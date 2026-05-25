वैभव सूर्यवंशी ने बॉलिंग मशीन के खोले धागे, 25 गेंदों पर ठोका शतक; नहीं टूटा श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड
वैभव सूर्यवंशी ने अब बॉलिंग मशीन के भी धागे खोल दिए। 25 गेंदों पर वैभव ने शतक ठोक दिया। इस दौरान उनसे श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड नहीं टूट पाया। 22 गेंदों में 100 रन श्रेयस ने जड़ दिए थे।
वैभव सूर्यवंशी दुनिया के टॉप क्लास गेंदबाजों को एक दिग्गज बल्लेबाज की तरह मारते हैं। उनके सामने जब बॉलिंग मशीन आई तो सभी को लगा होगा कि वे इसके सामने टिक नहीं पाएंगे, लेकिन 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने बॉलिंग मशीन के भी धागे खोल दिए। वैभव ने महज 25 गेंदों में बॉलिंग मशीन के खिलाफ शतक ठोक दिया। हालांकि, श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड वह इस दौरान तोड़ नहीं पाए। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कब, कहां और कैसे हुआ है तो इसके बारे में भी आपको जानकारी इस स्टोरी में मिल जाएगी।
दरअसल, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और आईपीएल में कमेंट्री कर रहे केविन पीटरसन इस समय भारत में हैं। वह अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जिस पर बल्लेबाज और गेंदबाजों को चैलेंज देते हैं। उनके शो पर रोहित शर्मा से लेकर राशिद खान, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के अलावा श्रेयस अय्यर भी पहुंचे हैं। भारत में उनके वीडियो में वैभव सूर्यवंशी फीचर हुए, जिन्हें चैलेंज मिला कि उन्हें 50 गेंदों में 100 रन बनाने हैं। इसके लिए शर्त यह थी कि हर एक गेंद एक मील प्रति घंटा की रफ्तार से तेज होती जाएगी। गेंद की गति 51 मील प्रति घंटा से शुरू होगी।
इस चैलेंज को युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने स्वीकार किया और महज 25 गंदों में ही अपना शतक पूरा कर लिया। इस दौरान उन्होंने कुछ ही चौके लगाए और थोड़े बहुत रन दौड़े, लेकिन ज्यादातर छक्के ही मारे। 14 छक्के, 4 चौके, दो सिंगल और एक डबल रन वैभव ने दौड़ा। हालांकि, फिर भी वह श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। केविन पीटरसन के इसी शो में श्रेयस अय्यर ने 22 गेंदों में शतक जड़ा हुआ है। वैभव के पास भी इस रिकॉर्ड को तोड़ने या कम से कम बराबरी करने का मौका था, लेकिन आखिरी की कुछ गेंदों पर वह बड़े शॉट नहीं खेल पाए। 10 गेंदों में 53 रन वैभव सूर्यवंशी ने बना लिए थे।
वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं। आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ही हैं। वे भारत के लिए भी एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। कुछ और मैच वैभव को मिलते हैं तो वह आईपीएल के सबसे ज्यादा छक्के एक सीजन में जड़ने वाले बल्लेबाज भी बन सकते हैं। 14 मैचों में 583 रन वे बना चुके हैं और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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