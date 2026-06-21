Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सीनियर टीम में करतब दिखाने को तैयार वैभव सूर्यवंशी, आयरलैंड सीरीज में कर सकते हैं डेब्यू, नोट कर लीजिए डेट और टाइम

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

श्रीलंका में ट्राई नेशन सीरीज समाप्त होने के बाद अब वैभव सूर्यवंशी सीनियर टीम के साथ आयरलैंड रवाना होंगे। वह 26 जून को श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम के लिए अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेल सकते हैं। उन्हें संजू और अभिषेक को दोनों मैचों में आराम देकर खिलाने के कयास हैं।

सीनियर टीम में करतब दिखाने को तैयार वैभव सूर्यवंशी, आयरलैंड सीरीज में कर सकते हैं डेब्यू, नोट कर लीजिए डेट और टाइम

श्रीलंका के दांबुला में खेली गई ट्राई नेशन ए सीरीज में वैभव सूर्यवंशी ने दमदार प्रदर्शन किया। शुरुआती मैचों में जल्दी आउट होने के सिलसिले को उन्होंने फाइनल मुकाबले में समाप्त कर दिया और सिर्फ 29 गेंदों में ही 94 रनों की पारी खेल दी। उनकी इस दमदार पारी के कारण भारत ए ने ट्राई नेशन ए सीरीज का खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रनों से हराया। 10 चौके और 8 छक्कों के दम पर 324.14 की स्ट्राइक रेट से खेली गई वैभव सूर्यवंशी की 29 गेंदों में 94 रनों की पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

ये भी पढ़ें:LIVE: पावरप्ले के तुरंत बाद भारत को मिली दूसरी सफलता, श्री चरणी ने लिया विकेट

पहली परीक्षा पास कर ली, अगला पड़ाव आयरलैंड सीरीज

सीनियर क्रिकेट टीम में बतौर यंगस्टर वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली है। श्रीलंका की मुश्किल पिचों पर ताबड़तोड़ चौके- छक्कों की बारिश करके सूर्यवंशी ने यह साबित कर दिया है कि वे बड़े मंच के लिए बने हैं और भारत को आगे तक ले जाने की सोच रखते हैं। ट्राई नेशन ए सीरीज समाप्त होने के बाद वैभव सूर्यवंशी का अगला पड़ाव आयरलैंड सीरीज है, जहां वे भारतीय सीनियर टीम के साथ जुड़ेंगे और इसी सीरीज में उनका अंतरराष्ट्रीय डेब्यू भी होने की उम्मीद है। वैभव सूर्यवंशी अगर इस सीरीज में डेब्यू करते हैं तो वे भारत के सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे और सचिन तेंदुलकर को भी इस मामले में पीछे छोड़ देंगे।

ये भी पढ़ें:'मैं जो चाहता था, वो...', वैभव सूर्यवंशी ने फाइनल के बाद कबूला कड़वा सच

सुनील गावस्कर ने भविष्यवाणी की, वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू तय

भारत और आयरलैंड के बीच दो टी-20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 26 जून शुक्रवार को खेला जा रहा है। इस सीरीज के भारतीय 15 सदस्यीय टीम कुछ इस प्रकार है। श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रसिद्ध कृष्णा। इस सीरीज में यह बहुत संभावना जताई जा रही है कि वैभव सूर्यवंशी पहले ही मैच में अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू कर लें। पूर्व क्रिकेटर ग्रेट सुनील गावस्कर ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी है। उन्होंने भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए तीसरे वनडे मैच में लाइव कमेंट्री के दौरान कहा कि आयरलैंड सीरीज में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को 1-1 मैच का आराम दिया जाएगा और वैभव सूर्यवंशी वहां पर अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेंगे।

ये भी पढ़ें:फाइनल में दो बार दिख चुका है वैभव सूर्यवंशी का तांडव, U-19 WC में मचाया था तूफान

26 जून को अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेल सकते हैं सूर्यवंंशी

इस भविष्यवाणी को अगर मान लिया जाए तो वैभव सूर्यवंशी अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के मंच पर 26 जून को ऐक्शन में दिखेंगे और दूसरा मैच रविवार 28 जून को खेला जाना है इस दिन भी 15 वर्षीय वंडर बॉय का तांडव देखने को मिल सकता है। वैभव सूर्यवंशी अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू के बाद बड़े मैच में कैसा प्रदर्शन करते हैं देखना दिलचस्प होगा। उन्हें जुलाई में श्रीलंका में होनी वाली टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का हिस्सा बनाया गया है। कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए यह बड़ा सिरदर्द होगा की शानदार फॉर्म में चल रहे वैभव सूर्यवंशी को आखिर किसकी जगह खिलाया जाए।

भारत बनाम आयरलैंड शेड्यूल और टाइमिंग

पहला मैच 26 जून, शुक्रवार, शाम 7:30 PM से

दूसरा मैच, 28 जून, रविवार, शाम 7:30 PM से

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

और पढ़ें
Vaibhav Suryavanshi
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट, IPL 2026 , Orange Cap in IPL 2026 और Purple Cap की रेस, IPL 2026 Points Table , IPL 2026 Schedule आज के बड़े मुकाबले PBKS vs MI Live Score और पल-पल के Live Cricket Score अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी क्रिकेट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।