वैभव सूर्यवंशी अंपायर से जानबूझकर भिड़े? पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हुआ ड्रामा
वैभव सूर्यवंशी का पाकिस्तान मैच का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह अंपायर से चलते हुए टकरा जाते हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों का मानना है कि युवा बल्लेबाज ने जानबूझकर अंपायर को टक्कर मारी।
युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह मैदान पर चलते हुए अंपायर से जाकर टकरा गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो इंडिया ए और पाकिस्तान ए के बीच हुए मैच का है, जिसमें तिलक वर्मा के नेतृत्व वाली इंडिया ए टीम को 48 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। इस मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच काफी तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी। हर्षित राणा पाकिस्तानी खिलाड़ियों के निशाने पर थे क्योंकि गेंदबाजी के दौरान वह पाकिस्तानी बल्लेबाजों को उकसा रहे थे। कई बार अंपायर को बीच में आना पड़ा।
वैभव सूर्यवंशी ने अंपायर को मारी टक्कर?
पाकिस्तान की पारी के दौरान जब-जब हर्षित राणा ने गेंदबाजी की, उस ओवर में गहमागहमी देखने को मिली। 40वें ओवर के दौरान पाकिस्तानी बल्लेबाज ने जानबूझकर हर्षित से टकराए, जिसके बाद से अंपायर ने खिलाड़ियों को आगे बढ़ने से रोका। हर्षित ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया लेकिन अंपायर ने पाकिस्तानी बल्लेबाज रंधावा से बात की। इस दौरान पिच के पास खड़े वैभव सूर्यवंशी कप्तान तिलक वर्मा से बात करते दिखे और फिर वापस अपनी फील्डिंग पोजिशन पर गए। हालांकि जाते समय वह पाकिस्तानी बल्लेबाजों से बात कर रहे अंपायर से जाकर टकरा गए। कईयों का मानना है कि वैभव अनजाने में टकरा गए लेकिन कुछ का मानना है कि वैभव ने जानबूझकर अंपायर को कंधे से टक्कर मारी।
राइजिंग स्टार्स एशिया कप में वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन पिछले और मौजूदा संस्करण में बिल्कुल अलग रहा है। जहां 2025 के टी20 संस्करण में उन्होंने विस्फोटक बल्लेबाजी की थी, वहीं दोहा में खेले जा रहे 2026 के वनडे संस्करण की शुरुआत उनके लिए धीमी रही है।
पाकिस्तान ने भारत को हराया
भारतीय गेंदबाज रविवार को ग्रुप बी के एक मैच में पाकिस्तान ए के बल्लेबाजों पर प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे। पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाकर 313 रन का मजबूत स्कोर बनाया। पाकिस्तान ने पांच विकेट खोने के बावजूद अंतिम 11 ओवरों में 83 रन बनाए, जो आखिर में निर्णायक साबित हुए क्योंकि भारत ए यह मैच 48 रन से हार गया था। चुनौतीपूर्ण पिच पर 314 रन के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं था। भारत ए के लिए तिलक (सात चौके, एक छक्का) के शतक के अलावा अभिषेक शर्मा (70 रन) और शाहबाज अहमद (56 रन) ने अर्धशतकीय पारियां खेलीं लेकिन अन्य बल्लेबाजों का बल्ला नहीं चला। इससे टीम 49.1 ओवर में 265 रन पर ऑल आउट हो गई।
भारत की युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी अभी तक अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। उन्होंने नेपाल के खिलाफ 26 और पाकिस्तान के खिलाफ 11 रन बनाए। उनके सलामी जोड़ीदार अभिषेक शर्मा ने हालांकि अच्छा खेल दिखाया है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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