वैभव सूर्यवंशी को टेस्ट में मौका मिला तो आखिरी दिन ऐसा होगा, न्यूजीलैंड के स्पिनर ईश सोढ़ी की दमदार भविष्यवाणी
वैभव सूर्यवंशी जब लय में होते हैं तो उन्हें रोकना आसान नहीं होता। उन्होंने हाल ही में लिस्ट ए में ऐतिहासिक दोहरा शतक जमाया। न्यूजीलैंड के स्पिनर ईश सोढ़ी का मानना है कि सूर्यवंशी टेस्ट क्रिकेट में भी छाप छोड़ सकते हैं।
युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर न्यूजीलैंड के स्पिनर ईश सोढ़ी ने दमदार भविष्यवाणी की है। उनका मानना है कि सूर्यवंशी को अगर टेस्ट में मौका मिला तो मैच के आखिरी दिन 400 रन भी चेज हो सकते हैं। सोढ़ी ने यह बात सूर्यवंशी द्वारा लिस्ट ए में ऐतिहासिक दोहरे शतक जड़ने के बाद कही। 15 वर्षीय क्रिकेटर ने हाल ही में एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में यूएई के खिलाफ 53 गेंदों में 204 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 28 छक्के हैं। यह लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज डबल सेंचुरी है। सूर्यवंशी का स्ट्राइक रेट 240.00 का रहा। इंडिया ए ने 250 रनों का टारगेट सिर्फ 14.2 ओवर में चेज किया। भारतीय क्रिकेट के 'वंडर ब्वॉय' सूर्यवंशी ने अब तक 10 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। उन्होंने भारतीय टीम के लिए टेस्ट या वनडे मैच नहीं खेला है।
‘मैंने करियर में किसी को भी सूर्यवंशी की तरह…’
सोढ़ी ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में बाएं हाथ के बल्लेबाज सूर्यवंशी को एक जबरदस्त टैलेंट करार दिया। उनकी नजर में सूर्यवंशी की असाधारण बॉल-स्ट्राइकिंग क्षमता लंबे फॉर्मेट में भी असरदार रह सकती है। उन्होंने कहा, ''मैंने अपने करियर में किसी को भी सूर्यवंशी की तरह लगातार बॉल को स्ट्राइक करते हुए नहीं देखा है। वह एक शानदार लेफ्ट-हैंड बैटर है।'' जब सोढ़ी से पूछा गया कि क्या सूर्यवंशी एक सफल टेस्ट बल्लेबाज बन सकते हैं तो स्पिनर ने कहा कि वह चौथी पारी में मुश्किल टारगेट का पीछा करने में गजब की छाप छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा, ''मैंने कुछ दिन पहले किसी से इस बारे में बातचीत की थी। क्या वह रेड-बॉल (टेस्ट क्रिकेट) प्लेयर बन सकता है? मुझे लगता है कि उसकी बैटिंग की बुनियादी तकनीक जबर्दस्त है। जिस तरह से वह मैदान के हर कोने में बॉल को मारता है, उससे पता चलता कि टेस्ट के लिए भी उसकी तकनीक निश्चित रूप से काफी अच्छी है।''
‘उसके जैसे खिलाड़ी का आपकी टीम में होना…’
सोढ़ी ने आगे कहा, ''मैं सोच रहा था कि अगर किसी टेस्ट मैच में आखिरी दिन 380 या 400 रन का टारगेट चेज करना हो तो उसके जैसे खिलाड़ी का आपकी टीम में होना अविश्वसनीय साबित हो सकता है। खासकर हेगले ओवल में, चौथी पारी में पिच काफी सपाट हो जाती है। ऐसे में विरोधी टीम के गेंदबाजों के लिए सूर्यवंशी को रोकना बेहद कठिन होगा।'' बता दें कि भारतीय टीम इन दिनों न्यूजीलैंड दौरे पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है। पहला मैच ड्रॉ रहा। दूसरा टेस्ट शुक्रवार से क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में शुरू होगा। हालांकि, सोढ़ी ने स्वीकार किया कि तेजी से रन बनाने की काबिलियत और टेस्ट क्रिकेट में लंबे समय तक बैटिंग करने के लिए जरूरी टेम्परामेंट अलग-अलग चीजें हैं। उन्होंने कहा, ''अगर हम पारंपरिक नजरिए से देखें तो क्या वह लंबे समय तक बैटिंग कर सकता है? क्या वह क्रीज पर ज्यादा समय बिता सकता है? मुझे पक्का नहीं पता। मैंने उसकी रक्षात्मक तकनीक को बहुत ज्यादा नहीं देखा है। लेकिन क्या वह टेस्ट क्रिकेट में असरदार हो सकता है? बिल्कुल असरदार होगा।''
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परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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