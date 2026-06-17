वैभव सूर्यवंशी पर भारी जुर्माना, तिलक वर्मा पर लग सकता है बैन: BCCI के निर्णय का इंतजार
श्रीलंका के खिलाड़ी विशेन के साथ धक्का- मुक्की करने वाले मामले में अब वैभव सूर्यवंशी पर तगड़ा जुर्माना लग सकता है। उन्हें अपनी मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना देना पड़ सकता है। इतना ही कप्तान तिलक वर्मा को और अधिक मुश्किलों का सामाना करना पड़ सकता है।
श्रीलंका के खिलाड़ी विशेन के साथ धक्का- मुक्की करने वाले मामले में अब वैभव सूर्यवंशी पर तगड़ा जुर्माना लग सकता है। उन्हें अपनी मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना देना पड़ सकता है। इतना ही कप्तान तिलक वर्मा को और अधिक मुश्किलों का सामाना करना पड़ सकता है। उन पर तो बैन भी लग सकता है। ऐसा स्पोर्टस्टार की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है।
वैभव सूर्यवंशी पर मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना
सोमवार को दांबुल्ला में भारत ए बनाम श्रीलंका ए मैच के दौरान हुई घटनाओं के बाद वैभव सूर्यवंशी और विशेन हलाम्बेज पर उनकी मैच फीस का 50% जुर्माना लगाने की सिफारिश की गई है, जबकि वर्मा पर 30% जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। मैच रेफरी प्रदीप जयप्रगाश ने श्रीलंका ए के विकेटकीपर-बल्लेबाज निरोशन डिकवेला पर 20% जुर्माना लगाने की भी सिफारिश की है।
ये सभी प्रतिबंध उस घटना के बाद लगाने की सिफारिश की गई है, जिसमें सूर्यवंशी को मैच के बाद विशेन हलम्बेज और कई अन्य श्रीलंकाई क्रिकेटरों के साथ तीखी बहस करते देखा गया था। सुपर ओवर तक पहुंचे इस मुकाबले में बहुत ही गहमा-गहमी के साथ अंत हुआ था। वैभव सूर्यवंशी को हलाम्बेज को धक्का देते हुए भी देखा गया। हालांकि, कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि वैभव सूर्यवंशी ने यह सब एकाएक आक्रोश में आकार नहीं किया था, बल्कि उन्हें उकसाया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार, टूर्नामेंट के शुरू होने के साथ ही श्रीलंका के कुछ क्रिकेटर्स ने उनके साथ स्लेजिंग की थी और आईपीएल में उनके प्रदर्शन को आधार बनाकर उन पर कमेंट किए थे। कुछ बातें ऐसी भी निकलकर आ रही हैं, जिसमें विशेन ने वैभव को कहा था कि मैच खत्म हो गया है अब घर जाओ। इन्हीं सब हॉट टॉक की वजह से मामला इतना बढ़ गया था।
मैच रेफरी की सिफारिश पर बीसीसीआई और श्रीलंका क्रिकेट लेगा फैसला
बता दें कि जिस तरह सीनियर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अनुशासन के विरुद्ध कार्य करने पर आईआईसी द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार कार्रवाई होती है, ऐसा ए टीम के मैचों के साथ नहीं होता है। इन पर आईसीसी के नियम लागू नहीं होते हैं। मैच रेफरी की सिफारिशें बीसीसीआई और श्रीलंका क्रिकेट को भेजी जाती हैं जिसके बाद खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाया जाता है। वैभव सूर्यवंशी और विशेन के केस में भी ऐसा ही हुआ है। हालांकि, कोई औपचारिक सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन मैच रेफरी ने मैदान पर मौजूद अंपायरों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के आधार पर इन प्रतिबंधों की सिफारिश की है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल और श्रीलंका क्रिकेट के निर्णय का इंतजार है।
उस मैच में सुपर ओवर में जीत के लिए 17 रनों की जरूरत थी, लेकिन भारत स्लिंगर कगुथास मथुलन के खिलाफ केवल नौ रन ही बना सका और लगातार दूसरा मैच हार गया था।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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