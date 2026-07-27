वैभव सूर्यवंशी टॉप-3 में पहुंचे, अभिषेक शर्मा नंबर-1; एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारतीय
वैभव सूर्यवंशी इस साल टी20 क्रिकेट में 86 छक्के जड़ चुके हैं। बतौर भारतीय वह एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। अभिषेक शर्मा नंबर-1 हैं।
स्टार भारतीय ओपनर वैभव सूर्यवंशी अपनी तूफानी बल्लेबाजी से तबाही मचाने में लगे हुए। आईपीएल के बाद इंटरनेशनल मंच पर भी उनका धूम धड़ाका जारी है। जिम्बाब्वे दौरे पर उन्होंने 3 मैचों में 151 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड अपने नाम किया। वैभव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों में सबसे अधिक 9 छक्के लगाए, जबकि कोई अन्य बल्लेबाज 5 छक्कों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। हरारे का बड़ा मैदान होने की वजह से यहां छक्के लगाना काफी मुश्किल था, मगर इस मैदान पर भी वैभव ने 102 मीटर लंबा छक्का लगाया था। वैभव इस साल कुल 86 छक्के जड़ चुके हैं और वह बतौर भारतीय एक कैलेंडर ईयर में टी20 क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। अभी आधा साल बाकी है, ऐसे में वैभव सूर्यवंशी के पास नंबर-1 बनने का भी मौका है।
अभिषेक शर्मा सबसे बड़े सिक्स हिटर
अभिषेक शर्मा आईपीएल, डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट मिलाकर एक कैलेंडर ईयर में भारत के लिए टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज हैं। बाएं हाथ के इस स्टाइलिश बल्लेबाज ने 2025 में 108 छक्के लगाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। अभिषेक 100 छक्कों का यह आंकड़ा पार करने वाले एकमात्र भारतीय बल्लेबाज हैं। लिस्ट में दूसरे पायदान पर भी अभिषेक ही हैं, जिन्होंने 2024 में 87 छक्के लगाए थे।
वैभव सूर्यवंशी तीसरे नंबर पर पहुंचे
जिम्बाब्वे दौरे पर 9 छक्के लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी 86 छक्कों के साथ अब तीसरे पायदान पर पहुंच चुके हैं। इस साल दो और छक्के लगाकर वह आसानी से टॉप-2 में अपनी जगह बना लेंगे। हालांकि पहला पायदान हासिल करने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी होगी। वह अभिषेक से अभी 22 छक्के पीछे हैं।
वैभव सूर्यवंशी ने इन 86 में से 72 छक्के तो आईपीएल में लगाए थे। भारत को अगली 5 मैच की टी20 सीरीज अक्टूबर में अपने घर पर ही खेलनी है। ऐसे में छोटे मैदान और फ्लैट पिचें वैभव का काम आसान बना सकती है।
वेस्टइंडीज के बाद भारत अगली टी20 सीरीज न्यूजीलैंड दौरे पर खेलेगा। वहां भी भारत को छोटे मैदान मिलेंगे, मगर गेंद वहां स्विंग बहुत करती है। ऐसे में वैभव सूर्यवंशी को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
इस बीच टीम इंडिया अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश के खिलाफ भी सीरीज खेल सकती है। हालांकि बीसीसीआई ने अभी तक इसके शेड्यूल का ऐलान नहीं किया है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें