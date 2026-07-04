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डेब्यू मैच में कमाल नहीं दिखा पाए वैभव सूर्यवंशी, दर्ज हुआ अनचाहा रिकॉर्ड

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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भारत बनाम इग्लैंड दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हुए। यह उनका पहला यानी डेब्यू मैच था। वे डेब्यू मैच में टी-20I में स्टपिंग आउट होने वाले भारत के पहले क्रिकेटर बने हैं। उन्होंने अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है।

डेब्यू मैच में कमाल नहीं दिखा पाए वैभव सूर्यवंशी, दर्ज हुआ अनचाहा रिकॉर्ड

भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हुआ। वे भारत की ओर से सबसे कम उम्र और पूरी दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के डेब्यू करने वाले क्रिकेटर बने। वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल 99 दिन की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करके इतिहास रचा। हालांकि, उनका पदार्पण मैच उनके लिए खास बिल्कुल नहीं रहा, बल्कि एक अनचाहा रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया।

शनिवार, 4 जुलाई को मैनचेस्टर में खेले गए मुकाबले में ओपनिंग करने उतरे वैभव सूर्यवंशी अपने नेचर के मुताबिक बल्लेबाजी नहीं कर सके। वे स्वभाव के अनुसार विस्फोटक होने के बजाय काफी धीमे रहे। उन्होंने पूरे मुकाबले में 10 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 14 रन ही बनाए। इन 14 रनों में भी 2 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे। यानी उन्होंने सिर्फ चार गेंदों में ही स्कोर किया। बाकी की 6 गेंदें उन्होंने डॉट खेली। वैभव सूर्यवंशी विल जैक्स की गेंद पर चकमा खा गए और जोस बटलर के हाथों स्टंप्स आउट हुए। इस स्टंपिंग के साथ ही सूर्यवंशी के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया। वे पहले ऐसे भारतीय बैटर बन गए हैं, जो टी-20I डेब्यू करते वक्त स्टंपिंग हुए हैं। इससे पहले डेब्यू करने वाला कोई भारतीय बल्लेबाज इस फॉर्मेट में स्टंपिंग आउट नहीं हुआ था। विल जैक्स ने अपनी स्पिन गेंदबाजी से चकमा दिया और वैभव सूर्यवंशी को आउट होना पड़ा। बहुत ही चपलता से जोस बटलर ने स्टंपिंग की।

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भारत बनाम इंग्लैंड मैच का हाल

मैच की बात करें तो भारत की पारी समाप्त हो चुकी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट पर 190 रन बनाए हैं। भारत की ओर से ईशान किशन ने 40 गेंदों में 49, श्रेयस अय्यर ने 22 गेंदों में 37 और तिलक वर्मा ने 11 गेंदों में 24 रनों की पारी खेली। अभिषेक शर्मा 24 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हुए। भारत ने फिल साल्ट के रूप में इ्ग्लैंड का पहला विकेट अपने नाम कर लिया है। बता दें कि आज के मैच में वैभव सूर्यवंशी को टी-20 विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द मैच रहे संजू सैमसन को बाहर करके खिलाया गया है। संजू सैसमन आयरलैंड सीरीज में पूरी तरह से फेल रहे। उन्होंने पहले मैच में चार गेंदों में 5 रन बनाए और दूसरे मुकाबले में बिना खाता खोले आउट हो गए। इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में भी उनके बल्ले से सिर्फ 1 रन निकला। इसक तरह तीन मैचों में उन्होंने सिर्फ 6 रन बनाए और उन्हें टीम मैनेजमेंट ने बाहर का रास्ता दिखा दिया और वैभव को टीम में जगह दे दी।

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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Vaibhav Suryavanshi
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