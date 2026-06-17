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वैभव सूर्यवंशी पूरी सीरीज में फेल, फिर भी भारत ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में पहुंचा

Vimlesh Kumar Bhurtiya दाम्बुला, 17 जून (भाषा)
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वैभव सूर्यवंशी के ट्राई नेशन सीरीज के सभी मैचों में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन ना कर पाने के बावजूद भारतीय-ए टीम बुधवार को श्रीलंका-ए को 101 रनों से हराकर ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में प्रवेश कर चुकी है।

वैभव सूर्यवंशी पूरी सीरीज में फेल, फिर भी भारत ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में पहुंचा

बल्लेबाजों और गेंदबाजों के ऑलराउंड प्रदर्शन से भारत ए ने बुधवार को यहां अफगानिस्तान ए को 101 रन से बड़े अंतर से हराकर त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल में जगह बना ली। भारत ने कप्तान तिलक वर्मा (59), प्रियांश आर्य (58) और कुमार कुशाग्र (58) के अर्धशतकों की मदद से नौ विकेट पर 319 रन बनाने के बाद अफगानिस्तान ए को 36.5 ओवर में सिर्फ 218 रन पर ढेर कर दिया।निशांत सिंधू भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 6.5 ओवर में 31 रन देकर चार विकेट चटकाए। तेज गेंदबाज यश ठाकुर ने सात ओवर में 48 रन देकर दो विकेट लिए। अंशुल कंबोज, विपराज निगम, सूर्यांश शेडगे और अनुकूल रॉय ने एक-एक विकेट लिया। अफगानिस्तान के लिए बाहिर शाह (52 गेंद में 57 रन, चार चौके और एक छक्का) और फैसल शिनोजादा (46) ही टिककर बल्लेबाजी कर पाए लेकिन टीम के अधिकतर बल्लेबाज अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए।

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भारत ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में पहुंचा

इस जीत के साथ भारत ए चार अंक और तीन टीम में सबसे बेहतर नेट रन रेट (0.597) के साथ अंक तालिका में सबसे ऊपर है और उसने फाइनल में जगह सुनिश्चित कर ली है। श्रीलंका ए के भी चार अंक हैं और वह 0.494 के नेट रन रेट के साथ दूसरे स्थान पर है जबकि अफगानिस्तान ए दो अंक और माइनस 1.602 के नेट रन रेट के साथ सबसे नीचे है। अफगानिस्तान ए शुक्रवार को दांबुला में श्रीलंका ए के खिलाफ अंतिम ग्रुप मैच खेलेगा और मेजबान टीम से आगे निकलने के लिए उसे काफी बड़ी जीत की जरूरत होगी।

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ठाकुर ने भारत ए को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने तीसरे ओवर में सलामी बल्लेबाज हसन ईसाखिल (14) को रुतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट कराया। भारतीय टीम को दूसरे विकेट के लिए अधिक इंतजार नहीं करना पड़ा। छठे ओवर में कंबोज ने खालिद तनीवाल (13) को आउट किया और 10वें ओवर में कप्तान इमरान मीर का विकेट सिद्धू को मिला। शिनोजादा और बाहिर ने चौथे विकेट के लिए 87 रन जोड़कर अफ़गानिस्तान की पारी को संभाला लेकिन इन दोनों के जल्दी-जल्दी आउट होने के बाद पारी को सिमटने में अधिक देर नहीं लगी।

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वैभव सूर्यवंशी हुए फेल

इससे पहले दाम्बुला की सपाट पिच पर वैभव सूर्यवंशी ने 28 गेंद में 38 रन बनाकर भारत को तेज शुरुआत दिलाई। उन्होंने पहले विकेट के लिये आर्य के साथ आठ ओवर में 75 रन की साझेदारी की। वैभव इस ट्राई नेशन सीरीज में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं और चार मैचों में 1 भी अर्धशतक नहीं जड़ सके हैं। आज के मैच में सूर्यवंशी ने कवर्स में कुछ अच्छे शॉट लगाये और दो छक्के भी जड़े लेकिन तेज गेंदबाज फरीदून दाउदजइ के आफ स्टम्प के बाहर पड़े बाउंसर पर पुल शॉट खेलने के प्रयास में विकेट गंवा बैठे ।

आर्य ने 29 गेंद में अर्धशतक पूरा किया लेकिन फरमानुल्लाह को स्क्वायर कट लगाने के प्रयास में प्वाइंट पर शम्स उर रहमान को कैच थमा दिया । इसके साथ ही भारत ए का रन रेट प्रति ओवर आठ से गिरकर छह के करीब हो गया । विकेट धीरे धीरे धीमा होने लगा जिससे तिलक और रूतुराज गायकवाड़ (30) को रन बनाने में दिक्कतें आई । गायकवाड़ ने अब्दुल्लाह अहमदजइ की गेंद पर विकेटकीपर मोहम्मद ईशाक को कैच थमा दिया । तिलक ने 67 गेंद में और कुशाग्र ने 60 गेंद में अर्धशतक पूरा किया और दोनों ने चौथे विकेट के लिये 104 रन जोड़े । कुशाग्र को दाउदजइ ने और तिलक को अहमदजइ ने पवेलियन भेजा । विपराज निगम ने बाद में 20 गेंद में 30 रन बनाकर भारत को 300 रन के पार पहुंचाया ।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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