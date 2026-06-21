फाइनल में दो बार दिख चुका है वैभव सूर्यवंशी का तांडव, अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी खेली थी तूफानी पारी
श्रीलंका के खिलाफ दांबुला में ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंदों में 94 रनों की पारी खेली। उन्होंने 11 गेंदों में ही अर्धशतक जड़ दिया। इस फाइनल मैच से पूर्व उन्होंने 6 फरवरी को अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भी तूफानी पारी खेली थी और 80 गेंदों में 175 रन बनाए थे।
रविवार, 21 जून को दांबुला में खेले गए ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंदों में 94 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इस पारी के दौरान उन्होंने 10 चौके और 8 छक्के जड़े और 324 से अधिक की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। वैभव सूर्यवंशी ने इस पारी के दौरान सिर्फ 11 गेंदों में ही अर्धशतक जड़ दिया था। यह लिस्ट ए क्रिकेट और 50 ओवर के किसी भी क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड बन गया है।
पहले चार मैचों में फेल होने के बाद सूर्यवंशी का दिखा तूफान
वैभव सूर्यवंशी इस टूर्नामेंट पहले चार मुकाबलों में बुरी तरह फेल रहे थे। उन्होंने चार मैचों में सिर्फ 109 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ बहुत कम रन बनाए थे। जो उनके अधिक रन बने थे वह अफगानिस्तान के खिलाफ बने थे। हालांकि, श्रीलंका के कुछ खिलाड़ियों से लीग स्टेज में गहमा-गहमी के बाद वैभव सूर्यवंशी का विध्वंसक अवतार देखने को मिला। ऐसा पहली बार नहीं है जब फाइनल मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने विध्वंसक रूप धारण किया हो। इससे पहले जनवरी के महीने में भारत ने अंडर-19 पुरुष वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। इस जीत में भी वैभव सूर्यवंशी का बड़ा हाथ था। फाइनल मुकाबले में उन्होंने 175 रनों की विशाल पारी खेली थी और इंग्लैंड को मुकाबले से बाहर कर दिया था।
जब 6 फरवरी 2026 को अंग्रेजों की उधेड़ी थी बखिया
6 फरवरी को जिम्बाव्बे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए फाइनल मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 20 रनों के स्कोर पर भारत का पहला विकेट गिरने के बाद मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उन्होंने आयुष म्हात्रे के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 142 रनों की साझेदारी की। वैभव सूर्यवंशी के तांडव का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने 251 के टीम स्कोर पर वे 25.3 ओवर में पवेलियन लौटे थे और इस दौरान तक उन्होंने 175 रनों की पारी खेल दी थी। अंत तक टिके रहते तो तिहरा शतक भी बना सकते थे। वैभव सूर्यवंशी ने उस मुकाबले में 80 गेंदों का सामना करते हुए 175 रन 15 चौकों और 15 छक्कों की मदद से बनाए थे। उस मुकाबले में वैभव का स्ट्राइक रेट 218.75 का था।
वैभव सूर्यवंशी द्वारा फाइनल में खेली गई इन दोनों पारियों में सेम पैटर्न देखने को मिला है। अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी वैभव ने लीग मैचों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। हालांकि, फाइनल में उन्होंने धूम मचा दिया। अब ऐसा ही ट्राई नेशन सीरीज में किया है। वे सभी लीग मैचों में पूरी तरह से फेल हुए लेकिन उसके बाद फाइनल में तबाही मचा दी।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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