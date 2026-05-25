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वैभव सूर्यवंशी ने बॉलिंग मशीन के खोले धागे, 25 गेंदों पर ठोका शतक; नहीं टूटा श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वैभव सूर्यवंशी ने अब बॉलिंग मशीन के भी धागे खोल दिए। 25 गेंदों पर वैभव ने शतक ठोक दिया। इस दौरान उनसे श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड नहीं टूट पाया। 22 गेंदों में 100 रन श्रेयस ने जड़ दिए थे। 

वैभव सूर्यवंशी ने बॉलिंग मशीन के खोले धागे, 25 गेंदों पर ठोका शतक; नहीं टूटा श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी दुनिया के टॉप क्लास गेंदबाजों को एक दिग्गज बल्लेबाज की तरह मारते हैं। उनके सामने जब बॉलिंग मशीन आई तो सभी को लगा होगा कि वे इसके सामने टिक नहीं पाएंगे, लेकिन 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने बॉलिंग मशीन के भी धागे खोल दिए। वैभव ने महज 25 गेंदों में बॉलिंग मशीन के खिलाफ शतक ठोक दिया। हालांकि, श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड वह इस दौरान तोड़ नहीं पाए। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कब, कहां और कैसे हुआ है तो इसके बारे में भी आपको जानकारी इस स्टोरी में मिल जाएगी।

दरअसल, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और आईपीएल में कमेंट्री कर रहे केविन पीटरसन इस समय भारत में हैं। वह अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जिस पर बल्लेबाज और गेंदबाजों को चैलेंज देते हैं। उनके शो पर रोहित शर्मा से लेकर राशिद खान, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के अलावा श्रेयस अय्यर भी पहुंचे हैं। भारत में उनके वीडियो में वैभव सूर्यवंशी फीचर हुए, जिन्हें चैलेंज मिला कि उन्हें 50 गेंदों में 100 रन बनाने हैं। इसके लिए शर्त यह थी कि हर एक गेंद एक मील प्रति घंटा की रफ्तार से तेज होती जाएगी। गेंद की गति 51 मील प्रति घंटा से शुरू होगी।

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इस चैलेंज को युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने स्वीकार किया और महज 25 गंदों में ही अपना शतक पूरा कर लिया। इस दौरान उन्होंने कुछ ही चौके लगाए और थोड़े बहुत रन दौड़े, लेकिन ज्यादातर छक्के ही मारे। 14 छक्के, 4 चौके, दो सिंगल और एक डबल रन वैभव ने दौड़ा। हालांकि, फिर भी वह श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। केविन पीटरसन के इसी शो में श्रेयस अय्यर ने 22 गेंदों में शतक जड़ा हुआ है। वैभव के पास भी इस रिकॉर्ड को तोड़ने या कम से कम बराबरी करने का मौका था, लेकिन आखिरी की कुछ गेंदों पर वह बड़े शॉट नहीं खेल पाए। 10 गेंदों में 53 रन वैभव सूर्यवंशी ने बना लिए थे।

वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं। आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ही हैं। वे भारत के लिए भी एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। कुछ और मैच वैभव को मिलते हैं तो वह आईपीएल के सबसे ज्यादा छक्के एक सीजन में जड़ने वाले बल्लेबाज भी बन सकते हैं। 14 मैचों में 583 रन वे बना चुके हैं और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

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Vaibhav Suryavanshi
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