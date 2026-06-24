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वैभव सूर्यवंशी के छोटे भाई ने फिर ठोका शतक, आशीर्वाद ने पारी में जड़े 19 चौके और 6 छक्के

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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वैभव सूर्यवंशी के भाई आशीर्वाद ने एक लोकल मैच के दौरान फिर शतक लगाया है। उन्होंने अपने छोटे भाई के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी है। इस महीने उन्होंने दूसरा शतक लगाया है।

वैभव सूर्यवंशी के छोटे भाई ने फिर ठोका शतक, आशीर्वाद ने पारी में जड़े 19 चौके और 6 छक्के

वैभव सूर्यवंशी के छोटे भाई आशीर्वाद सूर्यवंशी भी अपने बड़े भाई की तरह क्रिकेट के मैदान पर जमकर रन बटोर रहे हैं। वैभव जल्द ही भारतीय जर्सी में खेलते हुए दिखेंगे। उन्होंने आईपीएल और इंडिया ए के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है और अब आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर मौका मिलने का इंतजार कर रहे हैं। आशीर्वाद ने एक लोकल मैच में 119 गेंदों का सामना करते हुए 168 रन की दमदार पारी खेली। उनकी इस पारी ने एक बार फिर सबका ध्यान खींचा है। भारतीय टीम के साथ आयरलैंड दौरे पर गए वैभव ने अपने भाई के प्रदर्शन की तारीफ की है और उनकी उपलब्धि को सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

वैभव ने शेयर किया स्कोर

बल्लेबाज आशीर्वाद सूर्यवंशी ने अपनी पारी के दौरान 19 चौके और 6 छक्के लगाए। उनकी इस पारी को देखकर वैभव सूर्यवंशी ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उनकी पारी का स्कोरकार्ड है। 10 वर्षीय ने इससे पहले समस्तीपुर में एक लोकल मैच में कुछ सप्ताह पहले शतक लगाया था। उस समय भी विस्फोटक बल्लेबाज ने अपने भाई के प्रदर्शन की तारीफ की थी। उस मुकाबले में क्रिकेट अकादमी ताजपुर की तरफ से खेलते हुए आशीर्वाद ने 87 गेंदों में 103 रन की धमाकेदार पारी खेली। उन्होंने 20 चौके और एक छक्का लगाया था, इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 118 के पार रहा। इस मैच में प्रशांत राज ने उन्हें अपना शिकार बनाया।

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आशीर्वाद के लगातार शतक ने सबका ध्यान खींचा है। वैभव के बड़े भाई उज्जवल सूर्यवंशी हैं, वह पढ़ाई कर रहे हैं। जबकि वैभव के छोटे भाई ने क्रिकेट के मैदान पर धमाल मचाया हुआ है। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने कहा कि भारतीय टी20 टीम में चयन होना उनके करियर का सबसे बड़ा कदम है और उनके पास अपने जज्बात बयां करने के लिये शब्द नहीं हैं। पंद्रह वर्ष के सूर्यवंशी को 26 जून से शुरू हो रहे आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे के लिये भारतीय टीम में चुना गया है । उन्होंने आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिये खेलते हुए 230 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाये।

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सूर्यवंशी ने बीसीसीआई द्वारा सोशल मीडिया पर डाले गए संक्षिप्त वीडियो में कहा ,'' शब्दों में बयां नहीं कर सकता । मैने इसी के लिये पहले दिन बल्ला उठाया था और अभ्यास के लिये क्रिकेट के मैदान पर उतरा था । वह सपना आज पूरा हो गया है ।'' उन्होंने कहा ,'' यह मेरे सफर का सबसे बड़ा कदम है । मैं इन भावनाओं को शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर सकता ।''

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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