हां, वैभव सूर्यवंशी ने इंटरनेशनल, आईपीएल और डोमेस्टिक क्रिकेट मिलाकर कुल 42 टी20 पारियां खेलीं हैं, जिसमें उन्होंने 42 से अधिक की औसत और 214.83 के स्ट्राइक रेट के साथ 1723 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका बाउंड्री प्रतिशत 36.15 का रहा। टॉप-5 बल्लेबाजों की इस लिस्ट में कई तूफानी बल्लेबाज मौजूद है, मगर वैभव सूर्यवंशी के अलावा किसी का भी स्ट्राइक 200 के पार का नहीं है।
भारतीय टीम में मौजूद अभिषेक शर्मा लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने टी20 क्रिकेट में खेली 215 पारियों में 178.32 की औसत के साथ 6466 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका औसत 32.65 का रहा है। माना कि वैभव सूर्यवंशी का सैंपल साइज कम है, मगर जिस तरह वह अपने बल्ले से गदर मचाते हैं उसे देखकर लगता है कि वह अपने करियर में 200 के आस-पास का स्ट्राइक रेट मैंटेन कर सकते हैं।
मिच ओवन दूसरे पायदान पर। टी20 क्रिकेट में कम से कम 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों में दूसरा बेस्ट स्ट्राइक रेट ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज मिच ओवन का है। इस तूफानी बल्लेबाज ने अभी तक 86 टी20 पारियों में 181.3 के स्ट्राइक रेट के साथ 1813 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका औसत 22.66 का रहा है। वैभव सूर्यवंशी और ओवन के रनों में ज्यादा अंतर नहीं है, मगर स्ट्राइक रेट में काफी गैप है।
|प्लेयर्स
|इनिंग
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|वैभव सूर्यवंशी
|42
|1723
|42.02
|214.83
|मिच ओवन
|86
|1813
|22.66
|181.3
|उर्विल पटेल
|64
|1554
|25.9
|180.69
|अभिषेक शर्मा
|215
|6466
|32.65
|178.32
|प्रियांश आर्या
|59
|1683
|29.01
|176.78
उर्विल पटेल 180.69 के स्ट्राइक रेट के साथ तीसरे तो प्रियांश आर्या 176.78 के स्ट्राइक रेट के साथ पांचवें पायदान पर हैं। टॉप-5 बल्लेबाजों की इस लिस्ट में 4 भारतीय हैं।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें